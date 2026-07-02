Ranking de Competitividad Mundial 2026: Perú se ubica en el puesto 60 de 70 países

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El Ranking de Competividad elaborado por el Institute for Management Development (IMD) y Centrum PUCP informó que Perú redujo su puntaje de 45.89 a 43.33 con respecto al año pasado.

El índice organiza la evaluación de la competitividad en cuatro pilares: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de negocios e infraestructura.

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El mejor resultado relativo del Perú aparece en el desempeño económico. El país avanza tres posiciones y llega al puesto 44, con 51.72 puntos. La estabilidad de precios, ubicada en el puesto 11 global, sigue siendo una gran fortaleza. También destacan el factor empleo, en el puesto 36, y la economía nacional, en el puesto 44. Sin embargo, el comercio internacional retrocede al puesto 54, lo que, según el reporte, confirma que la recuperación macroeconómica todavía no se traduce en una dinámica más sólida ni en una mayor sofisticación productiva, en comparación con las ganancias del periodo en otros países.

La eficiencia del gobierno retrocede al puesto 60, aunque su puntaje mejora ligeramente de 35.78 a 36.48. El IMD señala que el problema principal se concentra en los componentes institucionales y sociales. La legislación para los negocios cae al puesto 64 y el marco social al puesto 63. El resultado más severo se observa en los riesgos de inestabilidad política, así como en soborno y corrupción, donde el Perú ocupa el último lugar del ranking.

La eficiencia de negocios mejora del puesto 60 al 59 y eleva su puntaje de 23.05 a 25.02. Este avance es insuficiente frente a los rezagos acumulados. Productividad y eficiencia se ubican en el puesto 66; finanzas, en el puesto 65; y prácticas administrativas, en el puesto 61. El mercado laboral muestra una recuperación más clara al subir ocho posiciones hasta el puesto 44, aunque sigue lejos de los niveles que el país tuvo al inicio de la serie histórica en el año 2008.

La infraestructura es el pilar más débil. El Perú retrocede dos posiciones y cae al puesto 65, con una disminución de puntaje de 20.04 a 17.57. Las brechas más críticas se observan en el acceso al agua, la infraestructura sanitaria, científica y educativa, y las habilidades lingüísticas; indicadores en los que el país llega al puesto 69 de 70 países. Este resultado confirma que la infraestructura física, tecnológica, sanitaria y educativa sigue limitando la productividad y la calidad del crecimiento y, en particular, comprometiendo la competitividad del país en el mediano y largo plazo.

La evolución histórica de los puntajes y posiciones del Perú en el Índice de Competitividad del IMD, entre 2008 y 2026, confirma una tendencia descendente persistente, apenas interrumpida por mejoras puntuales de corto alcance. El Perú alcanzó su puntaje más alto en 2011, con 62.7 puntos, producto de una coyuntura externa favorable y de cierta estabilidad macroeconómica interna. En cuanto a posición relativa, su mejor desempeño se registró en 2008, cuando se situó en la posición 35 entre 55 países. Desde entonces, el retroceso ha sido constante, lo que evidencia una pérdida progresiva de dinamismo competitivo, tanto frente a su propio desempeño pasado como respecto al resto del mundo. El retroceso se ha acentuado desde 2015, cuando el país dejó de capitalizar los beneficios de sus reformas anteriores, y ha continuado cayendo en el ranking incluso en periodos en los que el crecimiento económico fue positivo. El promedio del Perú entre 2008 y 2026 es de 53.5 puntos. Desde 2020, todos los resultados anuales se encuentran por debajo de ese promedio; el valor más alto del tramo fue 54.87 en 2020 y el más bajo, 43.33 en 2026. Revertir este patrón de retroceso requiere algo más que una estabilización macroeconómica: exige una estrategia de cambio estructural basada en instituciones robustas, infraestructura eficiente, educación de calidad y un entorno regulatorio propicio para la innovación, acompañada de una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos.

Evolución de Perú en el Ranking de Competitividad 2026.

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En América Latina, Chile mantiene la mejor ubicación regional, en el puesto 43, con 63.07 puntos. Argentina sube al puesto 58 con 46.90 puntos; Colombia cae al puesto 59 con 45.94; Perú permanece en el 60 con 43.33; México se ubica en el 62 con 42.85; Brasil en el 65 con 40.15; y Venezuela cierra la clasificación mundial en el puesto 70 con 22.45 puntos.

Colombia y Perú presentan puntajes similares en desempeño económico, pero se distinguen por sus niveles de eficiencia del gobierno, con Colombia registrando una de las posiciones de mayor rezago en este pilar (posición 68). Argentina avanza en el ranking general, aunque permanece condicionada por un marco institucional frágil y baja eficiencia económica. Venezuela permanece en el último lugar del ranking mundial, con puntajes muy bajos en todos los pilares y un puntaje nulo en eficiencia del gobierno.

Perú se ubica en cuarto lugar dentro de LATAM.

El informe señala que el desafío para el próximo quinquenio consiste en transformar las fortalezas macroeconómicas existentes en una plataforma para el crecimiento inclusivo y la generación de oportunidades. Asimismo, indica que la competitividad económica no dependerá únicamente de mantener la estabilidad, sino de construir una economía más productiva, innovadora, diversificada y capaz de generar bienestar para toda la población.