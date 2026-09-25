Productores de café, cacao y palma listos para exportar a Europa con “cero deforestación”

Mediante la iniciativa Amazon Link los productores de cacao, café y aceite de palma reciben información necesaria para exportar con deforestación cero hacia Europa. Foto: difusión

Mediante la iniciativa Amazon Link los productores de cacao, café y aceite de palma reciben información necesaria para exportar con deforestación cero hacia Europa. Foto: difusión

Desde que entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, los agricultores y procesadores de café, cacao y aceite de palma tuvieron que aprender a obtener información precisa sobre la ubicación y el origen de sus cultivos para exportar sin tropiezos.

Ante semejante desafío, los productores de la selva peruana han encontrado en Amazon Link, un proyecto que trabaja con las organizaciones de café, cacao y palma, el respaldo necesario y eficiente para fortalecer sus prácticas y avanzar en el cumplimiento de la EUDR, con la finalidad de mantener sus oportunidades comerciales en Europa.

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La iniciativa de Amazon Link cuenta con el respaldo de la Organización Solidaridad, junto con su socio local IDSA (Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía), en el marco del componente de apoyo al sector privado del programa AL-INVEST Verde.

El proyecto utiliza información geográfica para verificar si las zonas productivas registran deforestación, información clave que exige el EUDR.

Mediante la plataforma digital Cultivate los agricultores reciben microcursos mediante WhatsApp para fortalecer sus conocimientos. Foto: difusión

IMPACTO PROFUNDO

Mediante la herramienta GeoCultivate se analizaron alrededor de 60 mil kilómetros cuadrados de territorio, una superficie equivalente a 8,4 millones de canchas de fútbol, aproximadamente.

Gracias a este trabajo, un total de 737 productores cuentan con terrenos georreferenciados, es decir, con la ubicación y los límites de sus parcelas. De esta manera, han obtenido más de 1.700 reportes de cero deforestación en sus campos.

Esta información permite verificar con mayor precisión que sus cultivos se encuentran en áreas libres de deforestación y así ingresar al mercado europeo, en cumplimiento del EUDR.

En 2025, el café, el cacao y la palma representaron cerca del 25% de las agroexportaciones nacionales e involucraron a más de 380 mil familias, la mayoría pequeños productores.

En el caso del café y el cacao, cerca del 40% de la producción se destina a mercados europeos, según estimaciones elaboradas por Solidaridad a partir de información oficial.

TECNOLOGÍA EN LA CHACRA

El trabajo también se complementa con Cultivate, una plataforma digital que ofrece micro cursos mediante WhatsApp.

Esta herramienta se articula con talleres presenciales denominados “Formando formadores”, por intermedio de los cuales técnicos y productores fortalecen sus conocimientos, que luego comparten con sus organizaciones y familias.

"Los talleres involucran a toda la familia productora. Participan esposas, hijos e hijas, incluso los más pequeños, quienes también aprenden y empiezan a incorporar estas herramientas", explicó la gestora de Cultivate en Ucayali, Keila Capcha Cisneros.

"De esta manera, el conocimiento no queda solo en el productor, sino que se comparte dentro de la familia", explicó Keila Capcha.

CAMBIOS A LA VISTA

En Junín, 200 productores de café de las cooperativas Valle Ubiriki y ACPC Pichanaki reciben asistencia técnica en producción libre de deforestación, compostaje y manejo de sombra.

Lo mismo ocurre en Ucayali con 258 productores de cacao de la Cooperativa Colpa de Loros. De ellos, 250 están implementando composteras para mejorar el aprovechamiento de la materia orgánica y fortalecer prácticas productivas más sostenibles.

En cuanto a la palma aceitera, la iniciativa trabaja con más de 200 productores de organizaciones como APROMAN, ASPASH, así como con la cadena de suministro de Innovapalma y el Programa Palma Orgánica.

Este proyecto promueve el uso de biofertilizantes líquidos y pilotos de sistemas agroforestales (SAF).

"Demostrar dónde y cómo se produce será cada vez más importante para participar en cadenas de suministro internacionales y cumplir con normas de sostenibilidad y cero deforestación como la EUDR", señaló el analista técnico de cacao para Solidaridad, Bryan Vela.

"La tecnología puede ayudar a que los pequeños productores accedan a esta información, mejoren sus prácticas y estén preparados para responder a estas nuevas exigencias", concluyó Vela.

AL-INVEST es un programa de la Unión Europea cuyo propósito es promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular.