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Lote Z-69: Perupetro relanza concurso para nuevo operador y contempla venta de activos de Petroperú por US$15,1 millones

Tras una primera convocatoria sin postores en 2025, Perupetro volvió a poner en concurso el Lote Z-69, frente a las costas de Piura, para buscar un nuevo operador por 30 años.

El Z-69 tendrá nuevo operador por 30 años y el concurso busca comprometer nuevas inversiones para elevar su producción.
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El nuevo proceso busca asegurar la continuidad de las operaciones del bloque, que actualmente está a cargo de Petroperú. Su contrato vigente tiene como fecha límite el 15 de mayo de 2027 o hasta que entre en vigencia el nuevo contrato, lo que ocurra primero.

La convocatoria anterior fue declarada desierta en septiembre de 2025, luego de que no se presentaran ofertas para asumir el lote. Con el nuevo concurso, Perupetro vuelve a intentar atraer empresas interesadas en operar uno de los bloques petroleros que mantiene producción en el norte del país.

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El nuevo contrato tendrá una vigencia de 30 años y la selección del operador no dependerá únicamente de una propuesta económica. El principal criterio será el Programa de Trabajo que presente cada empresa, es decir, las actividades que se comprometa a ejecutar para mantener y desarrollar la producción.

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Entre las obligaciones previstas están la reparación de pozos existentes y la perforación de nuevos pozos de desarrollo y exploración. Con ello, Perupetro busca que el futuro operador no solo continúe con las operaciones actuales, sino que destine recursos para incrementar la producción del bloque.

El Lote Z-69 comprende 127.056 hectáreas de la plataforma continental de la cuenca Talara, frente a las provincias de Talara, Paita y Sechura, en Piura.

Según los datos de Perupetro, en diciembre de 2025 el lote registró una producción fiscalizada promedio de 3.369 barriles de petróleo por día, además de 8,59 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

Las empresas interesadas podrán presentar sus cartas de interés hasta el 11 de diciembre de 2026. Después se desarrollará la etapa de calificación para determinar qué compañías podrán continuar en competencia.

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Petroperú podrá mantener 25% y venderá activos por US$15,1 millones

Una de las condiciones centrales del nuevo proceso es la participación que podrá conservar Petroperú. La empresa estatal podrá quedarse con hasta 25% del futuro contrato, siempre que cumpla con los requisitos de calificación y suscriba un compromiso de asociación con la empresa que resulte ganadora.

Pero Petroperú también deberá desprenderse de parte de los activos vinculados a la operación del lote. Las bases contemplan la venta al nuevo operador de bienes de propiedad de la estatal valorizados en US$15,1 millones.

La operación se realizará bajo la modalidad “tal como están y donde están”, mientras que el pago de estos activos se efectuará en cinco cuotas anuales.

No todos los bienes pasarán a manos del nuevo operador. Siete activos de Petroperú permanecerán bajo propiedad de la estatal, aunque estarán sujetos a un esquema de uso compartido con el futuro operador. Además, un activo de propiedad de Perupetro también tendrá este régimen.

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Perupetro elegirá al nuevo operador en febrero de 2027

El cronograma establece que el 3 de febrero de 2027 se presentarán las propuestas y se abrirá el primer paquete. El segundo paquete será abierto el 8 de febrero, fecha en la que también se realizará la evaluación y está previsto otorgar la Buena Pro.

El calendario busca que la transición pueda concretarse antes del vencimiento del contrato que actualmente mantiene Petroperú. Para ello, primero deberá determinarse qué empresas cumplen con los requisitos para participar y luego cuál presenta el programa de trabajo que obtenga la mejor calificación.

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