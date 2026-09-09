La escalada entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz causa que el petróleo toque los 100 dólares por barril

En España, el gasoil supera 1,90 euros y la inflación en la eurozona llegó al 3,3 % en agosto. Foto: AFP.

En España, el gasoil supera 1,90 euros y la inflación en la eurozona llegó al 3,3 % en agosto. Foto: AFP.

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El precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril, un nivel que no alcanzaba desde julio, ante el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el creciente riesgo sobre las rutas internacionales de suministro. El Brent, referencia mundial, llegó a tocar los 100,72 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 95,25 dólares.

El repunte se produjo después de que el ejército estadounidense informara del ataque contra cinco petroleros iraníes en el estrecho. La acción fue presentada como una respuesta a los intentos de ataque contra un buque de guerra de la Marina estadounidense.

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El conflicto también se extendió a otras rutas estratégicas. Los hutíes, respaldados por Irán, intensificaron sus ataques en torno al Bab al-Mandab, mientras Arabia Saudí sufrió ataques contra instalaciones petroleras. Esta coyuntura amenaza con dificultar aún más el transporte de crudo en una región que ya afronta importantes restricciones.

La evolución del tráfico en el estrecho de Ormuz es uno de los principales factores que determinarán el comportamiento del mercado. De acuerdo con el equipo de análisis de ING, los flujos de petróleo por esta vía aumentaron ligeramente hasta unos 10 millones de barriles diarios, aproximadamente la mitad del volumen registrado antes de la guerra.

Ewa Mantey, analista de ING, considera que estos niveles parecen ahora más acordes con las previsiones que Estados Unidos había indicado anteriormente sobre el nivel de flujos en este paso estratégico.

Bank of America elevó su previsión para el precio del petróleo durante la segunda mitad del año hasta los 83 dólares por barril debido a las interrupciones más persistentes en Ormuz. La entidad advirtió de que una mayor restricción del tráfico podría llevar el crudo hasta entre 95 y 120 dólares, mientras que daños en infraestructura energética principal podrían provocar picos de hasta 150 dólares.

Los analistas de Bank of America también consideran cada vez menos probable una solución diplomática inmediata. "En nuestra opinión, alcanzar un acuerdo duradero antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos es cada vez más improbable, y podría seguir siendo esquivo incluso después", señalaron en una nota de investigación.

Gasolina y diésel reciben el mayor impacto

Los productos derivados registraron un impacto especialmente fuerte debido a las interrupciones en refinerías rusas, la reducción de la actividad de refinado en otros países y la disminución de los inventarios.

En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina regular alcanzó los 4,22 dólares por galón tras aumentar siete centavos durante la noche, según AAA. El diésel llegó a 5,94 dólares por galón y marcó un máximo histórico.

En España, el gasoil ya supera los 1,90 euros por litro y la gasolina se sitúa por encima de los 1,80 euros. Según la información proporcionada, ambos combustibles acumulan desde comienzos del verano un aumento superior al 25%. El incremento de los márgenes de las petroleras también ha contribuido al encarecimiento y explica casi un tercio de la subida.

La escalada del crudo aumenta además la presión sobre los precios al consumidor y complica las decisiones de los bancos centrales. En la eurozona, la inflación alcanzó el 3,3% en agosto, impulsada por el encarecimiento de la energía.

El Banco Central Europeo prepara su decisión de política monetaria mientras los mercados estadounidenses esperan el dato del índice de precios al consumidor previsto para el viernes. La evolución de la inflación será relevante para determinar los próximos movimientos de la Reserva Federal.

El temor a un mayor costo del dinero ya se reflejó en los mercados financieros. Los tres principales índices bursátiles de Wall Street terminaron la jornada a la baja y el Dow Jones perdió un 1,2%, mientras el FTSE 100 de Londres retrocedió un 0,1%.

La evolución del petróleo queda así estrechamente ligada al desarrollo de la guerra. Mientras el tráfico por Ormuz permanezca reducido y continúen los ataques contra buques e instalaciones energéticas, el mercado seguirá expuesto a nuevas interrupciones y a una mayor presión sobre los precios.