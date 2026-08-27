Visita del papa León XIV: Gobierno evalúa declarar 3 feriados regionales y 1 feriado nacional

El Gobierno evalúa declarar tres feriados regionales y al menos un feriado nacional para la visita del papa León XIV. | CNN

El Gobierno evalúa declarar tres feriados regionales y al menos un feriado nacional para la visita del papa León XIV. | CNN

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La llegada del pontífice al país tendrá actividades en Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima entre el 11 y el 16 de noviembre. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) analiza qué jornadas podrían requerir medidas especiales para facilitar el desplazamiento de personas y el operativo de seguridad previsto durante el recorrido.

El ministro de la cartera, Juan Sheput, explicó que la propuesta no contempla convertir los seis días de la visita en jornadas no laborables. La idea es concentrar las medidas en las zonas donde se desarrollarán las principales actividades y, eventualmente, establecer un día de descanso para todo el país.

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La jornada que concentra mayor atención es el 16 de noviembre, cuando León XIV llegue a Lima para participar en una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, antes de continuar su viaje hacia Argentina y Uruguay.

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Papa León XIV en Perú: ¿qué regiones podrían tener feriado?

Sheput explicó que los tres feriados regionales se definirían tomando en cuenta las zonas directamente involucradas en la visita y, eventualmente, aquellas que puedan recibir un flujo importante de personas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Lambayeque y la posibilidad de considerar también a Piura y La Libertad por el desplazamiento de personas que podría producirse entre estas regiones. Esto no significa que esas tres jurisdicciones ya hayan sido seleccionadas, sino que el Ejecutivo evalúa el impacto de la visita más allá de la ciudad donde se realice cada actividad.

El ministro también dejó abierta la posibilidad de aplicar tolerancia laboral en determinados lugares y fechas. Esta alternativa permitiría cierta flexibilidad para los trabajadores ante las dificultades de tránsito o desplazamiento, sin que necesariamente se suspenda toda la jornada.

Gobierno evalúa feriado nacional para el 16 de noviembre

La fecha que concentra la mayor atención es el 16 de noviembre. Ese día, León XIV estará en Lima y participará en una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, por lo que el MTPE analiza que el descanso pueda alcanzar a todo el territorio nacional.

Según Sheput, la medida tendría dos objetivos. Por un lado, permitir que personas de distintas partes del país puedan trasladarse a Lima para participar en las actividades del papa. Por otro, facilitar la organización de los desplazamientos y las labores de seguridad alrededor de un evento que congregará a una gran cantidad de asistentes.

El ministro recordó que el país ya ha recurrido a feriados extraordinarios ante acontecimientos de gran magnitud. Como antecedente mencionó la APEC, cumbre internacional realizada en Lima que estuvo acompañada por días de descanso para facilitar el desplazamiento de las delegaciones y las medidas de seguridad.

La lógica planteada para la visita papal sería similar: reducir el movimiento habitual de personas y vehículos podría facilitar el despliegue operativo durante una jornada que se prevé especialmente concurrida.

Feriados por visita del papa León XIV todavía no están definidos

Pese al anuncio, todavía no existe una decisión definitiva sobre las fechas ni sobre las regiones que tendrían feriado. Sheput señaló que el tema se encuentra en evaluación y que el MTPE será el encargado de establecer las medidas laborales que correspondan como parte de la organización de la visita.

La decisión se tomará en coordinación con la comisión extraordinaria de alto nivel creada para preparar la llegada del pontífice y presidida por el canciller Carlos Espá. Allí deberán ponderarse no solo las actividades oficiales, sino también el impacto que puedan generar los desplazamientos masivos en cada punto del recorrido.