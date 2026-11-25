Julio Velarde en CADE 2026 sobre la izquierda: “No asusta a nadie”, al comparar a Perú con otros países. | IPAE Acción Empresarial

Julio Velarde en CADE 2026 sobre la izquierda: “No asusta a nadie”, al comparar a Perú con otros países. | IPAE Acción Empresarial IPAE Acción Empresarial

En su intervención en CADE 2026, Julio Velarde sostuvo que en países como Uruguay la izquierda no genera temor y que en Brasil tampoco asusta Lula tras su elección, a diferencia de lo que ocurría antes en el Perú, donde algunos candidatos sí alarmaban.

"Uruguay puede estar a la izquierda, pero a nadie le asusta. Conversando con brasileños, después de la elección de Lula (…) no les asusta. Acá, algunos candidatos sí asustaban, que es un poco distinto".

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Estabilidad política y crecimiento

Velarde relacionó ese contraste con el tema de la estabilidad política y señaló que ve más perspectiva de mejora que de empeoramiento.

Recordó que en reuniones en el exterior con inversionistas extranjeros le sorprendía que aún le preguntaran si el gobierno durará, y sostuvo que sacar a un presidente con dos o tres cámaras es altamente improbable en un gobierno que durará cinco años.

Señaló que a lo largo de su etapa ha visto pasar a 11 presidentes y a más de 30 ministros de Economía, lo que golpeó el crecimiento.

Inflación y política monetaria

Al hablar de inflación, el jefe del Banco Central explicó que la subida de precios responde sobre todo a problemas de oferta en medio de un consumo fuerte. En cambio, la parte ligada a la demanda se ha mantenido debajo del 2%.

Precisó que tras el ataque del 8 de febrero a Irán los combustibles se alteraron fuertemente y en marzo la inflación alcanzó el 2,4%, mientras que en octubre reapareció el efecto del fenómeno El Niño sobre el precio de los alimentos. "El choclo que subió el 50 % en octubre fue por vientos".

Velarde indicó que el Banco Central busca que el choque “contagie lo menos posible a otros precios” y advirtió que subir la tasa de interés al 100 % no acabaría con el precio del petróleo ni resolvería el problema de los alimentos, aunque sí podría provocar una fuerte recesión.

Actividad económica, Niño y calificadoras

En cuanto al ritmo de la economía, destacó que la inversión privada creció 10%, la tasa más alta desde 2013 con excepción de 2021, y que el IGV creció 17,2% en octubre, además de señalar que el aumento de temperatura del FEN es el mayor registrado en las mediciones desde 1800 y que la presión sobre los alimentos será fuerte.

También alertó sobre la tendencia de las calificadoras de riesgo a bajar la nota del Perú y mencionó que el grado de inversión “se tiene que cuidar muchísimo”, pese a que el país mantiene una deuda baja, cercana al 27 % del producto, y reservas internacionales que aparentemente pasarán los 100.000 millones de dólares este año.

En la parte final, Velarde pidió destinar los recursos de este buen momento en términos de intercambio a salud, educación y capital humano. Sin embargo, criticó con fuerza la falta de eficiencia estatal. "La gestión pública no es mala, es pésima".