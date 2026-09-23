Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Economía

CUT Perú rechaza supuesto respaldo unánime a candidatura de González-Olaechea ante la OIT

El gremio afirma que no hubo una sesión válida y niega haber dado respaldo a la candidatura, contrastando con la versión del Gobierno que habla de apoyo unánime.

La CUT exige al Ministro de Trabajo, Juan Sheput, una rectificación sobre el supuesto respaldo unánime a la postulación, resaltando la importancia de los procedimientos del diálogo social.
La CUT exige al Ministro de Trabajo, Juan Sheput, una rectificación sobre el supuesto respaldo unánime a la postulación, resaltando la importancia de los procedimientos del diálogo social.Difusión
google iconLa República en Google

La Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú) cuestionó la forma en que se presentó el pronunciamiento del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) sobre la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El gremio sostiene que no existió una sesión válida del organismo y niega haber otorgado su respaldo a la postulación.

La controversia se produce un día después de que el Gobierno informara que el CNTPE había expresado por unanimidad su respaldo a González-Olaechea, luego de una reunión en la que participaron representantes del Estado, trabajadores y empleadores.

Video destacado

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 22/09/26 | La República - LR+

Puedes ver

Moody’s mantiene la calificación de Perú, pero advierte riesgos por gasto público, instituciones y ejecución de inversiones

lr.pe

CUT Perú cuestiona validez de la sesión del Consejo Nacional de Trabajo

A través de un manifiesto difundido el 22 de septiembre, la CUT Perú afirmó que lo ocurrido no puede considerarse una sesión válida del CNTPE, pues, según la central sindical, no se habría cumplido con la convocatoria formal ni con el quórum requerido para una reunión del diálogo tripartito.

El CNTPE es el principal espacio institucional de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y los gremios empresariales en materia laboral. El propio Ministerio de Trabajo ha destacado durante 2026 su carácter tripartito y la importancia de preservar su institucionalidad.

La posición de la CUT coloca el foco precisamente en ese procedimiento. Para la central sindical, una reunión en la que participan representantes de los distintos sectores no equivale necesariamente a un acuerdo formal del Consejo si no se cumplen las condiciones establecidas para su funcionamiento.

Puedes ver

Déficit fiscal en Perú llega a 1% del PBI a agosto, según el BCRP

lr.pe

Central sindical niega haber respaldado a Javier González-Olaechea

El segundo cuestionamiento apunta directamente al supuesto respaldo unánime a la candidatura peruana para dirigir la OIT durante el periodo 2027-2032. La CUT Perú aseguró que no ha otorgado respaldo alguno a González-Olaechea y calificó como falsa cualquier afirmación que atribuya a la organización una adhesión a su postulación.

La discrepancia contrasta con la versión difundida por el Ejecutivo. Según el reporte oficial, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, presentó la candidatura ante representantes de trabajadores, empleadores y Gobierno y solicitó un pronunciamiento sobre la postulación. El Ministerio señaló que la propuesta recibió respaldo unánime de los participantes presentes.

El Gobierno peruano oficializó la candidatura de González-Olaechea a inicios de septiembre. La elección del próximo director general de la OIT está prevista para noviembre de 2026 en Ginebra.

CUT exige rectificación al ministro Juan Sheput

Ante esta diferencia entre ambas versiones, la CUT Perú exigió al ministro Juan Sheput una rectificación inmediata. El gremio sostuvo que el diálogo social no puede utilizarse para presentar como consensos institucionales posiciones que, según su versión, no fueron aprobadas bajo las reglas correspondientes.

Puedes ver

Sueldo mínimo: Sheput anuncia primer aumento de S/100 y revela que el segundo de S/70 se dará el próximo año

lr.pe

La central sindical señaló que no cuestiona el diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado, pero insistió en que cualquier acuerdo del CNTPE debe respetar las reglas de funcionamiento del organismo. La disputa por la candidatura de González-Olaechea deja así abierta la diferencia entre lo que el Gobierno presentó como un respaldo unánime y lo que la CUT reconoce como posición propia.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte IDH escuchará a representantes de comunidades indígenas en caso contra el Estado peruano

Perú tiene más de 6 millones de animales abandonados y es cuarto en Latinoamérica: ¿cómo adoptar y darles un hogar?

Luis Nieto Degregori: “La sexualidad en el antiguo Perú se vivía de manera más natural”

Economía

Elmer Cuba: MEF llevará reformas económicas al Congreso si no obtiene facultades legislativas

SBS autoriza aportes a las AFP mediante billeteras digitales

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 23 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Corte IDH escuchará a representantes de comunidades indígenas en caso contra el Estado peruano

Ucayali: Con armas y drogas caen 2 presuntos miembros del Comando Vermelho

Reportan incendio en helicóptero recién reparado y entregado al Ejército