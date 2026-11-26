BCRP lanza nueva moneda de plata de S/1 por los 300 años de emblemático convento en Junín: solo habrá 5.000 unidades Esta moneda, de emisión limitada a 5.000 unidades, rinde homenaje a la fundación del convento en 1725 y destaca su papel en la expansión de las misiones franciscanas en Perú.

El precio inicial será de S/125, disponible en el Portal de Ventas del BCRP.

El precio inicial será de S/125, disponible en el Portal de Ventas del BCRP. Foto: composición LR

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó una nueva moneda conmemorativa de plata que rinde homenaje a los 300 años del Convento de Santa Rosa de Ocopa, ubicado en Junín. La pieza estará disponible desde este 26 de noviembre de 2026 y tendrá una emisión limitada de 5.000 unidades.

La moneda recuerda la fundación del recinto religioso en 1725 y destaca su valor histórico en el desarrollo de las misiones franciscanas hacia la selva central y la Amazonía peruana. Su diseño incorpora elementos arquitectónicos del convento y el periodo que comprende la celebración.

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¿Cómo es la nueva moneda de plata de S/1 del BCRP y qué detalles muestra su diseño?

La pieza presenta en su reverso la imagen del Convento de Santa Rosa de Ocopa, con sus dos torres, campanarios, relojes y el cuerpo central de la iglesia. En la parte inferior también se distingue la arquería que forma parte de su conjunto arquitectónico. Alrededor de esta representación aparece la inscripción alusiva al tricentenario, mientras que en el lado izquierdo figuran los años 1725-2025.

En el anverso se encuentra el Escudo de Armas del Perú, acompañado por el nombre del Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación y la denominación ‘UN SOL’.

Estas son las características técnicas de la moneda:

Denominación: S/1,00.

S/1,00. Aleación: Plata 0,925.

Plata 0,925. Peso fino: ½ onza troy.

½ onza troy. Diámetro: 33,00 mm.

33,00 mm. Calidad: Proof.

Proof. Canto: Estriado.

Estriado. Año de acuñación: 2026.

2026. Emisión máxima: 5.000 unidades.

¿Dónde comprar la moneda conmemorativa del Convento de Santa Rosa de Ocopa y cuánto cuesta?

Las personas interesadas en adquirir esta pieza podrán hacerlo mediante el Portal de Ventas del Banco Central de Reserva del Perú. Según la información difundida por la entidad, el precio inicial establecido es de S/125, monto que puede ajustarse de acuerdo con la cotización de la plata.

La venta se realizará a través de la tienda virtual del BCRP: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/. La emisión máxima será de 5.000 ejemplares y, al igual que otras monedas de esta colección, la pieza tendrá curso legal en el territorio peruano.