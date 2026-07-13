Sunarp: inscripción de títulos creció 10,4% en el primer semestre de 2026

Las inscripciones en los principales registros mantuvieron un ritmo de crecimiento. | Sunarp

Las inscripciones en los principales registros mantuvieron un ritmo de crecimiento. | Sunarp

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Durante la primera mitad de 2026, los ciudadanos realizaron 1.982,463 trámites de inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), lo que representa un incremento de 10,43% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1.795,153 títulos.

El aumento de las inscripciones durante el primer semestre abarcó los cuatro registros que administra la Sunarp. El Registro de Bienes Muebles comprende la inscripción de vehículos, embarcaciones, aeronaves, garantías mobiliarias y otros bienes susceptibles de registro. Por su parte, el Registro de Propiedad Inmueble reúne los actos vinculados con predios, como compraventas, hipotecas, independizaciones, acumulaciones, declaratorias de fábrica y otros procedimientos relacionados con bienes inmuebles.

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Asimismo, el Registro de Personas Jurídicas incluye la constitución de empresas, asociaciones, fundaciones, cooperativas y demás organizaciones, además de la inscripción de modificaciones estatutarias, nombramientos de representantes y otros actos societarios. En tanto, el Registro de Personas Naturales registra actos como poderes, sucesiones intestadas, testamentos, uniones de hecho y otras inscripciones que otorgan seguridad jurídica a las relaciones civiles de las personas.

El mayor crecimiento se observó en el Registro de Bienes Muebles, que sumó 1.053,290 inscripciones y aumentó 17,41% frente al primer semestre del año anterior. Este registro concentró más de la mitad de las inscripciones realizadas en el país, reflejando un mayor movimiento en las operaciones vinculadas con este tipo de bienes.

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Por su parte, el Registro de Propiedad Inmueble contabilizó 478.477 títulos inscritos, con un crecimiento de 5,83%. En tanto, el Registro de Personas Jurídicas alcanzó 280.228 inscripciones, con un ligero incremento de 0,24%, mientras que el Registro de Personas Naturales registró 170.468 títulos, equivalente a un avance de 2,44%.

Lima concentra casi la mitad de los títulos inscritos en el país

A nivel territorial, Lima encabezó ampliamente el número de inscripciones al registrar 945.554 títulos durante el primer semestre. Detrás se ubicaron Arequipa con 131.242 registros, La Libertad con 109.805, Lambayeque con 80.539, Cusco con 76.975 y Piura con 76.648.

Otras regiones como Junín, San Martín, Cajamarca, Puno e Ica también registraron una importante actividad en la inscripción de títulos durante el primer semestre. Más abajo en el ranking se ubicaron Áncash, Huánuco, Tacna, Ucayali, Loreto, Ayacucho, Madre de Dios y Apurímac, mientras que Amazonas, Moquegua, Pasco, Tumbes y Huancavelica concentraron el menor volumen de registros a nivel nacional.

Conoce los pasos para inscribir un bien mueble

Según la Sunarp, no existe un único procedimiento para el Registro de Bienes Muebles, porque este comprende diversos actos (inscripción de vehículos, maquinaria, embarcaciones, aeronaves, garantías mobiliarias, arrendamientos financieros, entre otros). Sin embargo, el procedimiento general de inscripción sigue estas etapas:

Presentación del título. El interesado presenta el documento que sustenta el acto a inscribir (escritura pública, formulario registral, resolución u otro documento, según el tipo de bien o acto) en una oficina registral o, cuando corresponde, mediante el Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp). Pago de los derechos registrales. Antes de la inscripción se cancelan los derechos registrales. El monto no es único, ya que depende del acto que se pretende registrar y está establecido en el tarifario vigente de la Sunarp. Calificación registral. Un registrador público revisa que el título cumpla los requisitos legales y registrales. Si encuentra observaciones, emite una esquela para que el usuario las subsane dentro del plazo previsto por la normativa; si todo está conforme, continúa el trámite. Inscripción. Una vez calificado favorablemente, el acto se incorpora a la partida registral correspondiente. Desde ese momento, la inscripción produce efectos frente a terceros y otorga seguridad jurídica sobre el derecho inscrito.

El comportamiento de las cifras presentadas por Sunarp evidencia una mayor actividad registral en varias regiones del país, donde la formalización de bienes, empresas y otros actos registrales mantiene una tendencia de crecimiento.