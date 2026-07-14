Tráfico en Lima cuesta S/30.000 millones al año: AAP plantea cuatro ejes para reformar el transporte

Las pérdidas ocasionadas por los embotellamientos alcanzan los S/30.000 millones al año, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). | Andina

Las pérdidas ocasionadas por los embotellamientos alcanzan los S/30.000 millones al año, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). | Andina

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La congestión vehicular en Lima ya no solo representa un problema para quienes pasan horas atrapados en el tráfico. También supone un fuerte golpe para la economía. Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), las pérdidas ocasionadas por los embotellamientos alcanzan los S/30.000 millones al año, un monto que refleja el impacto de una movilidad deficiente sobre la productividad, el consumo de combustible, la seguridad vial y la competitividad del país.

En declaraciones a La República, el presidente de la AAP, Karsten Kunckel, explicó que esa estimación considera no solo las horas de trabajo perdidas por los ciudadanos durante sus desplazamientos, sino también el sobreconsumo de combustible, el mayor desgaste de los vehículos y las consecuencias económicas de los accidentes de tránsito.

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"No es solamente consumo de combustible. También aumenta el gasto en lubricantes, mantenimiento y reparación de la suspensión por el mal estado de las vías. Si uno suma todo eso, prácticamente todos los años pulverizamos S/30.000 millones que podrían destinarse a temas mucho mejores", declaró.

Con ese diagnóstico, la AAP presentó una hoja de ruta que plantea una reforma integral del transporte terrestre basada en cuatro ejes: fortalecer el transporte público, acelerar la infraestructura, renovar el parque automotor y reforzar la seguridad vial. El objetivo es mejorar la movilidad y alcanzar metas concretas hacia 2036.

Actualmente, el país cuenta con 3,9 millones de vehículos livianos, más de 3,2 millones de vehículos menores, entre motocicletas y mototaxis, y alrededor de 400.000 vehículos pesados, de acuerdo con cifras del gremio.

Metro, buses y renovación vehicular: las propuestas de la AAP

La asociación propone desarrollar de forma paralela un sistema integrado de transporte público, acelerar proyectos estratégicos como las Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima, ampliar los programas de chatarreo e impulsar tecnologías menos contaminantes, como vehículos con estándar Euro 6, unidades a gas natural y transporte eléctrico.

Asimismo, plantea fortalecer la fiscalización mediante cámaras, sistemas electrónicos, tecnología RFID y pórticos inteligentes para reducir las infracciones y mejorar la seguridad vial.

Para Kunckel, estas medidas deben complementarse con una reorganización del transporte público. Sostuvo que el país necesita implementar semaforización inteligente, rediseñar las rutas y promover el uso de buses de mayor capacidad para reducir la congestión.

"En todo el mundo el transporte público es subvencionado. Tenemos que encontrar una fórmula para que esos operadores puedan incorporarse a un sistema moderno con buses que transporten a más personas, contaminen menos y ayuden a descongestionar Lima", señaló.

Según el dirigente, el problema no responde a un exceso de vehículos, sino a la falta de infraestructura y planificación. Agregó que el Perú mantiene una menor tasa de motorización a la de otros países de la región, por lo que la solución pasa por modernizar el sistema de transporte y no por restringir el acceso a vehículos.

Las metas hacia 2036 y el riesgo de no actuar

La hoja de ruta también fija objetivos para la próxima década. Entre ellos destacan elevar la velocidad promedio de circulación en Lima de 12 a 25 kilómetros por hora, reducir la antigüedad promedio del parque automotor liviano de 14,5 a 11 años y disminuir la tasa de fallecidos por accidentes de tránsito de 10 a 6 por cada 100.000 habitantes.

El diagnóstico del gremio cobra relevancia frente a las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Durante 2025 se registraron 88.243 siniestros de tránsito, que dejaron 55.329 personas heridas y 3.428 fallecidas en todo el país.

Para alcanzar esas metas, la AAP considera indispensable una coordinación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión, los gobiernos regionales, las municipalidades, la Policía Nacional y el sector privado.

Sin embargo, Kunckel advirtió que el costo económico del tráfico seguirá aumentando si no se ejecutan las reformas planteadas. Según explicó, la velocidad promedio de circulación en Lima continúa disminuyendo y, de mantenerse esa tendencia, en pocos años podría equipararse a la de un peatón durante las horas de mayor congestión.

"El problema no será únicamente cuánto tarda una persona en movilizarse, sino cómo trasladaremos las mercancías. Si no hacemos nada, las pérdidas económicas podrían incluso duplicarse en los próximos años", advirtió.