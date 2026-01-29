Al igual que Machu Picchu, el Huascarán obtiene máxima distinción del Mincetur y destaca como destino top del Perú

El turismo peruano suma un nuevo hito. El Parque Nacional Huascarán (Áncash) logró el máximo nivel de reconocimiento oficial. Con esta nueva distinción refuerza su valor ambiental y su atractivo para viajeros nacionales y extranjeros. Esta condecoración lo coloca al mismo nivel que los lugares más visitados y emblemáticos del Perú, entre ellos Machu Picchu y, además, abre nuevas oportunidades para su promoción y conservación.

El reconocimiento quedó oficializado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) mediante la Resolución Viceministerial N° 002-2026-MINCETUR-VMT. La decisión se tomó tras una evaluación técnica del expediente presentado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Áncash, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a través de la jefatura del área natural protegida.

Parque Nacional Huascarán también obtuvo reconocimiento de 100 Top Green Destinations

Con esta decisión, el Parque Nacional Huascarán refuerza su valor dentro de la oferta turística nacional y aporta al posicionamiento del Perú en actividades vinculadas a la naturaleza y la conservación. Este avance también impulsa un crecimiento sostenible que beneficia a las poblaciones de la región Áncash.

Cabe mencionar que el Parque Nacional Huascarán forma parte del grupo de áreas naturales protegidas que obtuvieron el reconocimiento 100 Top Green Destinations, una distinción que destaca las acciones orientadas a un turismo responsable y sostenible.

Este parque destaca por su imponente paisaje andino, con 20 picos nevados que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Foto: composición LR/ LR

Otra iniciativa clave fue la campaña “Deja huellas, no residuos”, que impulsó cambios en la forma en que visitantes y operadores se relacionan con el entorno natural, fortaleciendo prácticas responsables y el cuidado de los espacios turísticos.

¿Dónde queda el Parque Nacional Huascarán?

El Parque Nacional Huascarán, ubicado en el departamento de Áncash, es uno de los espacios naturales más emblemáticos del Perú. Fue declarado área natural protegida el 1 de julio de 1975, reconocido como reserva de biósfera en 1977 y, años después, como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1985.

Este parque destaca por su imponente paisaje andino, con 20 picos nevados que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entre ellos resalta el macizo nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú y de toda la zona intertropical, que da nombre a este lugar único del país.