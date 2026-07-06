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Economía

Gratificación julio 2026: 5 consejos para invertir tu dinero y evitar deudas

Expertos en finanzas personales recomiendan priorizar la amortización de deudas de alta tasa y diversificar en activos locales antes de gastar este dinero extra. Las empresas privadas tienen hasta el 15 de julio para realizar el pago de la gratificación a sus trabajadores.

Especialistas recomiendan opciones de inversión para gestionar de forma estratégica el pago de la gratificación de julio.
Especialistas recomiendan opciones de inversión para gestionar de forma estratégica el pago de la gratificación de julio. | Composición LR/IA
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El mes de julio activa uno de los dinamizadores económicos más importantes del año en el Perú: el depósito de la gratificación por Fiestas Patrias. Aunque la tendencia tradicional se inclina hacia el consumo inmediato, expertos en finanzas personales instan a los trabajadores a utilizar este dinero extra de forma estratégica para fortalecer su salud financiera y construir patrimonio.

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A continuación, se detallan cinco recomendaciones de especialistas para optimizar este ingreso y las implicancias legales de su cumplimiento.

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1. Liquidar deudas antes de buscar rentabilidad

El orden de prioridades debe iniciar con la evaluación de los pasivos. Cristian Arens, fundador de CIRCUM Corp, señala que amortizar deudas con tasas de interés elevadas genera un beneficio financiero superior al de cualquier inversión tradicional, debido al ahorro directo en intereses futuros. Sin obligaciones pendientes, el capital debe dividirse entre ahorro, inversión y capacitación.

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2. Estabilidad cambiaria: ahorrar en la moneda de gasto

Frente a la tentación de migrar al dólar como activo de refugio, José Bueno, profesor de ESAN, destaca la fortaleza que el sol peruano ha mantenido en la región. El especialista aconseja mantener los fondos en moneda nacional si se planea disponer del dinero a corto plazo o invertir localmente, con lo que se mitigan riesgos cambiarios innecesarios.

3. Diversificación y educación financiera

No existe un activo único que garantice el éxito. Las opciones del mercado actual abarcan:

Depósitos a plazo fijo
Fondos mutuos
Acciones y ETFs
Criptomonedas

La elección depende del perfil de riesgo del usuario, siendo la educación financiera la herramienta crítica para evitar pérdidas.

4. Crowdfunding inmobiliario como opción de alto rendimiento

Para quienes buscan salir de la banca tradicional, Alberto Abanto, jefe comercial de Inversiones IO, plantea el financiamiento colectivo de proyectos inmobiliarios. Este modelo permite invertir fracciones de capital en vivienda social, un sector con demanda estructural protegida por programas estatales. El formato ofrece plazos cortos, de 3 a 9 meses, y rentabilidades que pueden superar el 20% anualizado.

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5. Auditoría del monto: conceptos computables

El trabajador debe verificar la exactitud de su depósito. La base de cálculo incluye los conceptos de percepción regular:

Asignación familiar
Comisiones e ingresos variables
Horas extras recurrentes
Bonificaciones habituales

Quedan excluidos los pagos extraordinarios, las utilidades, las condiciones de trabajo, como movilidad, y la alimentación directa.

Plazo límite y escala de multas para empresas

Las organizaciones del sector privado tienen como fecha límite el 15 de julio para efectuar el pago. Jimmy Huaytuco, líder de implementaciones de Buk Perú, advierte que el incumplimiento es una infracción grave tipificada por la Sunafil.

Las sanciones económicas se estructuran según el tipo de empresa:

Microempresas: exentas de la obligación de otorgar este beneficio.
Pequeñas empresas: multas acumulativas de hasta S/24.750
Mediana y gran empresa (no MYPE): sanciones severas que alcanzan S/143.660.

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