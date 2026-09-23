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Economía

Elmer Cuba: MEF llevará reformas económicas al Congreso si no obtiene facultades legislativas

El ministro explicó que los cambios abarcan el sistema tributario y laboral de las microempresas, así como los plazos para ejecutar obras bajo APP, y reconoció que la vía parlamentaria demoraría más.

Elmer Cuba advierte que Ejecutivo acudirá al Congreso si no recibe facultades.
Elmer Cuba advierte que Ejecutivo acudirá al Congreso si no recibe facultades.Difusión
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que el Gobierno recurrirá al Congreso para impulsar sus reformas económicas si la Cámara de Diputados no le concede las facultades legislativas solicitadas. El titular del MEF reconoció que esta alternativa demandará más tiempo, pues cada iniciativa deberá seguir su propio camino en el Parlamento.

En declaraciones a RPP, durante las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, Cuba sostuvo que el Ejecutivo tendrá que buscar respaldo legislativo para las medidas que requieren modificar el marco legal. “El plan B es simplemente ir al Congreso”, afirmó.

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El ministro precisó que el Gobierno presentaría proyectos de ley para promover la formalización, aunque reconoció que su aprobación dependerá de convencer a los legisladores con argumentos. “Tendremos que ir al Congreso a presentar normas para bajar la informalidad. Ahí tenemos que ir a convencer con argumentos y va a demorar más tiempo que las facultades, pero no hay otro camino”, señaló.

MEF busca reformar el sistema tributario y laboral de las microempresas

Cuba explicó que el pedido de facultades legislativas apunta a tres reformas. La primera contempla modificar el sistema tributario de las microempresas, cuyo diseño actual, según el ministro, no funciona adecuadamente para la tributación, el desarrollo de los negocios ni la formalización laboral.

La segunda iniciativa plantea revisar los regímenes laborales que se aplican a este segmento empresarial. El titular del MEF consideró que las reglas vigentes no han conseguido impulsar la formalización de las microempresas, por lo que el Ejecutivo busca introducir cambios.

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Ambas reformas forman parte de la estrategia del Gobierno para reducir la informalidad, uno de los objetivos que requeriría modificaciones legales y, por tanto, respaldo del Congreso si no se aprueba la delegación de facultades.

Elmer Cuba plantea acelerar la ejecución de proyectos bajo APP

La tercera reforma busca agilizar los procesos de las asociaciones público-privadas (APP), especialmente el tiempo que transcurre entre la adjudicación de un proyecto y el inicio de las obras.

Cuba cuestionó que, incluso después de que se define al ganador de una concesión, todavía deban cumplirse diversos procedimientos a cargo del Estado que retrasan la ejecución.

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“La idea es acortar los tiempos, que el postor que ganó pueda ejecutar las obras y todos los gastos previos, y después se las reconoce”, explicó el ministro.

La propuesta apunta a modificar esa secuencia para que el adjudicatario pueda avanzar con los gastos y trabajos previos, que posteriormente serían reconocidos, en lugar de esperar a que el Estado complete todos los procesos posteriores a la adjudicación.

¿Qué medidas puede aplicar el Gobierno sin facultades?

El titular de la cartera aclaró que no todas las acciones previstas por el Ejecutivo dependen de una nueva ley. Entre ellas mencionó mejoras en la gestión de la inversión pública y medidas para reducir la evasión tributaria y el incumplimiento en el pago del IGV y del impuesto a la renta.

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Estas acciones pueden avanzar sin una delegación legislativa, a diferencia de las reformas tributarias, laborales y de APP que el Gobierno pretende impulsar mediante cambios normativos.

De no obtener las facultades, el Ejecutivo tendría que presentar estas iniciativas directamente ante el Parlamento y conseguir su aprobación por separado, un proceso que, según reconoció Cuba, tomaría más tiempo.

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