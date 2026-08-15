Las hermanas Susana y Yolanda López, fundadoras de la panadería y pastelería Delikatessen en Santa Perpètua de Mogoda, combinan tradición e innovación en sus productos desde 1999. | Composición LR/Delikatessen

Las hermanas Susana y Yolanda López, fundadoras de la panadería y pastelería Delikatessen en Santa Perpètua de Mogoda, combinan tradición e innovación en sus productos desde 1999. | Composición LR/Delikatessen

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Desde 1999, las hermanas Susana y Yolanda López dirigen Delikatessen, una emblemática panadería y pastelería familiar situada en Santa Perpètua de Mogoda, en las inmediaciones de Barcelona. Tras acumular experiencia laboral en diversos locales del municipio, decidieron fundar este comercio que combina la repostería tradicional con creaciones modernas orientadas al público joven.

Para garantizar productos frescos cada mañana, el equipo prepara las masas con antelación y las somete a fermentación en frío antes del horneado nocturno. Susana reflejó el sacrificio diario de este oficio con una rotunda frase: "Nos levantamos a las 3.30 de la mañana". La consolidación de esa firma catalana radica en el aprendizaje continuo y la cercanía con la clientela, un pilar fundamental que la empresaria resumió así: "Nuestro lema es poder aprender para transmitirlo a los demás".

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La historia de Delikatessen empezó en el año 1999 en Santa Perpètua de Mogoda. Foto: Delikatessen

¿Qué secreto llevó a la pastelería de Susana y Yolanda López al éxito en España?

Desde 1999, Susana y Yolanda transformaron su experiencia en panaderías de Santa Perpètua de Mogoda en un proyecto propio de repostería artesanal. La página oficial de Delikatessen señala que la firma prioriza insumos saludables y de calidad, con especial atención a las elaboraciones con masa madre. Esa búsqueda constante de excelencia permitió a la modesta tienda evolucionar hasta consolidar una clientela fiel.

La crisis sanitaria de 2020 redefinió su modelo operativo tras alcanzar tres locales y 18 empleados. Las fundadoras aprovecharon el confinamiento para perfeccionar sus técnicas culinarias antes de tomar una decisión estratégica: reestructurar el negocio en un solo establecimiento con seis colaboradores. Además, adaptaron su jornada comercial con un cierre a las 16.00 en lugar de las 20.00, garantizando una gestión eficiente y equilibrada.

Las hermanas españolas dijeron que "todos nuestros productos tienen una elaboración artesanal y con materias primas de primeras marcas". Foto: Delikatessen

Su oferta gastronómica equilibra recetas tradicionales e innovadoras, abarcando desde tartaletas de limón hasta croissants de pistacho o bacon con queso cheddar. Su catálogo incluye múltiples variedades de panes artesanales de espelta, centeno y zanahoria. Susana define la importancia de su pieza estrella al declarar: "Es el producto que nunca pasa de moda".

¿Cómo la pastelería artesanal se mantiene hoy como referente?

La flexibilidad creativa y el respeto por los ingredientes naturales definen la propuesta gastronómica de Delikatessen. El equipo adapta su producción diaria según la estación, descartando conservantes industriales para proteger el sabor auténtico en cada preparación. Susana destaca la relevancia del factor humano en la cocina: "Si estipulamos que todo sea rígido, no lo disfruto. Y si no lo disfruto, cuando se lo coma el cliente lo va a notar".

La crisis sanitaria llevó a Delikatessen a reestructurarse, consolidando su negocio en un solo local y adaptando su horario. Foto: Delikatessen

El negocio familiar integra a Nuria y Gerard junto a sus madres, fortaleciendo el relevo generacional en el obrador de Santa Perpètua de Mogoda. Ese emprendimiento catalán suma casi 300.000 partidarios en plataformas digitales, atrayendo al 70% de su clientela desde otras localidades. Asimismo, imparten capacitaciones profesionales e interactúan constantemente con su público mediante contenidos audiovisuales.

Su estrategia comercial prioriza la transmisión abierta del oficio frente a la exclusividad de las recetas tradicionales. Muestran libremente sus técnicas reposteras mientras preservan la esencia histórica iniciada en 1999. Respecto a esta evolución, la fundadora afirma: "Lo más importante para nosotras es que la gente que venga sienta nuestro cariño", a lo que añade sobre su identidad actual: "No perdemos nuestro pilar, lo artesano, lo de antes, pero también giramos un poco hacia la juventud de ahora".