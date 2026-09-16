Agroexportaciones peruanas rozan los US$7.000 millones: cinco productos concentran casi la mitad de los envíos

Estados Unidos y Países Bajos se mantienen como los principales compradores de productos agrarios peruanos.

Estados Unidos y Países Bajos se mantienen como los principales compradores de productos agrarios peruanos. Composición LR/IA

Las agroexportaciones peruanas alcanzaron US$6.840 millones entre enero y julio de 2026, acercándose al umbral de los US$7.000 millones. El monto, sin embargo, representa un incremento de 2,5% frente al mismo periodo del año pasado, por lo que el avance en valor se mantiene contenido pese al aumento de algunos de los principales cultivos enviados al exterior.

La composición de las ventas permite identificar dónde se concentra buena parte de ese resultado. Palta, uva, arándanos, mango y cacao en grano generaron en conjunto US$3.041 millones durante el periodo, de acuerdo con las cifras reportadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Son cinco productos con una participación relevante dentro de la oferta que Perú coloca fuera del país.

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El comportamiento tampoco fue homogéneo durante el año. Mientras los arándanos frescos aumentaron sus ventas 64,8% en julio frente al mismo mes de 2025, las uvas avanzaron 18,2%, las paltas 7,6% y los mangos 13,6%. Otros productos registraron variaciones todavía mayores, aunque partiendo de montos considerablemente menores.

Palta y uva mantienen el mayor peso

La palta encabezó la lista entre los productos agrarios no tradicionales, con US$1.128 millones y una participación de 17,9%. Las uvas frescas ocuparon el segundo lugar, con US$806 millones, seguidas por los arándanos, que alcanzaron US$620 millones.

Más atrás aparecieron los mangos frescos, con US$264 millones, y el cacao en grano crudo, con US$223 millones. A este grupo se sumaron los espárragos frescos, con US$185 millones; otras frutas frescas, con US$147 millones; alimentos para animales, con US$122 millones; mango congelado, con US$115 millones, y otros cítricos, con US$109 millones.

Estos diez productos representaron el 59% de las exportaciones agrarias no tradicionales. Esta estructura ayuda a explicar por qué las variaciones de determinados cultivos tienen un impacto considerable en el resultado mensual.

En el conjunto de productos no tradicionales, las ventas llegaron a US$6.305 millones, 2,7% más que en enero-julio de 2025. En tanto, los productos tradicionales generaron US$535 millones, con un aumento de apenas 0,4%.

Dentro de este último grupo destacaron el azúcar refinada, cuyas ventas llegaron a US$26 millones; la lana sin cardar ni peinar, con US$7,4 millones, y la melaza de caña, con US$6,2 millones. Sus incrementos interanuales fueron de 32,2%, 74,4% y 24,2%, respectivamente.

Estados Unidos y Países Bajos concentran buena parte de las ventas

El otro componente que marca el comportamiento del sector son los destinos. Estados Unidos y Países Bajos encabezaron las compras de productos agrarios peruanos entre enero y julio, seguidos por España, Chile, México, Reino Unido, Colombia, Ecuador, China y Canadá.

Los diez principales mercados reunieron el 78,5% del valor colocado en el exterior. Esto significa que, pese a la presencia peruana en diversos países, la mayor parte de los ingresos provenientes de estas ventas continúa vinculada a un número limitado de compradores.

Estados Unidos ha mantenido un peso especialmente importante. Al cierre del primer semestre concentró 30,5% de las agroexportaciones, mientras Países Bajos representó 17,2% y España 7%, según los datos difundidos para ese periodo.

La evolución de estos destinos resulta relevante para los exportadores porque los resultados no dependen únicamente de la producción local. También intervienen la demanda de los compradores, los precios internacionales, las condiciones comerciales y el desempeño de las campañas agrícolas.

¿Qué productos aceleraron en julio?

Los mayores avances registrados en julio se produjeron en productos con diferentes niveles de participación dentro de la canasta exportadora.

Los arándanos frescos tuvieron el incremento más destacado entre los principales cultivos, con una variación de 64,8% respecto de julio de 2025. Las uvas crecieron 18,2%, las paltas 7,6% y los mangos frescos 13,6%.

También sobresalieron el alcohol etílico, con un aumento de 151%; otros aceites y grasas vegetales, con 104,5%; las demás frutas frescas, con 29,4%; el jugo de maracuyá, con 31%; y la quinua, con 23,2%.

Estas variaciones muestran que el resultado acumulado no responde exclusivamente a los productos que encabezan el ranking. Algunos rubros de menor participación experimentaron aumentos porcentuales importantes durante julio y contribuyeron al avance mensual.

El superávit agrario supera los US$2.600 millones

El intercambio con el exterior dejó además un saldo positivo para el sector agrario. La balanza comercial registró un superávit de US$2.610 millones hasta julio.

Las exportaciones aumentaron aproximadamente US$170 millones frente al mismo periodo de 2025. Las importaciones, por su parte, se incrementaron en unos US$233 millones. Considerando ambos flujos, el comercio agrario total creció 3,8%.

El resultado supone que el sector mantiene una posición favorable frente al exterior, aunque el aumento de las compras internacionales fue superior al incremento registrado por las ventas.

Durante el primer semestre, el saldo positivo de la balanza agraria había alcanzado US$1.631 millones, de acuerdo con la información difundida para ese periodo. La diferencia hasta julio refleja el comportamiento registrado durante el último mes incorporado a las cifras acumuladas.

La costa concentra el mayor dinamismo regional

Las diferencias también se observan por territorio. De los 24 departamentos considerados en el reporte, 15 registraron incrementos en sus exportaciones agrarias durante los primeros siete meses.

La costa presentó un crecimiento de 6,6%, por encima del desempeño agregado del sector. Esta zona concentra buena parte de las actividades vinculadas con frutas y otros cultivos destinados a los mercados internacionales.

En el primer semestre también se observaron fuertes variaciones en algunos departamentos que parten de niveles de exportación relativamente pequeños. Por ello, los porcentajes de crecimiento deben analizarse junto con el monto efectivamente generado por cada región y no únicamente por su variación porcentual.

Con US$6.840 millones acumulados hasta julio, el comportamiento de las agroexportaciones todavía tendrá que incorporar los resultados de la segunda mitad del año. La evolución de las campañas de uva, arándanos, mango y otros productos será determinante para el monto que finalmente alcance el sector al cierre de 2026.