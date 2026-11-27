Osinergmin aprueba medidas excepcionales para facilitar el transporte y almacenamiento de combustibles ante El Niño.

Osinergmin aprueba medidas excepcionales para facilitar el transporte y almacenamiento de combustibles ante El Niño. Osinergmin

El riesgo de que el Fenómeno El Niño afecte las carreteras y las operaciones logísticas del país llevó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) a aprobar medidas excepcionales para facilitar el transporte, la importación y el almacenamiento de combustibles. Las nuevas disposiciones buscan evitar que las dificultades para movilizar estos productos terminen interrumpiendo su abastecimiento a nivel nacional.

La decisión se adopta en el marco de la emergencia de las actividades de hidrocarburos declarada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM. El organismo supervisor permitirá que las empresas utilicen más alternativas de transporte y almacenamiento, con menores exigencias administrativas en determinadas operaciones.

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Osinergmin permitirá transportar diésel en cisternas habilitadas para gasolinas

Entre los principales cambios figura la autorización para trasladar diésel en unidades que cuentan con habilitación para transportar gasolinas o gasoholes. Esto permitirá aprovechar vehículos disponibles en el sector sin tener que limitar su uso al combustible para el que fueron registrados originalmente.

Asimismo, un mismo operador podrá combinar tractos y cisternas inscritos en distintas fichas de su Registro de Hidrocarburos, siempre que correspondan a su operación. Esta disposición amplía las posibilidades de organizar las unidades disponibles y responder a eventuales dificultades en las rutas habituales de distribución.

Las facilidades también alcanzan al transporte de combustibles importados. Osinergmin permitirá que productos líquidos y GLP ingresen y sean trasladados en unidades con placas extranjeras sin que estos vehículos necesiten inscribirse en el Registro de Hidrocarburos.

Empresas podrán importar GLP y utilizar otras plantas de almacenamiento

Las disposiciones también buscan ampliar la capacidad disponible para almacenar y distribuir gas licuado de petróleo (GLP). En adelante, las empresas podrán guardar este combustible en otras plantas de abastecimiento sin necesidad de tramitar una inscripción adicional ante Osinergmin.

A ello se suma la autorización para que los camiones cisterna utilizados por distribuidores de GLP a granel puedan participar en actividades de transporte, lo que permitirá aprovechar una mayor cantidad de unidades para movilizar el producto.

Otro cambio está dirigido a las empresas envasadoras de GLP que ya se encuentran inscritas en el registro del organismo supervisor. Estas podrán importar directamente el combustible sin tener que registrarse adicionalmente como importadoras, eliminando un trámite que hasta ahora debían realizar para desarrollar esa actividad.

Con estas modificaciones, las empresas tendrán más opciones para conseguir, trasladar y almacenar GLP, en momentos en que las condiciones climáticas podrían complicar el funcionamiento habitual de la cadena de suministro.

Osinergmin mantendrá controles de seguridad durante la emergencia

Las facilidades aprobadas no eliminan las obligaciones técnicas y de seguridad que deben cumplir los operadores. Las empresas que se acojan a las medidas tendrán que contar con las pólizas de seguro correspondientes y garantizar las condiciones necesarias para realizar sus actividades.

Además, según el tipo de operación, deberán comunicar previamente sus actividades a Osinergmin y presentar la documentación exigida. El organismo precisó que continuará supervisando y monitoreando la cadena de abastecimiento de combustibles.

De esta manera, la flexibilización de determinados procedimientos administrativos busca dar mayor margen de respuesta a las empresas frente a posibles interrupciones logísticas, sin retirar la supervisión sobre las condiciones en que se transportan y almacenan los hidrocarburos.