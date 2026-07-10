BCRP mantiene la tasa en 4,25%: inflación se acerca a la meta, pero aún enfrenta riesgos

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) optó por no mover la tasa de interés de referencia y la mantuvo en 4,25%, nivel en el que permanece desde hace casi un año. Esta decisión responde a que la inflación muestra señales de estabilización y las expectativas de los agentes económicos continúan dentro del rango meta del BCRP, fijado entre 1% y 3% anual. Sin embargo, la autoridad monetaria advirtió que aún existen factores capaces de alterar ese escenario, entre ellos un eventual fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Cabe recordar que la tasa de interés de referencia es el principal instrumento de política monetaria del BCRP. En términos simples, influye en el costo del dinero para bancos, empresas y familias. Precisamente por ese impacto, el Directorio decidió mantenerla en 4,25% tras evaluar la evolución reciente de la inflación, la actividad económica y el contexto internacional.

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BCRP: inflación continúa cediendo, aunque persisten riesgos que podrían presionar los precios

El BCRP informó que la inflación mensual fue de 0,23% en junio, mientras que la inflación sin alimentos y energía, un indicador que permite medir la tendencia de fondo de los precios, se ubicó en 0,08%. El resultado del mes estuvo impulsado principalmente por el alza del pescado debido a los oleajes anómalos registrados en el litoral peruano.

En términos anuales, la inflación pasó de 3,9% en mayo a 4,0% en junio, mientras que la inflación subyacente aumentó de 4,4% a 4,5%. Según el banco emisor, este comportamiento responde, sobre todo, al incremento de los combustibles entre marzo y abril y a su impacto en los costos del transporte. Sin embargo, al excluir ese rubro, la inflación se mantiene en 1,6% anual, por debajo del 2% desde abril del año pasado.

Otro dato que respaldó la decisión del Directorio fue la reducción de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, que bajaron de 2,9% a 2,8% y continúan dentro del rango meta del BCRP. No obstante, la entidad advirtió que un fenómeno de El Niño más intenso o un agravamiento de las tensiones en Medio Oriente podrían volver a presionar los precios de los alimentos y los combustibles.

Economía peruana mantiene un desempeño favorable, según el BCRP

El Banco Central también señaló que los indicadores adelantados de junio reflejan que la actividad económica mantiene un buen desempeño y que las expectativas empresariales continúan en terreno optimista. A nivel internacional, si bien los precios del petróleo han retrocedido por una mayor normalización del mercado de hidrocarburos, la incertidumbre geopolítica aún persiste.

Si bien la inflación muestra señales de estabilización, el banco emisor considera que aún es prematuro bajar la guardia. Por ello, continuará evaluando el comportamiento de los precios y de la economía antes de adoptar cualquier cambio en su política monetaria. Su siguiente revisión del Programa Monetario se realizará el 13 de agosto del 2026.