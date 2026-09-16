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Economía

Embarazo adolescente baja a 7,4% en Perú, pero costo económico fue estimado en S/1.159 millones

Las mayores tasas se concentran en las zonas rurales y amazónicas: 16,3% de las adolescentes de estas áreas ya había estado embarazada en 2025, frente al 5,4% registrado en las ciudades.

El UNFPA advierte que prevenir el embarazo adolescente también implica proteger oportunidades educativas y laborales.
El UNFPA advierte que prevenir el embarazo adolescente también implica proteger oportunidades educativas y laborales.Andina
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El embarazo adolescente está bajando en el Perú, pero de manera desigual. En las zonas rurales y amazónicas todavía se concentran las tasas más altas, un problema que también tiene consecuencias económicas cuando una maternidad temprana termina afectando los estudios y las oportunidades de trabajo.

En 2025, el 7,4% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado alguna vez embarazada. En las zonas rurales, la proporción llegó al 16,3%, mientras que en la Amazonía alcanzó el 14,6%, frente al 5,4% de las áreas urbanas, según los datos presentados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

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El impacto económico de esta situación ya fue estimado por el organismo. Un estudio realizado para 2019 calculó en S/1.159,5 millones el costo de oportunidad asociado al embarazo y la maternidad adolescente, debido a las oportunidades que se dejan de generar en educación, empleo e ingresos.

La maternidad adolescente generó en Perú un costo de oportunidad de S/1.159,5 millones en 2019.

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Sebastián García, especialista en población y análisis de datos del UNFPA en el Perú, explicó a La República que la estimación busca medir precisamente ese potencial que la economía deja de aprovechar cuando las adolescentes no pueden desarrollar plenamente sus trayectorias.

"Estamos mostrando solamente el costo de oportunidad desde la óptica de no aprovechar el potencial de las jóvenes y de las adolescentes en el país", señaló.

Amazonía concentra las mayores brechas de embarazo adolescente

La reducción tampoco ha sido homogénea. García señaló que en Lima los nacimientos de madres adolescentes cayeron casi 50% entre 2019 y 2025, mientras que otras regiones avanzaron a un ritmo menor.

La diferencia se nota cada vez más al observar la incidencia. Aunque Lima concentra el mayor número absoluto de casos por su peso poblacional, varias regiones amazónicas registran una proporción mucho mayor de nacimientos entre adolescentes.

"En Loreto, uno de cada cuatro partos es de una adolescente de 15 a 19 años", indicó García.

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El dato se suma a otra señal: cerca de tres de cada cuatro embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años no fueron intencionales, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Para el especialista, la tendencia nacional muestra avances, pero también deja claro que estos no llegan de la misma manera a todos los territorios.

"Hay avances, en general el embarazo adolescente y los nacidos vivos de adolescentes están bajando en todo el país, solo que a diferentes velocidades", sostuvo.

Las diferencias territoriales también importan desde el punto de vista económico. Una menor incidencia no solo significa menos embarazos, sino más posibilidades de que las adolescentes continúen estudiando y lleguen posteriormente al mercado laboral en mejores condiciones.

Prevenir el embarazo adolescente puede generar retornos económicos

La prevención, por ello, no pasa únicamente por atender los embarazos que ya ocurrieron. García identifica como parte de la respuesta un mayor acceso a métodos anticonceptivos modernos, información y servicios de salud sexual para adolescentes.

La ENDES no permite determinar por sí sola las causas de los embarazos no intencionales. Sin embargo, el especialista mencionó entre las posibles explicaciones el acceso limitado a información y a métodos anticonceptivos gratuitos, así como los tabúes alrededor de la sexualidad durante la adolescencia.

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Desde la perspectiva económica, invertir en prevención puede tener un retorno considerable. La evidencia regional presentada por el UNFPA estima que por cada US$1 destinado a prevenir el embarazo adolescente pueden generarse entre US$15 y US$40 en retornos sociales y económicos.

Evitar una maternidad temprana puede ayudar a que más adolescentes continúen sus estudios, accedan al mercado laboral y construyan mayores ingresos a lo largo de su vida. Para el UNFPA, ese potencial forma parte del llamado bono demográfico femenino, que se refiere al aporte que pueden generar las mujeres cuando tienen mayores oportunidades para estudiar, trabajar y participar en la economía.

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