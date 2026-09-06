Petroperú aclara las 1.639 observaciones de la Refinería Talara: no todas son fallas físicas ni condiciones inseguras

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Petroperú precisó que las 1.639 observaciones registradas durante la fiscalización de la Nueva Refinería Talara no corresponden automáticamente a fallas físicas, equipos defectuosos o condiciones inseguras. Según la empresa, se trata de registros documentales identificados en distintas etapas del proyecto y que vienen siendo atendidos de acuerdo con las exigencias de Osinergmin.

La aclaración responde a la difusión de la cifra como si representara más de 1.600 desperfectos en la refinería. La empresa sostiene que esa interpretación no considera el propósito ni el contenido del informe donde fueron consignados los registros.

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¿Qué son las 1.639 observaciones de la Refinería Talara?

Los registros aparecen en el Informe de Hito de Control N.° 006-2026-OCI/4243-SCC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Osinergmin dentro del control concurrente al servicio de fiscalización contratado por el regulador y ejecutado por el Consorcio FIMS.

Petroperú remarcó que dicho documento buscó verificar la ejecución del servicio de fiscalización y no realizar una evaluación integral de la seguridad de la Nueva Refinería Talara. Por ello, los 1.639 registros no pueden equipararse, sin una revisión individual, con fallas críticas.

Una observación puede estar relacionada con documentación, ingeniería, construcción, garantías o cumplimiento normativo. En otras palabras, no necesariamente implica que exista un equipo averiado o una situación de riesgo inmediato. Para conocer la magnitud real del problema se requiere revisar qué fue observado en cada caso y cómo fue atendido.

Petroperú reporta avance en el levantamiento de observaciones

La empresa informó que presentó el levantamiento del 100% de los registros correspondientes a Diseño, Procura y Precomisionamiento. En Construcción, el avance llega al 76% y continúa la atención de los pendientes, mientras se espera el pronunciamiento de la autoridad competente.

Petroperú añadió que la actualización e implementación del Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) sigue en desarrollo y que las primeras unidades ya cuentan con opiniones favorables.

La refinería cuenta, además, con un Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos, dos auditorías externas, planes de respuesta ante emergencias, sistemas contra incendios y protocolos de gestión de riesgos, según informó la compañía.

Fenpetrol pide precisar qué observaciones siguen pendientes

Fenpetrol considera que la discusión no debería centrarse únicamente en las 1.639 observaciones y plantea identificar la naturaleza y nivel de criticidad de cada registro, así como su estado y responsable. La federación sostiene que una observación documental o normativa no tiene la misma gravedad que una deficiencia capaz de comprometer un equipo, un proceso o la seguridad de los trabajadores.

También pide diferenciar los incidentes ocurridos en las distintas instalaciones del complejo. En particular, señala que no corresponde atribuir a la Unidad de Flexicoking (FCK) un evento ocurrido en una caldera perteneciente a otra unidad o instalación.

El gremio reclama, además, que se culmine el análisis forense de la Nueva Refinería Talara, dispuesto mediante el Acuerdo de Directorio N.° 112-2024-PP. Petroperú informó en septiembre de 2025 que había iniciado una convocatoria internacional para contratar esta revisión, cuyo alcance debía comprender las diferentes etapas del proyecto, desde su origen hasta su operatividad.

La federación también plantea revisar cómo se tomaron las decisiones durante las distintas etapas del proyecto y determinar las responsabilidades que correspondan. Para Fenpetrol, no basta con conocer la cifra de 1.639 observaciones: también es necesario saber qué casos ya fueron atendidos y cuáles continúan pendientes.