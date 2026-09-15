Elmer Cuba advierte que pesca, agro y textil ya están en recesión por El Niño: ¿qué muestran las cifras?

Las alteraciones en las condiciones del mar vienen afectando la captura de anchoveta, uno de los principales recursos de la actividad pesquera peruana. | Composición LR/IA

Las alteraciones en las condiciones del mar vienen afectando la captura de anchoveta, uno de los principales recursos de la actividad pesquera peruana. | Composición LR/IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, advirtió que la pesca, el agro y el sector textil ya atraviesan una situación de “recesión” debido al impacto del Fenómeno El Niño. Su pronóstico se produce en un momento en que la economía peruana todavía registra tasas positivas, pero con una marcada diferencia entre las actividades que están siendo afectadas por las condiciones climáticas y aquellas que mantienen el crecimiento.

Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Senado, Cuba sostuvo que la magnitud del fenómeno, que calificó como un evento fuerte y de una intensidad que no se veía posiblemente en 50 años, impedirá que la economía alcance una expansión de 4% este año. El MEF mantiene una proyección de crecimiento de 3,4% para 2026, aunque el ministro advirtió que un agravamiento del Niño podría afectar el resultado del cuarto trimestre de este año y del primero de 2027.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 15/09/26 | La República - LR+

La afirmación del ministro debe distinguirse de una clasificación estadística. El INEI no utiliza “recesión” como una categoría específica para esos tres sectores. Lo que sí muestran sus registros es una caída pronunciada de actividades vinculadas a la pesca, la agricultura y la manufactura, mientras otras ramas de la economía continúan creciendo.

Pesca: el mayor golpe detrás de la advertencia

La situación de la pesca es la que presenta el deterioro más evidente. Los datos oficiales de julio muestran que la actividad pesquera cayó 27,44% respecto del mismo mes de 2025, con lo que el retroceso se prolongó durante el tercer trimestre.

El principal factor está en la anchoveta. En julio se capturaron apenas 2.496 toneladas, frente a las 292.148 toneladas del mismo mes del año pasado. La diferencia representa una caída de 99,1%, asociada a la suspensión de la pesca de anchoveta en la zona norte-centro.

El problema no termina en los desembarques. La anchoveta es una materia prima fundamental para la elaboración de harina y aceite de pescado, por lo que una menor captura también afecta actividades industriales relacionadas con su procesamiento.

La magnitud del retroceso ya había quedado reflejada en las cuentas nacionales del segundo trimestre. Entre abril y junio, Pesca y Acuicultura se contrajo 48,7%, mientras que la pesca marítima cayó 50%. Por eso, cuando Cuba señala a la pesca como uno de los sectores que ya se encuentra en una situación recesiva, su afirmación se produce sobre una actividad que acumula varios meses de resultados negativos.

Además, el escenario climático no apunta todavía a una recuperación inmediata. La actualización más reciente del ENFEN elevó a 85% la probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria durante septiembre en la región Niño 1+2. Para octubre la probabilidad llega a 82% y para noviembre a 78%.

Agro: el retroceso no es igual en toda la actividad

La situación del agro es menos uniforme. En este caso, la afirmación de Cuba requiere observar qué componentes de la actividad están cayendo y cuáles todavía mantienen resultados positivos.

En junio, el sector agropecuario cayó 8,12%. El retroceso estuvo concentrado principalmente en la actividad agrícola, afectada por condiciones climatológicas adversas. En contraste, el subsector pecuario mantuvo un resultado positivo. El INEI había señalado que los problemas climáticos estaban afectando el desarrollo de determinados cultivos.

Esto significa que hablar del agro como un bloque en recesión puede ocultar diferencias importantes entre actividades y regiones. Una menor producción agrícola no implica necesariamente que toda la actividad agropecuaria esté retrocediendo al mismo ritmo.

