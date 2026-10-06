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Exportaciones peruanas crecen 34,3% y superan los US$74 mil millones, impulsadas por la minería

Los envíos al exterior sumaron US$74.123 millones entre enero y agosto, impulsados principalmente por los mayores precios del cobre y el oro. En contraste, nueve sectores redujeron sus volúmenes despachados.

Envíos al exterior alcanzan US$74.123 millones en enero-agosto por alza en precios del cobre y oro.
Envíos al exterior alcanzan US$74.123 millones en enero-agosto por alza en precios del cobre y oro.Gobierno de Perú
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Las exportaciones peruanas sumaron US$74.123 millones entre enero y agosto de 2026, un crecimiento de 34,3% frente al mismo periodo del año pasado. El resultado estuvo impulsado principalmente por los mayores precios internacionales de los minerales, mientras las exportaciones no tradicionales, asociadas a productos con mayor valor agregado, avanzaron apenas 3,1%, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El desempeño tampoco fue uniforme entre sectores. De los 15 rubros analizados, nueve registraron una caída en el volumen de productos enviados al exterior. Además, cinco sectores cerraron el periodo con una disminución en el valor de sus exportaciones: pesca primaria, confecciones, metalmecánica, minería no metálica y joyería.

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Agosto marcó, además, un récord mensual. Por primera vez, las exportaciones peruanas superaron los US$10.000 millones en un solo mes.

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Exportaciones mineras crecen 50,6% y sostienen el resultado

Las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$59.380 millones entre enero y agosto, 45,2% más que en el mismo periodo de 2025. Este grupo representó el 80,1% del total exportado y estuvo dominado por la minería.

Los envíos mineros llegaron a US$53.898 millones, un aumento de 50,6%. ADEX atribuyó buena parte de este avance a los mayores precios internacionales del cobre y el oro, que en conjunto representaron el 66,7% de la demanda minera.

El resto de las exportaciones tradicionales tuvo resultados dispares. Los hidrocarburos crecieron 36,4% y el agro tradicional aumentó 3,1%, mientras la pesca tradicional cayó 26,8%.

China fue el principal destino de estos productos, con el 46% de las exportaciones tradicionales, seguida por India, Canadá, Estados Unidos y Suiza.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, sostuvo que el buen desempeño de los minerales demuestra la necesidad de avanzar en actividades que generen mayor valor agregado y empleo formal. El dirigente también pidió reducir los sobrecostos y las barreras que afectan la competitividad de las empresas peruanas.

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Exportaciones no tradicionales avanzan poco y algunos sectores pierden terreno

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$14.743 millones, apenas 3,1% más que entre enero y agosto de 2025. Su participación fue de 19,9% del total exportado.

El crecimiento fue desigual. La siderometalurgia aumentó 14,6% y el sector químico 11%, mientras que las exportaciones de madera crecieron 8,1%. También avanzaron los envíos textiles (3,8%) y los productos pesqueros destinados al consumo humano directo (3,4%).

La agroindustria, uno de los principales sectores de la oferta no tradicional, creció 1,8% en valor. Sin embargo, el volumen exportado disminuyó 2,3%. Es decir, el aumento de los ingresos obtenidos por el sector no estuvo acompañado por una mayor cantidad de productos despachados.

Otros rubros terminaron en negativo. La joyería registró una caída de 58,8%, la metalmecánica de 5,7%, las confecciones de 5,7% y la minería no metálica de 1,1%.

En el caso de las confecciones, los envíos disminuyeron durante prácticamente todos los meses del periodo, salvo julio, cuando aumentaron 1,1%. ADEX señaló que este sector se encuentra entre los más afectados por el incremento de los aranceles aplicados en Estados Unidos.

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Palta lidera la oferta no tradicional y EE.UU. concentra el 28,1% de los envíos

La palta fue el principal producto de las exportaciones no tradicionales, con US$1.340 millones. Le siguieron los arándanos, las uvas frescas, la pota congelada, el alambre de cobre refinado, las demás chapas de cobre y los fosfatos de calcio naturales.

El cacao y sus derivados, en cambio, registraron una disminución debido a los menores precios internacionales.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones no tradicionales, con el 28,1% del total. Detrás se ubicaron Países Bajos (9,7%), China (6,5%), Chile (6,3%) y España (5,3%). Colombia, Ecuador, México, Brasil y Reino Unido completaron los diez principales mercados.

Entre enero y agosto, 8.115 empresas peruanas exportaron 3.784 partidas a 168 mercados internacionales. En comparación con el mismo periodo de 2025, hubo 284 empresas exportadoras más y cuatro mercados adicionales, aunque se enviaron 71 partidas menos.

Para ADEX, el resultado plantea el reto de fortalecer una oferta exportadora menos dependiente de los precios internacionales de las materias primas y con mayor capacidad para generar empleo formal y descentralizado.

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