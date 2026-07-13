Congreso reanuda hoy debate del crédito suplementario por S/9.596 millones.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Luego de quedar en suspenso la semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso volverá a debatir este lunes 13 de julio, desde las 3:00 p.m., el proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario por S/9.596 millones para el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2026. La iniciativa, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca incorporar recursos para financiar inversiones públicas, asegurar la continuidad de servicios esenciales y atender diversas obligaciones del Estado.

Cabe recordar que el jueves pasado, la discusión se prolongó por más de dos horas sin que se alcanzara un consenso entre el Ejecutivo y los parlamentarios. Durante el debate, congresistas presentaron diversas observaciones al predictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto y plantearon incorporar disposiciones adicionales relacionadas con el régimen CAS, gobiernos regionales y otras entidades públicas.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 07/07/26 | La República - LR+

Ante la falta de acuerdo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, propuso suspender la sesión para que los equipos técnicos del Congreso y del MEF revisaran el texto y elaboraran una nueva versión que pudiera ser debatida este lunes.

Crédito suplementario: ¿en qué se utilizarán los S/9.596 millones?

De acuerdo con el Ejecutivo, el crédito suplementario permitirá incorporar S/9.596 millones al presupuesto vigente para financiar inversiones públicas, asegurar la continuidad de programas sociales y servicios básicos, atender intervenciones vinculadas a salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura, además de cubrir otras obligaciones del Estado durante el segundo semestre del año.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha sostenido que estos recursos buscan evitar retrasos en la ejecución del gasto público y garantizar la continuidad de proyectos considerados prioritarios para el Gobierno.

Gratificaciones CAS siguen siendo el principal punto de discusión

Aunque el proyecto contempla recursos adicionales para distintos sectores, el debate se ha centrado en las disposiciones relacionadas con los trabajadores CAS.

Durante la sesión anterior, varios congresistas cuestionaron que el financiamiento para las gratificaciones no quedara claramente establecido dentro del crédito suplementario, mientras que representantes del MEF advirtieron sobre la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y evitar incorporar medidas que comprometan recursos permanentes sin identificar su fuente de financiamiento.

Se espera que la nueva versión del dictamen precise estos aspectos antes de que la Comisión Permanente someta el proyecto a votación.

La sesión de la Comisión Permanente está convocada para las 3:00 p.m. Si el dictamen obtiene el respaldo de los legisladores, el crédito suplementario quedará expedito para continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

En cambio, si persisten las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso, el proyecto podría volver a ser objeto de modificaciones antes de su aprobación definitiva, lo que retrasaría la incorporación de los recursos que el Gobierno considera necesarios para ejecutar diversas intervenciones durante lo que resta del año.