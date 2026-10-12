Feriado por visita del papa León XIV: ministro de Trabajo espera pronunciamiento del Vaticano antes de anunciarlo

El titular de la cartera de Trabajo cuestionó que se anuncien feriados antes de conocer la evolución médica del pontífice.

El titular de la cartera de Trabajo cuestionó que se anuncien feriados antes de conocer la evolución médica del pontífice. MTPE

El anuncio de los feriados por la visita del papa León XIV al Perú sigue pendiente, pese a que la propuesta ya fue discutida en el Consejo de Ministros. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, explicó que el Ejecutivo espera conocer la posición del Vaticano sobre la salud del pontífice antes de comunicar las fechas y las regiones comprendidas en la medida.

Durante una visita a Chiclayo, el titular del Ministerio de Trabajo adelantó que el planteamiento contempla un descanso de alcance macrorregional. Sin embargo, no precisó una fecha concreta ni confirmó que la propuesta haya sido aprobada formalmente.

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“En lo que se refiere a los feriados, estos ya han sido discutidos durante el último Consejo de Ministros. Es un tema de amplia preocupación”, declaró Sheput, quien explicó que decidió referirse al caso de Lambayeque por encontrarse en esa región.

¿Por qué el Gobierno espera una decisión del Vaticano?

Sheput sostuvo que el Ejecutivo considera necesario esperar una comunicación de la Santa Sede antes de anunciar los descansos. La razón que expuso es la situación de salud del papa León XIV, quien anunció que se someterá a una intervención médica por un nódulo pulmonar.

“Porque obviamente, por una lógica previsión, esperamos la palabra final del Vaticano”, señaló el ministro al explicar por qué la propuesta todavía no se comunica oficialmente.

El funcionario también cuestionó que se anuncien feriados antes de conocer la evolución médica del pontífice. “Creo que sería poco elegante de parte del gobierno de la Presidenta Fujimori anticipar feriados cuando de por medio, primero que nada, y que esto quede claro, está la salud del Papa”, afirmó.

El ministro expresó además su respaldo al papa y pidió priorizar su recuperación. “Para nosotros primero está la salud de un Papa que decidió ser peruano”, manifestó.

¿Qué regiones comprendería el feriado macrorregional?

La propuesta mencionada por Sheput comprende cuatro departamentos: Lambayeque, Piura, La Libertad y Cajamarca. El ministro explicó que la inclusión de otras regiones responde a la cercanía geográfica y a los vínculos entre sus poblaciones, factores que podrían influir en el desplazamiento de asistentes durante las actividades papales.

“Eso involucra un feriado macrorregional que involucraría a Piura por la cercanía y la gran relación que hay, al igual que La Libertad y Cajamarca”, indicó.

El planteamiento amplía el alcance territorial de un descanso que inicialmente se vinculaba con las ciudades que recibirán al pontífice. No obstante, el ministro no detalló si todas las regiones tendrían las mismas fechas ni qué trabajadores estarían comprendidos. Tampoco precisó el instrumento legal mediante el cual se establecería la medida.

Sheput sostuvo que el anuncio podría realizarse durante la semana correspondiente a la visita, pero no dio un día exacto. Por ello, sus declaraciones no permiten concluir que exista ya un calendario laboral definitivo.

La visita de León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. El Decreto Supremo N.º 043-2026-RE declaró de interés nacional las actividades vinculadas con el viaje en Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao. Sin embargo, esa disposición organiza el marco institucional de la visita y no establece por sí misma feriados en dichos territorios.

¿Qué falta para confirmar los días libres?

El Ejecutivo debe precisar las fechas, las jurisdicciones comprendidas y la modalidad del descanso. Esta última definición es relevante para los trabajadores y las empresas, pues un feriado legal y un día no laborable compensable tienen consecuencias laborales distintas.

En el primer caso, se aplican las reglas vigentes para los feriados remunerados. En el segundo, las horas dejadas de trabajar deben recuperarse de acuerdo con las condiciones que establezca la disposición correspondiente.

La diferencia influye en la programación de turnos y actividades, especialmente para los empleadores de las regiones que podrían quedar comprendidas. También permitirá a los trabajadores organizar sus desplazamientos con mayor certeza.