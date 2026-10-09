Julio Velarde defiende la meta de inflación de 2% y rechaza que controlar los precios frene el crecimiento

Velarde comparó la meta peruana con las de Estados Unidos, Reino Unido y la zona euro, cuyos bancos centrales tienen objetivos de inflación cercanos al 2%.

Velarde comparó la meta peruana con las de Estados Unidos, Reino Unido y la zona euro, cuyos bancos centrales tienen objetivos de inflación cercanos al 2%. Universidad Nacional de Ingeniería

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), defendió la meta de inflación de 2% y rechazó que la estabilidad de precios sea incompatible con el crecimiento económico. Durante la ceremonia en la que recibió la distinción de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), sostuvo que la política monetaria no puede convertirse en una herramienta para impulsar de manera sostenida la actividad productiva mediante una mayor inflación.

“Buscar crecimiento con política monetaria simplemente es sin uso, no es una herramienta de crecimiento”, afirmó Velarde, al explicar que los intentos de estimular la economía mediante este mecanismo pueden tener resultados en el corto plazo, pero no mantienen sus efectos en el tiempo.

Video destacado LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 09/10/26 | La República - LR+

El economista argumentó que existe evidencia acumulada durante décadas sobre la relación entre inflación y crecimiento. Según explicó, las personas y las empresas ajustan sus expectativas cuando anticipan que las autoridades intentarán impulsar la actividad económica a través de mayores precios. En consecuencia, el efecto inicial del estímulo monetario termina perdiendo fuerza, mientras que sus costos pueden persistir.

“Ciertamente hay corto plazo, pero no es duradero y el daño después es mayor”, señaló. Para Velarde, esta es una de las razones por las que la autonomía de los bancos centrales resulta relevante: permite separar las decisiones de política monetaria del ciclo político y reducir los incentivos para buscar resultados económicos inmediatos a costa de la estabilidad de precios.

Perú mantiene una meta de inflación similar a la de economías desarrolladas

Velarde también cuestionó que Perú deba aspirar a una inflación más alta que la registrada como objetivo en economías avanzadas. Durante su exposición, comparó la meta peruana con las de Estados Unidos, Reino Unido y la zona euro, cuyos bancos centrales tienen objetivos de inflación cercanos al 2%.

“¿Por qué el Perú va a tener que aceptar una inflación más alta que la del mundo desarrollado?”, planteó ante los asistentes a la ceremonia, en la que recibió la distinción de doctor honoris causa.

El titular del BCRP contrastó este esquema con el de otros países de América Latina que mantienen objetivos de inflación de 3% o 4%. En su opinión, no existe una razón para que la economía peruana deba conformarse con una meta superior si busca preservar el poder adquisitivo y ofrecer condiciones estables para las decisiones de inversión y consumo.

La distinción entre la meta puntual y el rango objetivo es importante. En Perú, el centro de la meta de inflación es 2%, mientras que el rango establecido por el BCRP va de 1% a 3% anual. El objetivo no significa que los precios deban subir exactamente 2% todos los años, sino que la política monetaria busca mantener la inflación alrededor de ese nivel en el tiempo.

La meta de inflación surgió tras la caída de la economía en el 2000

Velarde recordó que la adopción de este esquema respondió, precisamente, a la necesidad de reactivar una economía que atravesaba dificultades sin generar nuevas presiones inflacionarias.

“Introdujimos la meta de inflación porque estábamos con crecimiento negativo”, explicó. Según su relato, en el 2000 el producto bruto interno (PBI) cayó y era necesario aplicar una política monetaria más expansiva, pero sin alimentar expectativas de aumentos persistentes de precios.

El economista señaló que propuso el esquema cuando integraba el directorio del BCRP, con el respaldo de su entonces presidente, Richard Webb. La meta de inflación permitió establecer un marco para orientar las decisiones monetarias y comunicar al mercado el compromiso de la autoridad con la estabilidad de precios.

En ese sentido, Velarde sostuvo que el objetivo del banco central no debe confundirse con una política destinada a frenar la actividad económica. Explicó que, cuando la demanda crece por encima de la capacidad productiva, aparecen presiones inflacionarias que justifican una respuesta monetaria. “Si más bien está viendo inflación muy baja porque la demanda crece menos que el producto, baja la tasa de interés, estimula la demanda”, indicó.

El presidente del BCRP agregó que los choques de oferta requieren un tratamiento distinto. Ante un aumento de precios originado por factores de oferta, sostuvo que la autoridad monetaria debe observar cómo evoluciona la situación y si el impacto se traslada a otros precios o a las expectativas de inflación, en lugar de reaccionar automáticamente.

La estabilidad también busca evitar crisis económicas

Otro de los argumentos de Velarde fue la necesidad de prevenir crisis que puedan borrar los avances económicos acumulados durante años. Para ilustrar este riesgo, recordó episodios de la historia peruana en los que las contracciones económicas tuvieron consecuencias prolongadas sobre los ingresos de la población.

Mencionó las pérdidas asociadas a las guerras del siglo XIX y la crisis de la década de 1980, cuando, según indicó, el producto cayó más de 10% durante tres años. También sostuvo que Perú recién recuperó en 2003 el ingreso por habitante que había alcanzado en 1967.

“Incluso si crecemos poco, no tenemos esto que nos jale hacia abajo todo el impulso de muchos años”, afirmó al explicar por qué considera importante adoptar medidas preventivas frente a los riesgos financieros y cambiarios.

Velarde vinculó esa estrategia con el régimen de tipo de cambio flexible adoptado en los años noventa, la acumulación de reservas internacionales y las intervenciones cambiarias del BCRP. Explicó que estas herramientas contribuyeron a reducir la vulnerabilidad de la economía ante movimientos abruptos de capitales, especialmente cuando el sistema financiero y las empresas mantenían una elevada exposición a deudas en dólares.

En su exposición, el presidente del banco central defendió así una visión que va más allá del control inmediato de los precios: la estabilidad monetaria y financiera busca evitar que una crisis provoque una caída profunda de la producción, el empleo y los ingresos.