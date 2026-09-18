Subsidio a mototaxistas: ¿cuándo podrán cobrar hasta S/300 y qué falta para activar el beneficio?

Para acceder al beneficio, no basta con demostrar las compras de combustible, sino que se requiere que el solicitante sea conductor de un vehículo menor de categoría L5.

Para acceder al beneficio, no basta con demostrar las compras de combustible, sino que se requiere que el solicitante sea conductor de un vehículo menor de categoría L5. Composición LR/IA

El apoyo económico para los mototaxistas de la selva comenzará a regir desde el 19 de septiembre, pero su vigencia no significa que los conductores puedan cobrar desde ese día. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) todavía debe iniciar el mecanismo que permitirá identificar a los beneficiarios, registrar y validar sus compras de combustible y determinar cuánto corresponde transferir a cada uno.

La medida tendrá una duración de tres meses y reconoce S/4 por cada galón de gasolina o gasohol que sea considerado válido. El límite es de S/100 mensuales por persona, por lo que el máximo acumulado durante todo el periodo llega a S/300. Ese monto, sin embargo, depende de que el conductor genere el tope mensual con adquisiciones que puedan ser verificadas.

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El primer paso está en manos del MEF

La parte que todavía debe ponerse en marcha es el mecanismo mediante el cual se determinará quién puede acceder al beneficio y cuánto recibirá. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene un plazo máximo de 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la medida para aprobar las disposiciones necesarias para su implementación.

El proceso no parte de cero. La norma dispone que distintas entidades públicas entreguen al MEF información necesaria para identificar a los potenciales beneficiarios. Para ello se utilizarán registros de organismos como Reniec, Sunarp, MTC, Sunat, SBS y Osinergmin.

Estas instituciones tienen un plazo de siete días calendario desde la entrada en vigencia para proporcionar la información requerida. Con esos datos se podrá verificar, entre otros aspectos, la identidad del conductor, la información del vehículo y la documentación necesaria para acceder al apoyo.

Una vez reunida esa información, el MEF deberá poner en funcionamiento un aplicativo para el registro de los conductores. El sistema no solo servirá para incorporarlos al mecanismo, sino también para determinar si cumplen las condiciones y calcular el monto que les corresponde.

¿Cuándo comenzarán a contar las compras?

El subsidio no funciona como un bono entregado por adelantado. El monto se determina a partir del combustible adquirido durante el periodo de vigencia y que posteriormente pueda ser validado.

Los tres meses de la medida se dividirán en seis periodos consecutivos de 15 días. Esto significa que las adquisiciones realizadas desde el inicio de la vigencia podrán formar parte del primer tramo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y sean registradas dentro del procedimiento correspondiente.

Para alcanzar los S/100 mensuales, el conductor tendría que acreditar 25 galones válidos, debido a que el reconocimiento es de S/4 por galón. Si registra un volumen menor, el monto calculado será inferior al límite mensual.

Por ello, los S/300 anunciados como máximo no deben entenderse como una suma que todos los beneficiarios recibirán automáticamente. Es el resultado de alcanzar el límite de S/100 en cada uno de los tres meses.

No cualquier compra de combustible será considerada

Uno de los elementos que determinará el pago será la posibilidad de comprobar cada adquisición. La compra debe estar respaldada por un comprobante electrónico y realizarse en un establecimiento que tenga inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

El sistema deberá contrastar la información declarada por el conductor con los registros disponibles. Entre los datos que serán utilizados se encuentran el DNI, la placa del vehículo, el establecimiento donde se realizó la operación, el volumen adquirido, el importe pagado y el número del comprobante.

Esto permite que el cálculo del subsidio esté vinculado a operaciones que puedan ser verificadas y evita que una misma adquisición sea utilizada para generar pagos duplicados. La norma establece, además, que una compra no puede ser atribuida a más de un conductor.

¿Qué deben tener en regla los conductores?

El acceso tampoco depende únicamente de demostrar compras de combustible. El beneficiario debe ser conductor de un vehículo menor de categoría L5 utilizado para el servicio público de transporte de personas en Loreto, Ucayali o Madre de Dios.

Entre las condiciones figura contar con DNI vigente, licencia de conducir Clase B, Categoría II-C, y un SOAT vigente o, cuando corresponda, un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) vigente emitido por una AFOCAT. El vehículo debe estar identificado con la Placa Única Nacional de Rodaje.

La norma permite que un mismo vehículo tenga hasta dos conductores asociados. Esto no significa que ambos puedan utilizar las mismas compras para obtener el beneficio: cada adquisición solo puede generar el reconocimiento correspondiente a un conductor.

El pago llegará después de la validación

Cuando el MEF haya identificado a los beneficiarios y calculado los montos correspondientes, la información será enviada al Banco de la Nación. La entidad podrá utilizar cuentas existentes, abrir nuevas o emplear otras modalidades de pago disponibles, sin generar un costo adicional para los beneficiarios.

El esquema, por tanto, tiene varias etapas antes del desembolso: primero se completa la información de los potenciales beneficiarios; luego se habilita el sistema; posteriormente se registran y validan las compras; y finalmente se determina el monto que será transferido.

La medida cuenta con un presupuesto de hasta S/16 millones 23 mil, financiado con recursos de la Reserva de Contingencia. Su vigencia se extiende por tres meses desde el día siguiente de la publicación, mientras que la norma permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Así, para los conductores de la selva, el dato más importante en los próximos días será la puesta en funcionamiento del mecanismo del MEF. El subsidio ya tiene un monto, un periodo y un procedimiento definidos, pero el momento en que cada mototaxista pueda cobrar dependerá de que complete la ruta de registro, acreditación y validación de sus adquisiciones.