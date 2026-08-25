Empleo minero crece 11,1% en Perú: sector generó más de 291.000 puestos de trabajo en junio de 2026

Arequipa concentró 44.643 empleos con el 15,3% del total, La Libertad 24.813 con el 8,5% e Ica 24.535 con el 8,4%. | Composición LR/IA

Arequipa concentró 44.643 empleos con el 15,3% del total, La Libertad 24.813 con el 8,5% e Ica 24.535 con el 8,4%. | Composición LR/IA

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El empleo directo en la minería peruana alcanzó los 291.044 puestos de trabajo en junio de 2026, un incremento de 11,1% frente al mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Con este resultado, el promedio de puestos generados por la actividad minera durante el primer semestre aumentó 6,4% respecto al mismo periodo de 2025.

La cifra de junio también confirma la trayectoria ascendente registrada durante los primeros meses del año. En mayo, la actividad minera había generado 287.537 empleos directos, 9,4% más que en mayo de 2025. En abril, en tanto, se contabilizaron 282.520 puestos, con un crecimiento interanual de 9,9%.

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El avance del empleo ocurre en un contexto de mayor inversión minera. Entre enero y mayo de 2026, la inversión ejecutada en el sector superó los US$2.633 millones, monto 43,6% superior al registrado en igual periodo del año anterior, según la cartera. El crecimiento estuvo asociado principalmente a los desembolsos en infraestructura, exploración y equipamiento minero.

Arequipa concentra la mayor cantidad de empleos mineros

La distribución territorial muestra una fuerte concentración del empleo minero en determinadas regiones. Arequipa lideró en junio con 44.643 trabajadores, equivalente al 15,3% del total nacional.

Le siguieron La Libertad, con 24.813 puestos (8,5%), e Ica, con 24.535 trabajadores (8,4%). Estas tres regiones reunieron, en conjunto, cerca de una tercera parte de los empleos directos registrados por la minería durante el sexto mes del año.

La participación de Arequipa también se mantiene por encima de la observada en los meses anteriores. En mayo concentró el 16,1% del empleo minero nacional; La Libertad representó el 8,6% e Ica, el 8,4%. En abril, las participaciones fueron de 15,9%, 8,8% y 8,6%, respectivamente.

La evolución regional resulta relevante porque el empleo minero no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Una parte importante de los puestos se concentra en departamentos donde operan grandes unidades productivas y existe actividad vinculada a servicios y contratistas especializados.

Contratistas concentran 72,8% del empleo

Otro aspecto que muestran las estadísticas del Minem es el tipo de empleador. En junio, las empresas contratistas mineras y compañías conexas concentraron el 72,8% del empleo directo, mientras que las empresas mineras generaron el 27,2% restante.

El número de puestos asociados a contratistas aumentó 15,3% interanual, mientras que el empleo generado directamente por las compañías mineras creció 1,3%.

La estructura no es nueva. En mayo, los contratistas representaron el 73% del empleo minero, frente al 27% correspondiente a las compañías; en abril, su participación fue de 72,6%.

Esto significa que el crecimiento de los puestos de trabajo del sector está ocurriendo principalmente fuera de las planillas directas de las compañías mineras. Los datos del informe agrupan dentro de los contratistas a las empresas contratistas mineras y empresas conexas que participan en actividades relacionadas con las operaciones.

Participación femenina sigue por debajo del 10%

La brecha por género continúa siendo amplia. En junio se registraron 24.055 mujeres trabajando en actividades mineras, equivalentes al 8,3% del empleo directo total. Los hombres, por su parte, sumaron 266.989 puestos y representaron el 91,7%.

Aunque la participación femenina todavía es minoritaria, el número de mujeres empleadas en minería viene aumentando durante el año. En mayo se contabilizaron 23.479 puestos ocupados por mujeres, equivalentes al 8,2% del total. En abril fueron 22.954, el 8,1%.

El incremento de la participación femenina es gradual y parte de una base todavía reducida. Por ello, el aumento del empleo total del sector no ha significado hasta ahora un cambio sustancial en la composición por género.

Inversión minera supera los US$2.600 millones

El comportamiento del empleo se da mientras la inversión minera mantiene tasas de crecimiento elevadas. Según el Minem, los más de US$2.633 millones ejecutados entre enero y mayo significaron un aumento de 43,6% interanual.

Además, la cartera de proyectos mineros presentada por el ministerio en julio comprende 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$64.075 millones. La cartera incluye iniciativas en distintas etapas de desarrollo, por lo que su monto representa inversión potencial y no desembolsos ya ejecutados.

Los registros oficiales también permiten observar que el empleo minero ha mantenido una tendencia creciente desde abril: pasó de 282.520 puestos en ese mes a 287.537 en mayo y posteriormente a 291.044 en junio. El siguiente dato será relevante para determinar si el aumento se sostiene durante el segundo semestre y cómo evoluciona frente al ritmo de inversión registrado hasta mayo.