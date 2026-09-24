Ecuador evalúa procesar parte de su crudo en refinerías de Perú

Ecuador evalúa utilizar la capacidad de refinación de Perú para procesar su petróleo y garantizar el suministro de combustibles como diésel y gasolinas en el mercado interno.

Ecuador evalúa utilizar la capacidad de refinación de Perú para procesar su petróleo y garantizar el suministro de combustibles como diésel y gasolinas en el mercado interno. Composición LR

Ecuador evalúa recurrir a la capacidad de refinación de Perú para procesar parte del petróleo que produce y obtener combustibles destinados a su mercado interno. La propuesta forma parte de una estrategia de Petroecuador para apoyarse en refinerías de otros países ante las limitaciones de su infraestructura local.

Sebastián Maag, gerente de Petroecuador, señaló que Perú figura entre las alternativas que analiza la petrolera estatal por la capacidad de sus refinerías y su adaptación al crudo ecuatoriano. El funcionario explicó en una entrevista con Radio Pública que la empresa busca establecer acuerdos con refinadores de la región y otros mercados para procesar parte de su producción. La declaración fue reportada por el medio ecuatoriano Primicias.

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El mecanismo contempla enviar crudo a una refinería extranjera y recibir productos procesados para cubrir la demanda ecuatoriana. Entre los derivados que busca obtener Petroecuador están el diésel, las gasolinas y el gas licuado de petróleo (GLP).

Para Perú, la eventual operación representaría una oportunidad para captar procesamiento de crudo ecuatoriano y aprovechar la infraestructura de refinación disponible. Una de las instalaciones con mayor capacidad es la Nueva Refinería Talara, diseñada para procesar hasta 95.000 barriles de petróleo por día y producir, entre otros derivados, diésel, gasolinas y GLP.

Ecuador busca capacidad de refinación fuera de su territorio

La búsqueda de alternativas en el exterior responde a la brecha que mantiene Ecuador entre su producción petrolera y la cantidad de combustibles que puede obtener de sus propias refinerías.

El país cuenta con tres complejos: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi. La primera es la más grande, con una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles diarios, aunque actualmente opera alrededor del 86% de ese nivel tras un mantenimiento realizado en septiembre.

Esmeraldas también concentra la producción de diésel premium para el sector automotor. Según Maag, Ecuador cubre mediante importaciones alrededor del 75% de la demanda de este combustible.

La situación podría añadir presión sobre el abastecimiento debido a los trabajos previstos en la unidad hidrodesulfuradora de Esmeraldas, utilizada para producir diésel. Durante ese periodo, la planta reducirá su producción de este combustible y aumentará la de fuel oil.

Las otras dos refinerías ecuatorianas tienen una capacidad menor. La Libertad puede procesar 45.000 barriles diarios y produce GLP, gasolinas, diésel, combustible para aviones y fuel oil. Shushufindi, con capacidad para 20.000 barriles por día, tiene una configuración más básica.

¿Qué busca Ecuador con el esquema de intercambio?

Petroecuador plantea utilizar su producción de petróleo para acceder a combustibles que actualmente debe importar. En lugar de concentrar todo el proceso de transformación dentro de Ecuador, la estatal busca aprovechar instalaciones extranjeras que puedan procesar su crudo y entregar derivados adecuados para el consumo local.

El esquema es conocido como swap o intercambio de productos. En este tipo de operación, el crudo se entrega para ser procesado y posteriormente se reciben combustibles equivalentes o acordados entre las partes, de acuerdo con las condiciones comerciales establecidas.

Maag sostuvo que Petroecuador busca "las alianzas correctas" para abastecer de combustibles a la población a partir del petróleo que produce el país.

Por ahora, Perú es una de las alternativas que están sobre la mesa, pero no se ha definido qué refinería participaría ni se han anunciado volúmenes o condiciones comerciales. El eventual acuerdo dependerá de factores como la capacidad disponible, las características del crudo ecuatoriano, los costos de transporte y refinación y las condiciones que finalmente negocien las empresas.