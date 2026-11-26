Cuba sostuvo que el país acumula proyectos sin terminar por abrir demasiadas obras al mismo tiempo y anunció cambios al sistema de inversión estatal.

Cuba sostuvo que el país acumula proyectos sin terminar por abrir demasiadas obras al mismo tiempo y anunció cambios al sistema de inversión estatal. MEF

Durante su exposición en CADE Ejecutivos 2026, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno prepara una nueva ley de inversión pública para reformar el sistema y evitar que más proyectos queden inconclusos.

Según el MEF, el Perú invierte más que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero alrededor del 40% de sus obras públicas está paralizado. El ministro Elmer Cuba atribuye esa brecha a la falta de controles.

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“Perú tiene una inversión pública de 5,2% del producto. No es baja. Es 50% más alta que el promedio de la OCDE. Es casi el doble de la inversión pública que tiene Colombia, Chile o Brasil. Y, sin embargo, está perforada”, sostuvo Cuba durante su participación en el encuentro empresarial.

Nueva ley de inversión pública: MEF cuestiona falta de controles en regiones

El ministro atribuyó parte del problema a las deficiencias del sistema que permite formular y ejecutar proyectos de inversión en los gobiernos subnacionales.

“Hoy día no hay ningún control. Cualquier gobierno regional, local, hace, en teoría, lo que quiera, porque no hay controles”, afirmó. También cuestionó que no exista una instancia que pueda detener una obra cuando no justifica el uso de recursos públicos.

Como respuesta, anunció que el Ejecutivo dará una nueva ley de inversión pública y señaló que una comisión de trabajo ya se encuentra avanzada en la elaboración de propuestas para reformar el sistema. La intención, explicó, es corregir las deficiencias actuales sin regresar al esquema anterior, al que calificó de demasiado centralista.

Obras públicas paralizadas: el costo de iniciar proyectos sin asegurar recursos

El titular del MEF sostuvo que la paralización de obras responde, entre otros factores, a que se han iniciado demasiados proyectos de manera simultánea, sin contar necesariamente con los recursos para completarlos. El resultado son intervenciones que quedan inconclusas y comprometen presupuestos que podrían destinarse a otras necesidades.

“Es un sinsentido que el MEF le meta más dinero a la inversión pública sabiendo que 40% se va a paralizar. Eso no lo vamos a hacer”, manifestó.

El ministro también dimensionó el volumen de inversiones pendientes. Indicó que cerrar la brecha de inversión pública que permanece sin ejecutar equivaldría al 90% del producto bruto interno (PBI). Luego planteó un escenario más acotado: si el Estado dejara de iniciar nuevos proyectos y se concentrara únicamente en terminar los que ya están en marcha, el monto equivaldría al 88% del PBI.

“Se nos fue la mano acá. Pero hay que ponerle fin a esa fiestita”, dijo al cuestionar la acumulación de proyectos que no llegan a completarse.

La reforma de la inversión pública, según Cuba, no podrá resolverse con modificaciones puntuales y calificó el problema como grave y sostuvo que el país necesita una nueva norma para modificar el funcionamiento del sistema.

“Es realmente grosero y no hay manera de enfrentarlo con parches. Tenemos que ir con una nueva ley de inversión pública”, señaló.