Brasil, México y Venezuela lideran la creciente producción petrolera de América Latina y el Caribe este 2026

El petróleo sigue siendo fundamental para la región, con un 79 % dirigido a mercados internacionales. Foto: Composición LR.

El petróleo sigue siendo fundamental para la región, con un 79 % dirigido a mercados internacionales. Foto: Composición LR.

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Brasil, México y Venezuela concentran cerca del 70% del petróleo extraído en América Latina y el Caribe, en un año en que la producción regional mantiene una marcada tendencia al alza. En abril de 2026, la extracción alcanzó 318 millones de barriles, un 10% más que en el mismo mes del año anterior, según datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

El crecimiento refuerza el peso de las tres principales potencias petroleras de la región en un mercado energético que atraviesa un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la necesidad de garantizar fuentes estables de abastecimiento.

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La producción conjunta de los tres países representa alrededor de siete de cada diez barriles obtenidos en la región durante abril. El volumen alcanzado supone uno de los principales indicadores del peso que mantienen los hidrocarburos dentro de la matriz energética y comercial latinoamericana.

A pesar del crecimiento productivo, el petróleo regional mantiene una fuerte orientación hacia los mercados internacionales. El 79% del crudo destinado a exportación tiene como destino grandes centros de consumo fuera de América Latina y el Caribe.

Al mismo tiempo, los países de la región recurren al comercio intrarregional para cubrir parte de sus necesidades: aproximadamente el 54% del valor de las importaciones petroleras proviene de proveedores del propio mercado latinoamericano y caribeño.

El gas natural también registra un avance

El crecimiento no se limita al petróleo. Durante abril, América Latina y el Caribe produjeron 21.700 millones de metros cúbicos de gas natural, un incremento del 8,5% interanual.

En este segmento, el liderazgo corresponde a Argentina y Trinidad y Tobago, con una participación del 22% cada uno. Les siguen Brasil, con 14%; Bolivia, con 12%; y México, con 10%.

A diferencia del petróleo, más del 70% del gas producido en la región se consume dentro del propio continente, lo que favorece un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles y reduce la exposición a posibles interrupciones de los mercados internacionales.

Una potencia productora que todavía importa energía

El aumento de la producción no elimina las necesidades de abastecimiento externo. En el caso del gas natural, el 65% de las importaciones procede de países ubicados fuera de América Latina y el Caribe, frente al 35% adquirido dentro de la propia región.

Esta situación revela uno de los principales desafíos del sector: aprovechar el crecimiento de países productores como Brasil, México, Venezuela, Argentina, Bolivia y Trinidad y Tobago mediante una mayor conexión de los mercados regionales.

La Olacde considera que el desarrollo de infraestructura y de mecanismos de integración será determinante para transformar esa capacidad productiva en una mayor seguridad energética.