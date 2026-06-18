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Economía

Mincetur: Perú tiene las condiciones para convertirse en un hub logístico regional y fortalecer el comercio exterior, ¿qué avances se impulsan?

El ministro Berthin Gómez destacó que el Perú reúne las condiciones para consolidarse como hub logístico regional. Durante un foro organizado por ADEX, detalló acciones vinculadas a corredores multimodales, digitalización y conectividad.

Perú se consolida como puerta de conexión entre Sudamérica y Asia Pacífico con corredores logísticos multimodales.
Perú se consolida como puerta de conexión entre Sudamérica y Asia Pacífico con corredores logísticos multimodales. | Composición LR/IA
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El Perú cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en un hub logístico regional y fortalecer su papel en el comercio exterior. Así lo afirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, durante la inauguración del Décimo Foro Logístico para el Comercio Exterior, organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX).

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Durante el encuentro, que reunió a funcionarios, empresarios, operadores logísticos y especialistas vinculados al comercio exterior, el titular del Mincetur sostuvo que alcanzar este objetivo requiere una visión de largo plazo y una estrecha articulación entre los sectores público y privado. Asimismo, presentó las principales acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer la conectividad, la logística y la competitividad del país.

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Corredores logísticos multimodales para fortalecer la conectividad

Como parte de la estrategia para consolidar al Perú como una puerta de conexión entre Sudamérica y Asia Pacífico, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo promueve el desarrollo de corredores logísticos multimodales que integran puertos, carreteras, ferrocarriles y diversas plataformas de transporte.

Según explicó Berthin Gómez, esta visión se refleja en el fortalecimiento del eje Callao-Chancay y en el impulso de corredores estratégicos de integración regional como el Corredor Interoceánico Sur, el Corredor Amazonas Norte y el Corredor Centro. De acuerdo con el ministro, estas iniciativas contribuyen a reforzar la conectividad con Brasil y a generar nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y el desarrollo productivo.

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Articulación público-privada y política de comercio exterior al 2040

El titular del Mincetur informó que también se fortalece el trabajo de las mesas técnicas para la operatividad logística del comercio exterior, con el objetivo de garantizar una mayor coordinación y articulación entre los sectores público y privado.

Además, destacó que su sector impulsa diversas acciones estratégicas en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040. Según precisó, esta hoja de ruta orienta las acciones del Estado para consolidar el intercambio de bienes y servicios como uno de los principales motores de la economía peruana.

También aseguró que la política plantea aprovechar y fortalecer la red de acuerdos comerciales del Perú, así como mejorar la logística, la facilitación del comercio y la conectividad, con el objetivo de impulsar la competitividad del país y consolidarlo como un hub regional que favorezca el comercio internacional y la integración con los mercados globales.

Digitalización, VUCE y Zonas Económicas Especiales Privadas

Entre las medidas orientadas a mejorar la competitividad del comercio exterior, el ministro destacó los avances en la digitalización de procesos para la exportación mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Indicó que la nueva versión del componente portuario de la VUCE permitirá una gestión más eficiente y transparente. Asimismo, señaló que se implementa el marco legal de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), iniciativa que busca atraer inversión productiva, generar empleo calificado y contribuir a la diversificación de la oferta exportable peruana.

El Décimo Foro Logístico para el Comercio Exterior contó con la participación del presidente de ADEX, César Tello, y miembros del Comité Directivo del gremio exportador. La agenda del evento incluyó exposiciones sobre coyuntura geopolítica y cadenas de suministro, conectividad regional, ejecución de proyectos de infraestructura logística, tecnologías aplicadas a la cadena logística y modelos de gobernanza portuaria.

Durante la jornada, Carol Flores, directora de Facilitación del Comercio Exterior del Mincetur, presentó la ponencia “Corredores multimodales y ejes logísticos nacionales: integración y su impacto en el comercio exterior”, en la que expuso los avances de la estrategia de integración interoceánica y multimodal impulsada por el sector para fortalecer la conectividad con Brasil y aprovechar las oportunidades generadas por la infraestructura logística del país.

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