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Economía

Exportaciones peruanas vinculadas a la inteligencia artificial crecen 16,6%, pero siguen rezagadas frente a Brasil

Los envíos de estos productos alcanzaron los US$169.2 millones en 2025, aunque representaron solo el 0,19% de las exportaciones nacionales. La oferta peruana se concentra en manufacturas y bienes intermedios, con poca presencia en segmentos tecnológicos de mayor valor agregado.

Estados Unidos fue el principal mercado de destino, con compras por US$43.1 millones. Le siguieron Chile, con US$27.4 millones y México, con US$25.4 millones
Estados Unidos fue el principal mercado de destino, con compras por US$43.1 millones. Le siguieron Chile, con US$27.4 millones y México, con US$25.4 millonesComposición LR/IA
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Las exportaciones peruanas de productos vinculados a la cadena de valor de la inteligencia artificial (IA) sumaron US$169.2 millones en 2025, un incremento de 16,6% frente al año anterior. Sin embargo, el avance todavía tiene un alcance limitado: por cada US$100 que el país vendió al exterior, apenas US$0.19 correspondieron a estos bienes, una proporción muy inferior a los US$1.46 registrados por Brasil, uno de los principales exportadores sudamericanos de esta categoría, según un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex (CIEN-Adex).

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La diferencia evidencia el espacio que tiene Perú para ampliar su participación en una industria que demanda desde materias primas y componentes electrónicos hasta equipos de procesamiento, infraestructura digital y aplicaciones. El reto no consiste únicamente en vender más productos relacionados con esta tecnología, sino en aumentar la presencia nacional en actividades que incorporen mayor transformación y conocimiento.

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¿Qué exporta Perú a la cadena de la IA?

La oferta peruana se concentra principalmente en los sectores químico y metalmecánico. El primero registró envíos por US$99.5 millones en 2025, impulsados por cajas, artículos para transporte y otras manufacturas de plástico. La metalmecánica alcanzó US$67.6 millones, con productos como aparatos de telecomunicación, conductores eléctricos de cobre, computadoras portátiles y tarjetas madre.

En conjunto, ambos rubros representaron la mayor parte de los despachos identificados en el estudio. Las exportaciones involucraron a 1.325 empresas, equivalentes al 14% del total considerado en el reporte.

Estados Unidos fue el principal mercado de destino, con compras por US$43.1 millones. Le siguieron Chile, con US$27.4 millones; México, con US$25.4 millones; Colombia, con US$17.1 millones; Bolivia, con US$14.2 millones; y Ecuador, con US$13.3 millones.

Estos resultados muestran que la participación peruana está vinculada, sobre todo, al suministro de materiales, manufacturas y determinados componentes. Según Gabriel Arrieta Padilla, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial de CIEN-Adex, el país se ubica en el primer eslabón de esta cadena por su provisión de recursos minerales utilizados en la fabricación de hardware y por su presencia en algunos bienes intermedios.

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La brecha está en los segmentos de mayor valor agregado

La cadena internacional de la inteligencia artificial abarca distintas actividades. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), comprende desde los insumos y equipos físicos hasta la computación en la nube, los datos empleados para entrenar sistemas, los modelos de IA y las aplicaciones que utilizan los usuarios.

La diferencia entre participar como proveedor de insumos y desarrollar soluciones tecnológicas propias resulta relevante para las posibilidades de diversificación exportadora. El crecimiento de los envíos de componentes no implica, por sí solo, que un país esté avanzando al mismo ritmo en el desarrollo de software, infraestructura digital o modelos de inteligencia artificial.

El mercado internacional ofrece oportunidades, pero también plantea una competencia concentrada en economías con una industria tecnológica más desarrollada. Según el informe, las exportaciones mundiales de bienes que facilitan el desarrollo de la IA llegaron a US$3.8 billones en 2025, con un crecimiento anual de 17%. Asia concentró el 67,6% de esas ventas.

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Perú importa más productos vinculados a la IA de los que exporta

Las compras peruanas al exterior de bienes relacionados con la cadena de valor de la inteligencia artificial alcanzaron los US$3.700 millones en 2025, según CIEN-Adex. Esta cifra refleja la demanda nacional de equipos, componentes y otros insumos necesarios para el desarrollo de esta tecnología, pero también evidencia la distancia entre el valor de las adquisiciones externas y la capacidad del país para colocar estos productos en mercados internacionales.

La diferencia plantea un desafío para la industria peruana: ampliar su oferta y desarrollar capacidades que le permitan atender una mayor parte de esa demanda, además de aprovechar las oportunidades comerciales fuera del país. El reto es avanzar hacia una estructura productiva con más bienes especializados y mayor contenido tecnológico, en lugar de limitar su participación a determinados insumos y manufacturas.

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