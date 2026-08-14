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Economía

BCR: Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada juraron como directores

Los tres economistas juraron ante la presidenta del Poder Judicial, tras ser designados por el Ejecutivo para integrar el directorio del Banco Central de Reserva. Choy continuará en el cargo, mientras que Palomino y Yamada retornan a la institución.

La renovación ocurre mientras el Banco Central mantiene entre sus principales retos el control de la inflación y la estabilidad monetaria.
La renovación ocurre mientras el Banco Central mantiene entre sus principales retos el control de la inflación y la estabilidad monetaria. | Andina
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Los economistas Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada juraron como integrantes del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en una ceremonia realizada en el Palacio de Justicia. La incorporación de los tres profesionales se formalizó tras su designación por el Poder Ejecutivo y completa una nueva etapa en la conformación del órgano encargado de las principales decisiones del ente emisor.

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La ceremonia de juramentación se realizó ante la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y contó con la participación del gerente general del BCRP, Paul Castillo; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y el viceministro de Hacienda, Erick Lahura, además de otras autoridades y representantes vinculados al ámbito económico.

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¿Quiénes juraron como directores del BCRP?

Marylin Choy Chong continuará formando parte del Directorio del Banco Central. Es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría en Economía por Rice University. Su trayectoria profesional está vinculada principalmente al BCRP, institución a la que ingresó en 1977 y donde ocupó diferentes cargos antes de llegar a la Gerencia General, función que desempeñó entre 2020 y 2021.

Por su parte, Luis Miguel Palomino Bonilla retorna al Directorio después de haber ocupado anteriormente este puesto. Es economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Finanzas por The Wharton School. Entre 2016 y 2021 se desempeñó como director y vicepresidente del BCRP. También fue director de la Bolsa de Valores de Lima.

Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki también vuelve al Directorio. Es economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Economía por Columbia University. Cuenta con experiencia en investigación y docencia universitaria, además de haber trabajado en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Fue director del BCRP durante los periodos 2013-2016 y 2016-2021.

Designación de los directores

La designación de Choy, Palomino y Yamada fue oficializada por el Poder Ejecutivo el 5 de agosto mediante la Resolución Suprema N.° 250-2026-PCM. Con la juramentación, los tres economistas quedaron formalmente habilitados para ejercer sus funciones como integrantes del Directorio del Banco Central.

El Directorio es el órgano encargado de conducir el BCRP y, entre sus atribuciones, se encuentra determinar la política monetaria y aprobar las disposiciones necesarias para el funcionamiento de la institución.

Con la juramentación, los tres economistas quedaron formalmente incorporados al Directorio del BCRP. Choy aporta una extensa trayectoria dentro del Banco Central, mientras que Palomino y Yamada retornan a una institución que ya integraron en anteriores periodos.

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Funciones del Directorio del BCRP

El Directorio del Banco Central de Reserva es el órgano responsable de adoptar las decisiones vinculadas con la política monetaria, incluyendo la fijación de la tasa de interés de referencia y la aprobación de las medidas necesarias para preservar la estabilidad monetaria y financiera. Sus integrantes participan en las sesiones periódicas en las que se evalúa la evolución de la inflación, el comportamiento del tipo de cambio, el crédito y otros indicadores relevantes para la economía peruana.

La renovación parcial del Directorio ocurre en un escenario en el que el BCRP continúa monitoreando la actividad económica local y las condiciones financieras internacionales. Las decisiones que adopte este órgano tienen impacto sobre el costo del crédito, el ahorro, la inversión y las expectativas de inflación, por lo que su composición suele ser observada por los mercados, las entidades financieras y los agentes económicos.

Con la incorporación de Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada, el Directorio suma perfiles con experiencia en banca central, finanzas, investigación económica y organismos internacionales. La presencia de economistas que ya han participado anteriormente en este órgano también aporta continuidad al funcionamiento institucional del Banco Central y a los procesos de evaluación de la política monetaria.

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