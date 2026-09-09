Exportaciones de Perú crecen 33%: cobre y oro explican gran parte del salto a US$63.521 millones

Entre enero y julio se registraron 8.305 empresas exportadoras, 3% más que en el mismo periodo de 2025. De ellas, 66% correspondieron a micro, pequeñas y medianas empresas. | Difusión

Entre enero y julio se registraron 8.305 empresas exportadoras, 3% más que en el mismo periodo de 2025. De ellas, 66% correspondieron a micro, pequeñas y medianas empresas. | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El comportamiento de los primeros siete meses marca además 27 meses consecutivos de crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, el resultado está fuertemente concentrado en la minería: de los US$63.521 millones acumulados hasta julio, US$46.284 millones correspondieron a productos mineros.

Esta concentración ayuda a explicar el salto de 33% en las exportaciones peruanas, pero también muestra que el avance no fue homogéneo entre las actividades productivas. Mientras el valor de los envíos mineros aumentó con fuerza, las exportaciones agropecuarias sumaron US$6.327 millones y crecieron apenas 2,7% frente al mismo periodo de 2025.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 08/09/26 | La República - LR+

Cobre y oro concentran el mayor valor exportado

El cobre aportó US$21.607 millones entre enero y julio, 43,3% más que en el mismo periodo de 2025. El oro, por su parte, generó US$16.394 millones, con un crecimiento de 56,9%.

En conjunto, ambos productos representaron aproximadamente US$38.000 millones, cerca del 60% de todas las exportaciones peruanas registradas hasta julio.

El resto de la minería también mostró incrementos importantes. Los concentrados de plomo y plata alcanzaron US$3.504 millones, con un avance de 105,7%, mientras que las ventas de zinc llegaron a US$1.669 millones y crecieron 11%.

La magnitud de estas cifras permite identificar qué está detrás del crecimiento general de 33%: aunque el Perú mantiene una canasta exportadora amplia, el comportamiento de unos pocos productos mineros tiene un peso considerable sobre el resultado total.

Agroexportaciones avanzan, pero a un ritmo mucho menor

El desempeño fue diferente en las exportaciones agropecuarias. Este rubro acumuló US$6.327 millones entre enero y julio, apenas 2,7% más que un año antes.

Eso no significa que todos los productos agrícolas hayan tenido un comportamiento débil. Los envíos de arándanos alcanzaron US$649 millones y crecieron 60,8%, mientras que las uvas sumaron US$806 millones, 18,2% más.

Las paltas, uno de los principales productos de la agroexportación peruana, generaron US$1.187 millones, un incremento de 7,3% respecto al mismo periodo de 2025.

La diferencia de magnitudes frente a la minería, sin embargo, sigue siendo amplia. Los US$6.327 millones de exportaciones agropecuarias equivalen a menos de la séptima parte de los US$46.284 millones generados por la minería durante el mismo periodo.

Esto significa que el crecimiento de las exportaciones peruanas no puede atribuirse de manera uniforme a todos los sectores. El resultado general está condicionado principalmente por la evolución de los productos mineros.

India aumenta sus compras al Perú

China se mantiene como el principal destino de las exportaciones peruanas. Entre enero y julio, las ventas hacia ese mercado llegaron a US$24.340 millones, 37,5% más que en el mismo periodo de 2025.

Estados Unidos ocupó el siguiente lugar, con US$5.971 millones, seguido por la Unión Europea, con US$5.618 millones.

Pero el mercado que presenta uno de los cambios más fuertes es India. Las exportaciones peruanas hacia ese país alcanzaron US$6.184 millones, un aumento de 151,7% frente al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento también fue importante en otros destinos. Los envíos hacia Australia aumentaron 132,9% y alcanzaron US$1.530 millones, mientras que las ventas a Suiza crecieron 62,2%, hasta US$2.323 millones.

En Canadá, las exportaciones sumaron US$3.277 millones, 29,2% más que entre enero y julio de 2025.

El mapa de destinos muestra así dos situaciones distintas. China continúa concentrando el mayor valor de las compras, pero algunos mercados secundarios están aumentando sus adquisiciones a tasas mucho más elevadas.

¿Por qué las exportaciones crecen tanto?

El aumento del valor exportado no significa necesariamente que el Perú haya enviado 33% más productos al extranjero. El monto registrado en dólares también está condicionado por los precios internacionales de los bienes exportados, especialmente cuando se trata de minerales.

Esto resulta particularmente relevante en el caso del cobre y el oro, debido al peso que ambos tienen dentro de las exportaciones nacionales.

Por ello, el dato de US$63.521 millones debe leerse junto con la composición de las ventas externas. El resultado refleja una expansión importante del comercio exterior, pero también evidencia la exposición del país al comportamiento de los principales productos mineros.

La situación es diferente en algunos productos no tradicionales, donde el crecimiento puede responder en mayor medida a mayores volúmenes exportados y a una expansión de la demanda en determinados mercados.

Más de 8.300 empresas realizaron exportaciones

El crecimiento de las ventas externas también estuvo acompañado por un aumento en el número de empresas que participaron en el comercio exterior.

Entre enero y julio se registraron 8.305 empresas exportadoras, 3% más que en el mismo periodo de 2025. De ellas, 66% correspondieron a micro, pequeñas y medianas empresas.

El dato muestra que miles de compañías participan en las exportaciones, aunque el valor económico continúa concentrado en determinados sectores y productos. La diferencia es especialmente marcada cuando se compara el aporte de los minerales con el de otros rubros de la oferta exportable.

El resultado acumulado hasta julio deja así un crecimiento significativo de las ventas peruanas al exterior, pero con una característica que será relevante para los próximos meses: el avance está fuertemente vinculado al desempeño de la minería.

La evolución de los precios internacionales del cobre y el oro, junto con la demanda de China, India y otros mercados, será determinante para saber cuánto del crecimiento acumulado durante los primeros siete meses puede sostenerse hasta el cierre de 2026.