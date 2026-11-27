La construcción peruana podría perder impulso hacia el cierre del este año. Aunque el sector mantiene tasas de crecimiento positivas, la llegada de un Fenómeno El Niño con efectos severos, el encarecimiento de los costos y las dificultades para ejecutar proyectos públicos configuran un escenario que podría acortar el crecimiento de esta actividad en los próximos meses, advirtió la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

El gremio estima que los efectos del evento climático podrían extenderse hasta marzo del próximo año y afectar tanto la producción como la infraestructura. La magnitud de los daños todavía es difícil de anticipar, pero las lluvias intensas y posibles inundaciones pueden comprometer carreteras, puentes y otras obras, además de interrumpir el traslado de materiales y equipos.

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PBI nacional sumó treinta meses consecutivos en positivo pero su tasa de crecimiento es la tercera más baja en lo que va del año.

La preocupación está en que el sector tendría que afrontar estas contingencias cuando ya muestra señales de desaceleración. Según las estimaciones de Capeco, el PBI de construcción habría crecido 6,7% en octubre, por debajo de los resultados de meses anteriores. En ese mismo mes, el consumo de cemento habría aumentado 5,5%, su menor ritmo de crecimiento de los últimos 14 meses, mientras que el avance de las obras públicas habría llegado a 7,3%.

Pese a esta moderación, el balance acumulado todavía es favorable: entre enero y octubre, la construcción habría crecido 10,2%, la tasa más alta para ese periodo desde 2013, si se excluye el rebote registrado después de la pandemia. Sin embargo, el resultado de los primeros diez meses no garantiza que el sector mantenga ese ritmo hasta diciembre, especialmente si los riesgos climáticos y económicos terminan afectando la inversión.

Construcción enfrenta riesgos por El Niño y S/18.400 millones en obras sin ejecutar

Uno de los factores que puede limitar el desempeño del sector es la baja ejecución de los recursos destinados a proyectos públicos. El gremio advierte que alrededor de S/18.400 millones del presupuesto de inversión pública podrían quedar sin utilizar al cierre del 2026, pese a que estos fondos estaban previstos para financiar obras.

Entre enero y octubre, el Estado ejecutó el 62,4% del presupuesto de inversión pública. El avance fue desigual entre los niveles de gobierno: las municipalidades aumentaron la ejecución de obras en 14,5% y los gobiernos regionales en 13,3%, mientras que el Gobierno nacional apenas registró un crecimiento de 0,4%.

Aunque la obra pública creció 8,6% en el periodo, el gremio considera que el ritmo de ejecución todavía no permite asegurar que los proyectos avancen según lo previsto. A ello se suma que algunas iniciativas públicas y asociaciones público-privadas (APP) tampoco estarían progresando al ritmo esperado por falta de recursos.

La situación puede tener un efecto directo sobre las empresas constructoras y las actividades que dependen de la inversión estatal, desde la contratación de trabajadores hasta la compra de materiales y servicios. En un escenario de emergencia climática, además, la demora en las obras preventivas o de infraestructura podría aumentar la exposición de distintas zonas del país a los daños del fenómeno.

Inflación y tasas de interés podrían frenar la inversión y el empleo

El panorama también está condicionado por el aumento de los precios y el costo del financiamiento. En octubre, la inflación de Lima Metropolitana acumuló una variación anual de 5,25%, mientras que los precios de los materiales de construcción registraron un incremento de 3,48% en los últimos doce meses.

El encarecimiento de los insumos presiona los presupuestos de las obras y puede reducir los márgenes de las empresas, sobre todo cuando los contratos no permiten trasladar rápidamente esos mayores costos. A esto se suma el incremento de las tasas de interés, que encarece los créditos y puede llevar a empresas y familias a postergar decisiones de inversión o financiamiento.

Para la construcción, este último factor tiene efectos en más de un frente: puede dificultar que las compañías obtengan recursos para desarrollar proyectos y, al mismo tiempo, limitar el acceso de los hogares a créditos hipotecarios. Una menor demanda de viviendas también puede repercutir en la actividad inmobiliaria y en la contratación de trabajadores.

Además, advierten que las expectativas empresariales sobre el desempeño de la economía a corto plazo se han deteriorado respecto de agosto. Esta menor confianza puede traducirse en decisiones de inversión más cautelosas, justo cuando el sector necesita sostener el ritmo de sus proyectos y prepararse para los posibles daños del Fenómeno El Niño.

Si bien las proyecciones oficiales apuntan a una recuperación rápida de la construcción después del evento climático, el gremio considera que ese escenario todavía no está asegurado. La evolución del sector dependerá de que se acelere la ejecución de las obras, se fortalezca la inversión y se adopten medidas preventivas para reducir los daños sobre la infraestructura.