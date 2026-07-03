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Áncash tendrá dos vuelos diarios entre Lima y Huaraz: ¿qué impacto tendrá en el turismo y la economía?

Esta medida busca potenciar el turismo en la región, facilitando la llegada de más de 160.000 pasajeros movilizados en dos años, beneficiando sectores económicos clave como hotelería y restaurantes.

Áncash impulsa el turismo y la economía con dos vuelos diarios entre Lima y Huaraz.
Áncash impulsa el turismo y la economía con dos vuelos diarios entre Lima y Huaraz. | Composición LR/ Difusión
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Áncash tendrá dos vuelos diarios entre Lima y Huaraz como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad de la región ante el crecimiento de la demanda turística. La medida fue anunciada por el Gobierno Regional, LATAM Airlines Perú y Aeropuertos del Perú (ADP).

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El anuncio coincidió con el segundo aniversario de la reactivación de las operaciones comerciales en el Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani de Anta, infraestructura que se ha convertido en un eje para el desarrollo económico de la región, al facilitar el traslado de visitantes nacionales e internacionales.

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Esta nueva frecuencia permitirá operar vuelos todos los días de la semana y fortalecerá el acceso a atractivos como la Cordillera Blanca, el Parque Nacional Huascarán y ciudades como Huaraz, Caraz y Yungay, donde el turismo representa una importante fuente de ingresos para miles de familias.

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Dos vuelos diarios impulsan la actividad turística y fortalecen la economía de Áncash

La ampliación de la oferta aérea responde al crecimiento sostenido del flujo de pasajeros registrado desde la reapertura del aeropuerto de Anta. En los últimos dos años, el terminal ha movilizado más de 160.000 pasajeros, una cifra que refleja la mayor demanda de viajes hacia la región y que ha contribuido a dinamizar diversas actividades económicas.

Según las estimaciones presentadas durante la ceremonia, la reactivación de los vuelos comerciales ha generado un movimiento económico superior a S/45 millones, lo que beneficia principalmente a los sectores de hotelería, restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos.

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El gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, sostuvo que este avance es resultado del trabajo coordinado entre las autoridades y el sector privado.

"Hoy celebramos un logro que pertenece a todos los ancashinos. La reactivación de los vuelos comerciales y la consolidación de dos vuelos diarios son el resultado del trabajo articulado entre el Gobierno Regional, el Ejecutivo, las empresas privadas y los actores del turismo. Cuando las instituciones trabajan unidas, los resultados llegan y benefician directamente a nuestra población", afirmó.

Desde el sector aeronáutico también destacan que una mayor conectividad genera un efecto multiplicador en la economía regional, al facilitar el ingreso de turistas, promover nuevas inversiones y ampliar las oportunidades para los negocios vinculados al turismo.

Mayor conectividad aérea busca aprovechar el reconocimiento internacional de Áncash

La expansión de las operaciones ocurre en un contexto favorable para la región. Durante la ceremonia también se entregó oficialmente la estatuilla del Premio TOURISE 2025, que reconoció a Áncash como el Mejor Destino de Aventura del Mundo, un galardón que podría incrementar el interés de visitantes extranjeros.

El gobernador regional señaló que este reconocimiento representa un compromiso para continuar con el desarrollo de infraestructura y servicios que acompañen el crecimiento del turismo.

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"Ser considerados el Mejor Destino de Aventura del Mundo nos compromete a seguir invirtiendo en infraestructura, conectividad y promoción turística para generar más oportunidades y bienestar para nuestra gente", indicó.

Por su parte, el CEO de LATAM Airlines Perú, Manuel Van Oordt, destacó que la respuesta del mercado permitió ampliar la operación hacia la región.

"Hoy, más de 160.000 pasajeros respaldan esa apuesta y nos permiten dar un nuevo paso: desde este año operaremos dos vuelos diarios entre Lima y Huaraz los siete días de la semana. Esta ampliación refleja la creciente demanda por visitar la región y nuestro compromiso de seguir impulsando el turismo, el comercio y el desarrollo económico de Áncash a través de una mayor conectividad", señaló.

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En la misma línea, el CEO de Aeropuertos del Perú, Evans Avendaño, afirmó que los resultados alcanzados demuestran que la inversión en infraestructura aeroportuaria puede convertirse en un motor para el crecimiento regional, al facilitar la llegada de visitantes y generar nuevas oportunidades para las actividades económicas locales.

Con la incorporación de una segunda frecuencia diaria, Áncash fortalece su conexión con Lima y busca consolidar un crecimiento sostenido del turismo, actividad que gana cada vez mayor peso en la economía regional gracias al aumento del flujo de pasajeros y al reconocimiento internacional de sus principales atractivos naturales.

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