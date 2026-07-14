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Sunafil propone nueva directiva para fiscalizar el trabajo del hogar

La propuesta que busca unificar los criterios de inspección sobre el régimen laboral para las trabajadoras y los trabajadores del hogar estará en consulta pública durante 15 días calendario.

La iniciativa establece criterios que orientarán las actuaciones de los inspectores durante las verificaciones en este régimen laboral.
La iniciativa establece criterios que orientarán las actuaciones de los inspectores durante las verificaciones en este régimen laboral. | Sunafil
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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inició el proceso para actualizar los criterios con los que se realizan las inspecciones en el régimen laboral de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Para ello, publicó un proyecto de directiva que servirá como guía para las actuaciones inspectivas y busca uniformizar los procedimientos aplicados por los fiscalizadores.

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La propuesta establece los lineamientos que deberán seguir los inspectores para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleadores, así como de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

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Trabajo del hogar: proyecto busca uniformizar las inspecciones laborales

El proyecto fue elaborado con la participación de distintas áreas de Sunafil y de entidades que forman parte del Sistema de Inspección del Trabajo. Según la institución, esta actualización permitirá contar con criterios técnicos comunes para las actuaciones inspectivas relacionadas con el trabajo del hogar.

La propuesta será sometida a consulta pública por un periodo de 15 días calendario. Durante ese plazo, la ciudadanía, especialistas, organizaciones y empleadores podrán presentar comentarios y sugerencias, los cuales serán evaluados por la Dirección de Inteligencia Inspectiva (DINI) para determinar la versión final de la directiva.

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¿Qué obligaciones tienen los empleadores de trabajadores del hogar?

La fiscalización se enmarca en la Ley N.° 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, vigente desde 2020, que reconoce a este grupo laboral los mismos derechos fundamentales que el régimen laboral de la actividad privada. Entre ellos figuran el acceso a la remuneración mínima vital, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones de 30 días, afiliación a EsSalud y a un sistema de pensiones, además de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, los empleadores están obligados a formalizar la relación laboral mediante un contrato escrito, registrar al trabajador en el Registro del Trabajo del Hogar y cumplir con el pago oportuno de las remuneraciones y beneficios sociales conforme a la legislación vigente.

Incumplimientos pueden dar lugar a sanciones administrativas

El incumplimiento de las obligaciones laborales en el régimen de las trabajadoras y trabajadores del hogar puede ser materia de fiscalización por parte de Sunafil y dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, de acuerdo con la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento. Las infracciones son calificadas como leves, graves o muy graves, según la naturaleza del incumplimiento y las disposiciones aplicables en cada caso.

Entre los aspectos que pueden ser objeto de verificación se encuentran el cumplimiento de las obligaciones laborales, el otorgamiento de los beneficios sociales y el respeto de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las multas se determinan conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

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