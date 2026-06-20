Arabia Saudita lanza un ambicioso proyecto tenístico en Qiddiya, conocido como el "Wimbledon del desierto", que busca ser un referente en el deporte en Medio Oriente. | Ilustración con IA/ChatGPT

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Arabia Saudita impulsa la construcción de un imponente complejo tenístico en Qiddiya, la megaciudad en desarrollo próxima a Riad, un proyecto bautizado a nivel internacional bajo el lema del 'Wimbledon del desierto'. Conforme a los datos de la agencia EFE y la entidad Qiddiya Investment Company, el Centro Nacional de Tenis anhela consolidarse como el principal referente de la región mediante instalaciones aptas para torneos de élite.

Esa infraestructura surge en alianza con la firma de arquitectura Populous —artífice de la famosa pista central de Wimbledon— y consolida la estrategia del reino para erigirse en el nuevo epicentro global del entretenimiento deportivo. Barry Bremner, directivo de la compañía inversora, destacó que la obra aspira a ser “un hogar permanente para el tenis en el reino”, bajo las normativas de la International Tennis Federation, la Association of Tennis Professionals y la Women’s Tennis Association.

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¿Cómo es el megaproyecto de tenis en Qiddiya, Arabia Saudita, que busca conquistar Medio Oriente?

El nuevo complejo tenístico, bautizado como el 'Wimbledon del desierto', albergará 30 pistas construidas entre las montañas Tuwaiq. El estadio principal contará con un techo retráctil y espacio para 15.000 aficionados, un diseño que emula al célebre torneo británico y está preparado para acoger competiciones internacionales de máxima categoría en Medio Oriente.

Arabia Saudita levanta desde el 2025 el Centro Nacional de Tenis, el que promete ser el "Wimbledon del desierto". Foto: All England Club/X

La infraestructura se sitúa en una urbe en desarrollo que aspira a convertirse en el epicentro del entretenimiento regional. Qiddiya Investment Company impulsa esta obra, que registrará un aforo global de 33.000 personas, aunque los promotores todavía reservan los datos sobre el presupuesto final y la fecha oficial de apertura.

El director del proyecto, Ian Bremner, afirmó que la edificación se encuentra “muy avanzada” y lista para las exigencias de la élite global. Los organizadores prevén que la instalación reciba el torneo ATP Masters 1000 que Arabia Saudita planea integrar a partir de 2028, lo que consolidará su presencia en el circuito profesional.

¿Cómo impulsa Saudi Vision 2030 el deporte y el turismo en Arabia Saudita?

El complejo deportivo integra la estrategia nacional Saudi Vision 2030, promovida por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Esta iniciativa gubernamental busca disminuir la dependencia del petróleo mediante la diversificación económica y una apertura social paulatina.

Desde 2017, el reino implementó reformas que expandieron el entretenimiento público, lo que incluye conciertos y eventos internacionales. Bajo este panorama, la nación aumentó su inversión en el deporte global con torneos de tenis como el 'Six Kings Slam', donde figuras de la talla de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputaron exhibiciones de alto perfil.

Dicho plan se vincula a megaproyectos urbanos como Qiddiya, espacio que añade un campo de golf diseñado por Nick Faldo. Asimismo, el recinto albergará el futuro estadio Príncipe Mohammed bin Salman, edificación prevista como sede central del Mundial de Fútbol organizado por la FIFA World Cup 2034, con lo que consolida al país como un destino turístico clave.