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Inteligencia artificial peruana: Capitalia lanza SOFIA para mypes

La inteligencia artificial peruana de Capitalia evalúa y estructura créditos para mypes en diez minutos, con activos reales en fideicomiso supervisado por la SBS. La firma ya administra más de S/ 100 millones y refuerza su propuesta de financiamiento para pequeñas empresas.

Nuevas herramientas con IA para el acceso de productos financieros. Fuente: Difusión
Nuevas herramientas con IA para el acceso de productos financieros. Fuente: Difusión
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Más de 200 mil mypes quedaron fuera del sistema financiero formal entre 2021 y 2024, según el BCRP. No por inviables, sino por no encajar en modelos de evaluación que no fueron diseñados para ellas. El crédito informal mueve S/ 1,780 millones al año y el 51% de quienes lo usan paga una tasa anual superior al 500%, según el IPE.

Frente a esa brecha, Capitalia presenta SOFIA (Smart Origination & Funding Intelligence Architecture), una inteligencia artificial propia que no digitaliza un formulario: rediseña la decisión de crédito. Integra en un solo ecosistema originación, evaluación legal y de riesgo, estructura fiduciaria, desembolso y seguimiento, y genera en diez minutos un memo de inversión que antes tomaba semanas.

El problema de acceso al crédito para mypes en el Perú

La diferencia es doble. SOFIA no se limita a facturas ni a un score aislado: evalúa la capacidad de pago real y respalda cada operación con activos inmobiliarios en un patrimonio autónomo administrado por CORFID, fiduciaria supervisada por la SBS. Y la decisión final sigue siendo humana: un Comité de Inversión resuelve cada caso.

"La inteligencia artificial amplifica el criterio, no lo sustituye. Sin conducta de pago, no hay crédito", explica Alonso Bringas, CEO de Capitalia.

Alonso Bringas, CEO de Capitalia, confia en que esta nueva herramienta agilizará los tiempos para financiamiento al sector MYPES. Fuente: Difusión

Alonso Bringas, CEO de Capitalia, confia en que esta nueva herramienta agilizará los tiempos para financiamiento al sector MYPES. Fuente: Difusión

El modelo ya está validado. Capitalia administra más de S/ 100 millones en activos en fideicomiso, lanza su cuarto fondo fidecapital, registra cero ejecuciones de garantía y da a sus inversionistas 16% de rentabilidad anual, auditados por EY. Los créditos van de 6 a 30 meses y los inversionistas participan desde US$30.000 con visibilidad digital del portafolio.

"Una mype decide en días; la banca responde en semanas o meses. Cuando el crédito llega, la orden de compra ya se perdió. SOFIA existe para que un negocio viable no tenga que elegir entre esperar o caer en la informalidad", señala Bringas. "No democratizamos la aprobación indiscriminada. Democratizamos la posibilidad de ser comprendido".

Las próximas etapas de SOFIA incorporarán machine learning y modelos predictivos de riesgo, con la meta de convertir a Capitalia en banco digital en el Perú en 2032 y en Latinoamérica hacia 2035.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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