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Economía

SUNAT registra más de S/123 mil millones en deuda tributaria, pero solo S/11.900 millones son recuperables

Una parte de las obligaciones se encuentra judicializada, lo que dificulta su cobro. Durante la presentación ante la Comisión de Economía, diputados cuestionaron las dificultades de la administración tributaria para recuperar las deudas pendientes.

El presidente del organismo, César Luna Victoria, advirtió que los procedimientos de cobranza pueden resultar costosos para el Estado, especialmente cuando se trata de montos pequeños.
El presidente del organismo, César Luna Victoria, advirtió que los procedimientos de cobranza pueden resultar costosos para el Estado, especialmente cuando se trata de montos pequeños.Congreso de la República del Perú
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La deuda tributaria que mantienen los contribuyentes con el Estado supera los S/123 mil millones, pero actualmente la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) solo puede concretar el cobro de S/11.900 millones. El superintendente César Luna Victoria explicó ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que la judicialización de una parte de los casos impide recuperar de inmediato una porción importante de las obligaciones pendientes.

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La magnitud del monto contrasta con la capacidad efectiva de cobranza. Según lo informado por la administración tributaria, la deuda considerada exigible asciende a S/90.100 millones. Sin embargo, no todo ese saldo puede convertirse en ingresos para el Estado en el corto plazo debido a procesos judiciales y otras situaciones que dificultan la ejecución de las obligaciones.

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En términos simples, que una deuda figure como exigible no significa necesariamente que Sunat pueda obtener ese dinero de manera inmediata. La propia entidad explica que una deuda puede pasar a la etapa de cobranza coactiva cuando, entre otros supuestos, no fue reclamada dentro del plazo correspondiente o existe una resolución firme.

SUNAT expone dificultades de cobranza ante el Congreso

El tiempo también juega en contra de la recuperación. Durante la sesión de la Comisión de Economía, Luna Victoria advirtió que, cuando los procesos se prolongan durante varios años, aumenta el riesgo de que el contribuyente deje de operar o quiebre, reduciendo las posibilidades de que Sunat pueda concretar el cobro. A ello se suma que la deuda puede seguir acumulando intereses mientras permanece pendiente. El presidente del organismo advirtió que los procedimientos de cobranza pueden resultar costosos para el Estado, especialmente cuando se trata de montos pequeños.

“Los costos de cobrar la deuda son enormes”, sostuvo el funcionario, quien agregó que existe el riesgo de que, después de varios años, una empresa deje de operar o quiebre. En esos casos, la posibilidad de recuperar el dinero se reduce, mientras que las obligaciones pueden seguir acumulando intereses.

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Las explicaciones generaron cuestionamientos entre los diputados. Durante la sesión, Gabriel Gonzales preguntó qué otros mecanismos puede utilizar la administración tributaria para hacer efectiva la cobranza cuando las empresas retiran o dejan de tener disponibles sus fondos. El legislador puso el foco en la capacidad de Sunat para recuperar las obligaciones más allá de los procedimientos que actualmente enfrenta.

La diputada Gloria Hirache, por su parte, planteó la necesidad de tomar medidas frente a las empresas que ingresan en procesos de quiebra y pidió identificar a las personas vinculadas con estas compañías. Ambos planteamientos estuvieron relacionados con una de las dificultades expuestas durante la sesión: el riesgo de que el paso del tiempo reduzca las posibilidades de recuperar una deuda.

El debate adquiere relevancia porque el stock de deuda no es estático. Mientras una obligación permanece sin ser cobrada, pueden continuar generándose intereses, lo que incrementa el monto registrado aunque la capacidad real de recuperación no avance al mismo ritmo.

SUNAT busca acelerar los procesos

Frente a este escenario, la administración tributaria anunció que buscará reducir el tiempo de los litigios mediante la centralización de reclamos, el uso de expedientes electrónicos y la participación de salas especializadas. También prevé acelerar las acciones de cobranza y ampliar las medidas contra los responsables de las obligaciones tributarias.

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Otra de las líneas planteadas apunta a operaciones que pueden dificultar la recuperación de una deuda, como fideicomisos, factoring y leasing. Sunat también anunció unidades especializadas para enfrentar casos vinculados con delitos tributarios y posibles fraudes en procesos de insolvencia.

El problema de la cobranza se produce, además, en un contexto en el que la recaudación tributaria viene mostrando una evolución positiva. En setiembre, los ingresos tributarios del Gobierno central sumaron S/16.225 millones, un crecimiento real de 18,3% frente al mismo mes del año anterior. Entre enero y setiembre, la recaudación acumuló S/154.709 millones, 14,6% más que en igual periodo de 2025.

La diferencia entre una recaudación corriente que crece y un stock de obligaciones pendientes que supera los S/123 mil millones pone el foco en un aspecto distinto de las cuentas fiscales: no solo importa cuánto recauda Sunat cada mes, sino cuánto de las deudas acumuladas puede convertirse finalmente en recursos efectivos para el Estado.

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