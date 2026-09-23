CUT Perú rechaza supuesto respaldo unánime a candidatura de González-Olaechea ante la OIT

La CUT exige al Ministro de Trabajo, Juan Sheput, una rectificación sobre el supuesto respaldo unánime a la postulación, resaltando la importancia de los procedimientos del diálogo social.

La CUT exige al Ministro de Trabajo, Juan Sheput, una rectificación sobre el supuesto respaldo unánime a la postulación, resaltando la importancia de los procedimientos del diálogo social. Difusión

La Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú) cuestionó la forma en que se presentó el pronunciamiento del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) sobre la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El gremio sostiene que no existió una sesión válida del organismo y niega haber otorgado su respaldo a la postulación.

La controversia se produce un día después de que el Gobierno informara que el CNTPE había expresado por unanimidad su respaldo a González-Olaechea, luego de una reunión en la que participaron representantes del Estado, trabajadores y empleadores.

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CUT Perú cuestiona validez de la sesión del Consejo Nacional de Trabajo

A través de un manifiesto difundido el 22 de septiembre, la CUT Perú afirmó que lo ocurrido no puede considerarse una sesión válida del CNTPE, pues, según la central sindical, no se habría cumplido con la convocatoria formal ni con el quórum requerido para una reunión del diálogo tripartito.

El CNTPE es el principal espacio institucional de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y los gremios empresariales en materia laboral. El propio Ministerio de Trabajo ha destacado durante 2026 su carácter tripartito y la importancia de preservar su institucionalidad.

La posición de la CUT coloca el foco precisamente en ese procedimiento. Para la central sindical, una reunión en la que participan representantes de los distintos sectores no equivale necesariamente a un acuerdo formal del Consejo si no se cumplen las condiciones establecidas para su funcionamiento.

Central sindical niega haber respaldado a Javier González-Olaechea

El segundo cuestionamiento apunta directamente al supuesto respaldo unánime a la candidatura peruana para dirigir la OIT durante el periodo 2027-2032. La CUT Perú aseguró que no ha otorgado respaldo alguno a González-Olaechea y calificó como falsa cualquier afirmación que atribuya a la organización una adhesión a su postulación.

La discrepancia contrasta con la versión difundida por el Ejecutivo. Según el reporte oficial, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, presentó la candidatura ante representantes de trabajadores, empleadores y Gobierno y solicitó un pronunciamiento sobre la postulación. El Ministerio señaló que la propuesta recibió respaldo unánime de los participantes presentes.

El Gobierno peruano oficializó la candidatura de González-Olaechea a inicios de septiembre. La elección del próximo director general de la OIT está prevista para noviembre de 2026 en Ginebra.

CUT exige rectificación al ministro Juan Sheput

Ante esta diferencia entre ambas versiones, la CUT Perú exigió al ministro Juan Sheput una rectificación inmediata. El gremio sostuvo que el diálogo social no puede utilizarse para presentar como consensos institucionales posiciones que, según su versión, no fueron aprobadas bajo las reglas correspondientes.

La central sindical señaló que no cuestiona el diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado, pero insistió en que cualquier acuerdo del CNTPE debe respetar las reglas de funcionamiento del organismo. La disputa por la candidatura de González-Olaechea deja así abierta la diferencia entre lo que el Gobierno presentó como un respaldo unánime y lo que la CUT reconoce como posición propia.