Sin embargo, el riesgo que advierte el ministro sí aumenta debido a la evolución esperada del fenómeno. El ENFEN prevé temperaturas del aire superiores a lo normal durante septiembre-noviembre y mayores probabilidades de lluvias por encima de lo habitual en la costa norte. El organismo también contempla que las condiciones anómalas puedan prolongarse hasta el otoño de 2027.

Para los productores, esto significa que el efecto económico dependerá del cultivo, la ubicación y la duración de las anomalías. La prolongación del fenómeno puede afectar rendimientos, calendarios agrícolas y decisiones de siembra, aunque el impacto no será necesariamente uniforme.

Textil: el problema se refleja dentro de la manufactura

El tercer sector mencionado por Cuba es el textil. Aquí la relación con El Niño es diferente a la de la pesca o el agro, porque el impacto se produce principalmente a través de las condiciones de producción y la disponibilidad de determinadas materias primas.

El INEI ya había reportado en los meses anteriores una contracción de la manufactura vinculada, entre otros factores climáticos, con la disponibilidad de especies hidrobiológicas y el ciclo de producción de algunas industrias, incluida la textil. En junio, la manufactura registró una caída de 6,19%.

Cuba planteó además una respuesta específica para este sector. Señaló que se venía conversando con el Ministerio de la Producción para declarar en emergencia al sector textil, de modo que las empresas afectadas puedan acceder a mecanismos de flexibilización o reprogramación de sus créditos a través del sistema financiero.

Aquí también es importante separar la evaluación del ministro de la medición estadística. El INEI registra la evolución de la manufactura y sus ramas, pero no establece oficialmente que el sector textil se encuentre en recesión. Esa es la caracterización realizada por Cuba a partir de la situación que enfrenta la actividad.

El PBI crece, pero no todos los sectores acompañan

La principal duda que deja la advertencia de Cuba es cómo pueden coexistir una supuesta situación recesiva en tres actividades y un crecimiento positivo de la economía peruana.

El dato publicado este martes por el INEI ofrece parte de la respuesta. La producción nacional aumentó 3,56% en julio frente al mismo mes de 2025 y acumuló un crecimiento de 3,13% entre enero y julio. Es decir, el deterioro de algunos sectores todavía está siendo compensado por otras actividades.

La diferencia ya se había observado durante el segundo trimestre. Mientras Pesca y Acuicultura cayó 48,7%, la construcción creció 8,9% y el comercio avanzó 7,3%. También registraron resultados positivos electricidad, gas y agua, alojamiento y restaurantes y otros servicios.

Por ello, los datos disponibles no permiten afirmar que la economía peruana esté en recesión. La advertencia de Cuba se refiere a sectores específicos que están enfrentando un deterioro considerable, mientras el resultado agregado continúa siendo positivo.

El riesgo está en que las actividades que hoy compensan las pérdidas no mantengan ese ritmo si el fenómeno climático se prolonga o afecta a más ramas productivas.

El riesgo que mira el MEF está en 2027

La preocupación de Cuba no se limita al resultado de este año. El ministro señaló que un agravamiento del Fenómeno El Niño podría reducir el crecimiento durante el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

Esta advertencia coincide con el último escenario del ENFEN, que elevó las probabilidades de un Niño Costero extraordinario para los siguientes meses y proyecta que las anomalías puedan prolongarse hasta 2027.

Así, el dato de julio introduce un matiz importante: la economía peruana todavía crece y acumuló 3,13% en los primeros siete meses, pero ese resultado agregado no elimina el fuerte deterioro que enfrentan determinadas actividades. La pesca es el caso más evidente; el agro presenta un impacto desigual y el textil recibe el golpe dentro de una manufactura que también viene registrando retrocesos.

La advertencia de Elmer Cuba, por tanto, no describe una recesión de toda la economía, sino el deterioro de sectores concretos que podría terminar teniendo un efecto mayor sobre el PBI si El Niño mantiene la intensidad prevista para los próximos meses.