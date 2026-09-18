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Deportes

Horacio Melgarejo responde tras burlas de City Torque: "No puede ser el Papá de América, existen hace 3 años"

El entrenador de Cienciano no fue ajeno a las publicaciones del club uruguayo tras eliminarlos de la Copa Sudamericana. Melgarejo defendió la historia internacional que tienen los cuqueños.

Horacio Melgarejo reconoció que City Torque fue superior en el partido de vuelta. Foto: composición LR/Jax Latin Media/City Torque
Horacio Melgarejo reconoció que City Torque fue superior en el partido de vuelta. Foto: composición LR/Jax Latin Media/City Torque
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La eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana dejó diversas reacciones. Apenas finalizó el partido, Montevideo City Torque publicó una fotografía de sus jugadores y la acompañó con una frase sarcástica: 'Las cosas claras… El Papá de América'. Dicho mensaje fue respondido por Horacio Melgarejo.

En su llegada a territorio peruano, el entrenador argentino fue consultado sobre los mensajes del club uruguayo, que celebró su clasificación a semifinales del certamen continental.

Publicación de City Torque tras eliminar a Cienciano. Foto: City Torque

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Horacio Melgarejo responde a burlas del City Torque

"No tengo redes, pero lo que uno puede escribir después del partido es todo más fácil. Yo dije que en el Cusco hubo un equipo y fue Cienciano. Anoche fue un equipo solo, que fue Montevideo City, y es lo que pienso", fueron sus primeras declaraciones sobre la derrota en Uruguay.

Sin embargo, cuando le mencionaron el post que subió Montevideo City Torque y la frase que utilizaron, Horacio Melgarejo remarcó la historia que tiene Cienciano a nivel internacional.

"No puede ser el Papá de América porque recién hace tres años que existen. Papá de América es Cienciano, que ganó títulos internacionales. Ellos están haciendo un buen trabajo, pero tuvieron que regalar entradas para que vaya gente. Pasaron bien, pero deben decir las cosas como son", agregó.

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¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano?

Cienciano del Cusco debe voltear la página y pensar en lo que será el tramo final del Torneo Clausura de la Liga 1. Los imperiales buscarán un triunfo contra ADT de Tarma el próximo miércoles 23 de septiembre en el duelo pendiente de la novena jornada.

Los cusqueños necesitan sumar con urgencia, pues en estos momentos se encuentran fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

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