Las lluvias y posibles inundaciones representan un riesgo para la infraestructura y la actividad económica, ante las alertas por el Fenómeno El Niño.

Las lluvias y posibles inundaciones representan un riesgo para la infraestructura y la actividad económica, ante las alertas por el Fenómeno El Niño. Composición LR/Andina

El Fenómeno El Niño podría convertirse en uno de los principales factores que limiten el crecimiento de la economía peruana durante 2027. Fernando Guiluz, CEO de BBVA, señaló que las estimaciones del equipo de BBVA Research consideran que este evento climático podría restar entre 1,3% y 1,7% al crecimiento económico del próximo año, debido a sus efectos sobre distintas actividades productivas y la infraestructura.

En entrevista exclusiva con La República, durante CADE Ejecutivos 2026, el ejecutivo explicó que el banco proyecta que el producto bruto interno (PBI) crecería alrededor de 2,9% tanto en 2026 como en 2027. Sin embargo, advirtió que el impacto del fenómeno climático podría modificar ese resultado.

Video destacado LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

"Estamos viendo para este año cerrar en 2,9 y 2,9 también para el siguiente año, impactado más o menos 1,3 a 1,7 el próximo año por el Fenómeno El Niño", manifestó.

BBVA alerta sobre activación de ríos secos en Lima

Guiluz consideró que el país debe acelerar las acciones de prevención ante los posibles efectos de El Niño. Advirtió que algunos cauces que permanecieron secos durante décadas podrían volver a transportar agua, lo que elevaría los riesgos para las zonas cercanas y exigiría una respuesta anticipada de las autoridades.

"Muchos ríos secos se van a activar. Ríos secos que hace más de 50 años no ha pasado agua, se van a activar en Lima. Vamos a tener algunos problemas y en el resto del país", señaló.

El ejecutivo también mencionó que el impacto del fenómeno podría alcanzar a sectores como la agricultura y la pesca, actividades especialmente expuestas a las alteraciones de las condiciones climáticas. Por ello, insistió en la importancia de desarrollar campañas de prevención y preparar a las distintas regiones para enfrentar posibles emergencias.

A estos riesgos se suma la evolución de los precios. Guiluz indicó que el comportamiento de la inflación también requiere atención, pues ha superado los niveles que el banco tenía previstos. En ese escenario, sostuvo que el país debe mantener el seguimiento de los indicadores económicos mientras se prepara para los efectos del fenómeno climático.

Inclusión financiera y acceso al crédito en las regiones

Durante la entrevista, el CEO de BBVA también se refirió a las diferencias en el acceso al sistema financiero entre Lima y las regiones. Consideró que la inclusión financiera debe avanzar junto con la educación, de modo que más ciudadanos conozcan los productos disponibles y puedan utilizarlos adecuadamente.

Como parte de ese proceso, destacó la importancia de fortalecer la comprensión lectora desde la infancia. "¿Cómo podemos hablar de inclusión financiera si no sabemos lo que estamos leyendo?", planteó. Para Guiluz, desarrollar esta capacidad es una base para que las personas puedan comprender las condiciones de los productos financieros, evaluar alternativas y tomar decisiones informadas.

Asimismo, sostuvo que las entidades bancarias deben acercarse a las comunidades y acompañar a los pequeños negocios en su proceso de formalización. Señaló que el Perú tiene una importante presencia de pequeñas y medianas empresas en distintas regiones y que la banca debe asumir un papel activo para facilitar su acceso al financiamiento.

En esa línea, consideró que los emprendedores necesitan orientación para conocer cómo funcionan los créditos y cuáles son sus obligaciones. También advirtió que dejar ese espacio a otras organizaciones de préstamo puede representar riesgos para quienes buscan financiamiento sin contar con suficiente información.

Guiluz pide coordinación entre el Gobierno y el sector privado

Otro de los temas abordados fue la descentralización económica. Guiluz destacó que durante CADE Ejecutivos 2026 se haya puesto atención a las necesidades de las regiones y a la participación de sus representantes en las decisiones del país.

Como ejemplo, mencionó las dificultades de infraestructura en Urubamba y el problema del gas que se originó en la zona, pero que, según indicó, todavía no tiene una solución definitiva. A su juicio, estos asuntos reflejan la necesidad de que las demandas regionales reciban mayor atención.

Finalmente, el ejecutivo sostuvo que los desafíos económicos y sociales no pueden ser atendidos únicamente por el Gobierno o las empresas. Consideró que ambos sectores, junto con la sociedad, deben trabajar de manera coordinada y dejar de lado sus diferencias para priorizar el desarrollo nacional.

"Este no es un problema del Gobierno, este no es un problema del empresariado, este no es un problema de la sociedad, es un problema que juntos vamos a salir adelante", afirmó.