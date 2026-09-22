Sueldo mínimo: Sheput anuncia primer aumento de S/100 y revela que el segundo de S/70 se dará el próximo año

Sheput informó que el CNTPE comenzó a diseñar una fórmula para determinar futuros reajustes de la RMV.

Sheput informó que el CNTPE comenzó a diseñar una fórmula para determinar futuros reajustes de la RMV. Difusión

El aumento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/1.300 quedó más cerca de concretarse luego de la segunda reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, informó que el primer incremento será de S/100 y que la presidenta anunciará su aprobación "a la brevedad posible", con una aplicación prevista para octubre o noviembre.

Con este primer tramo, el sueldo mínimo pasaría de los actuales S/1.130 a S/1.230. Los S/70 restantes se aplicarían en una segunda etapa durante el primer semestre de 2027, con una fecha que todavía estará condicionada por la evolución del fenómeno El Niño y su impacto sobre la actividad económica y el empleo.

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El escenario marca un avance respecto de la primera sesión del CNTPE. En esa reunión, realizada a comienzos de septiembre, trabajadores y empleadores coincidieron en la necesidad de elevar la RMV hasta S/1.300, pero mantuvieron pendiente la definición sobre cuándo y cómo debía ejecutarse el incremento.

Primer tramo llevaría la RMV a S/1.230

Sheput precisó que el primer aumento será de S/100 y que su anuncio quedará en manos de la presidenta una vez que retorne de Estados Unidos. El ministro sostuvo que la medida podría entrar en vigencia en octubre o noviembre.

"El aumento del primer tramo será de S/100 y anunciado por la presidenta a la brevedad posible. No hay nada improvisado en esta medida", declaró Sheput tras la sesión del CNT.

Esta modalidad había sido adelantada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Elmer Cuba explicó en agosto que el Gobierno optó por dividir el incremento en dos etapas para moderar sus posibles efectos sobre la inflación y los costos de las pequeñas empresas.

¿Cuándo se completarán los S/1.300?

El segundo tramo contempla los S/70 que faltan para alcanzar el monto anunciado por el Ejecutivo. De acuerdo con Sheput, este incremento se evaluará para el primer semestre de 2027.

La fecha no está cerrada. El ministro señaló que la decisión estará vinculada, entre otros factores, con la evolución del fenómeno El Niño y sus posibles efectos sobre la economía y el empleo.

Esto introduce una diferencia entre los dos momentos del aumento. El primer tramo ya tiene una ventana temporal planteada —octubre o noviembre— y será anunciado por la presidenta; en cambio, la segunda subida todavía depende de las condiciones que se observen durante los siguientes meses.

En términos nominales, el incremento total será de S/170 respecto de la RMV actual. Eso representa un aumento de 15%, una vez que se complete el segundo tramo.

El MEF ya había explicado que la decisión de fraccionar el incremento respondía a la intención de evitar que una subida de S/170 en un solo momento genere presiones adicionales sobre los precios o sobre los costos de las micro y pequeñas empresas.

¿Qué acordó finalmente el Consejo Nacional del Trabajo?

El CNTPE no decidió por sí solo el monto de S/1.300 durante la reunión de septiembre. Lo que hizo fue permitir que el proceso avance con coincidencia entre los representantes de trabajadores y empleadores respecto de la necesidad de elevar la RMV hasta ese nivel.

El acuerdo alcanzado el 3 de septiembre estableció que ambos sectores respaldaban el incremento, pero continuarían las conversaciones para determinar la fecha y la forma de aplicación.

La segunda sesión permitió avanzar sobre esos aspectos y el Gobierno ahora plantea concretar el primer tramo en el corto plazo. De esta manera, el debate dejó de estar concentrado únicamente en si debía producirse un aumento y pasó a la implementación de la propuesta.

El CNTPE también viene trabajando en una metodología para futuras actualizaciones de la remuneración mínima. Sin embargo, este mecanismo no debe confundirse con el aumento actualmente en proceso: todavía se encuentra en elaboración y no determina el incremento de S/100 anunciado para este año.

Una fórmula para los próximos aumentos

Durante la última reunión, Sheput informó además que el CNTPE comenzó a diseñar una fórmula para determinar futuros reajustes de la RMV. El ministro explicó que esta metodología incorporaría criterios como la productividad y el contexto económico.

La idea ya tenía un antecedente en el proceso iniciado dentro del propio CNTPE. En septiembre, el organismo había acordado encargar a una comisión especializada la elaboración de una propuesta para institucionalizar el procedimiento y la metodología de actualización de la remuneración mínima.

Por ahora, esa discusión no modifica el cronograma planteado para llegar a S/1.300. Su eventual aplicación correspondería a futuras revisiones de la RMV y todavía requiere definir los indicadores, la periodicidad y la forma en que se combinarán las variables económicas y laborales.