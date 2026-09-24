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Espectáculos

Mauricio Mesones, Amen, No Recomendable y más agrupaciones serán parte de la primera edición del Lima Éterea Festival

Este viernes 8 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición habrá un mix de música peruana imperdible para los amantes del rock, la cumbia y la música alternativa. 

Maurio Masones y Amén juntos en concierto. / Composición LR/ Instagram
Maurio Masones y Amén juntos en concierto. / Composición LR/ Instagram
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El 8 de noviembre debuta el Lima Éterea Festival, un concierto que busca reunir lo mejor de los ritmos peruanos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, con bandas como Amen, No Recomendable y la agrupación liderada por Mauricio Masones. Asimismo, el evento trae las propuestas más interesantes en cuanto a la música independiente internacional, como Los Espantas Suegras, una banda que mezcla la música con humor. 

Dentro de la escena peruana, podemos encontrar a Amen, agrupación respaldada por sus tres décadas de trayectoria dentro de los nombres más resaltantes del rock peruano. En esta edición, el conjunto llegará con un repertorio que incluye temas como: 'Decir adiós', 'Sé que tú no estás solo' y 'Fin del tiempo'. 

Por otra parte, del lado de los ritmos populares tenemos a Mauricio Masones. El cantante, tras su participación de 10 años en la agrupación Bareto, busca consolidar su carrera como solista, combinando desde una mirada contemporánea a la cumbia, chicha, bolero y tunantada. 

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Lima Etérea Festival busca reunir lo mejor de la música peruana en un solo lugar. / Composición LR / Instagram

Lima Etérea Festival busca reunir lo mejor de la música peruana en un solo lugar. / Composición LR / Instagram

La escena internacional se hace presente con la música alternativa

El Lima Éterea Festival trae en esta edición las propuestas más llamativas en cuanto a música internacional se refiere, como Insulini y Los Espanta Suegras. Dos bandas mexicanas en las que sus representantes identifican su propuesta como cumbia freestyle interdimensional. Ello debido a que mezclan el humor junto a la música bajo los géneros de la cumbia, el rock, reggae, pop, electrónica, rap y ska. 

Pero eso no es todo. El evento trae consigo dos agrupaciones musicales más, que serán reveladas paulatinamente. Con este conjunto, el concierto busca reunir distintos públicos alrededor de una propuesta variada de géneros musicales, que va desde la cumbia hasta el rock y los ritmos alternativos. 

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Conciertos en Perú 2026: fechas, entradas y próximos artistas que llegan a Lima

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Los fanáticos de la música ya pueden adquirir sus entradas para el Lima Etérea Festival 2026. Los boletos están disponibles a través de Teleticket, donde actualmente se encuentra vigente la etapa de preventa, cuyos precios varían desde S/ 99 para la zona General, mientras que los accesos VIP cuestan S/ 139 y Platinum S/ 179. Luego de este periodo, los precios subirán a S/ 125 para General, S/ 175 para VIP y S/ 220 para Platinum.

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