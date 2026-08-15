HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Petroperú crea Petroperú Invest: ¿qué hará la nueva empresa y cómo funcionará?

La petrolera estatal aprobó la constitución de Petroperú Invest S.A.C., una sociedad que será utilizada como vehículo de propósito especial dentro del esquema financiero autorizado por el Gobierno.

La nueva estructura financiera se implementará en paralelo al proceso de reorganización patrimonial que atraviesa la petrolera estatal.
La nueva estructura financiera se implementará en paralelo al proceso de reorganización patrimonial que atraviesa la petrolera estatal. | Composición LR/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Directorio de Petroperú aprobó la formalización de Petroperú Invest S.A.C., una nueva sociedad que tendrá como único accionista a la petrolera estatal y que funcionará como vehículo de propósito especial (VPE). La decisión busca iniciar el mecanismo financiero establecido por el Decreto de Urgencia N.° 003-2026 para sostener las operaciones de la empresa.

Únete a nuestro canal de política y economía

La nueva compañía tendrá la forma de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio y su primer gerente general será Carlos Enriquez Cuéllar. Petroperú encargará a su Gerencia General completar los trámites necesarios para su formalización, inscripción y organización.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS EN ESSALUD Y MINSA: VÍCTOR ZAMORA Y UGARTE EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori anuncia subsidio de hasta 20% para transportistas ante alza de combustible

lr.pe

¿Qué es Petroperú Invest y para qué servirá?

La creación de esta sociedad no supone, por sí misma, una nueva petrolera que vaya a operar refinerías, producir combustibles o desarrollar actividades comerciales independientes. Su función está vinculada al mecanismo financiero diseñado para canalizar recursos destinados a la continuidad operativa de Petroperú.

El Decreto de Urgencia, publicado en mayo, autorizó a Petroperú a participar en la constitución de un VPE, de manera individual o junto con terceros, incluidas entidades financieras nacionales o internacionales. La norma establece que esta estructura puede tener a Petroperú como único accionista, precisamente la fórmula adoptada para Petroperú Invest.

El esquema contempla que los recursos sean canalizados mediante uno o más fideicomisos. ProInversión tiene un papel central en la operación, pues la norma le encarga liderar, estructurar y acompañar la constitución e implementación del vehículo. Además, será la entidad autorizada para instruir la utilización de los recursos depositados en los fideicomisos.

¿De dónde saldrán los recursos?

El mecanismo está relacionado con una autorización para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asuma compromisos contingentes con entidades nacionales o internacionales por hasta US$2.000 millones, además de los costos financieros asociados.

El dinero tiene un destino específico. El decreto establece que debe utilizarse exclusivamente para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, incluyendo el financiamiento de capital de trabajo, la recomposición de inventarios de combustibles e insumos y los servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.

PUEDES VER: BCR anuncia que subsidio a transportistas será evaluado por su impacto en la inflación y la política monetaria

lr.pe

El diseño es relevante porque Petroperú ha enfrentado durante los últimos años restricciones para acceder a financiamiento y dificultades para cubrir sus necesidades de capital de trabajo. El propio decreto reconoce el deterioro de la liquidez y del patrimonio de la compañía como parte del contexto que llevó al Ejecutivo a aprobar medidas extraordinarias.

La situación financiera, sin embargo, mostró una mejora en el primer semestre de 2026. Petroperú reportó una utilidad neta de US$121 millones entre enero y junio, frente a una pérdida de US$278 millones en el mismo periodo de 2025. Al cierre de junio, el déficit de capital de trabajo se ubicó en US$1.427 millones, menor a los US$2.296 millones registrados en diciembre del año pasado.

Esto significa que la creación de Petroperú Invest ocurre mientras la empresa presenta una recuperación en algunos indicadores, pero todavía mantiene una necesidad importante de financiamiento para sostener la compra de crudo, combustibles y otros insumos.

El papel del fideicomiso

Como parte de la operación, el Directorio también aprobó la designación de TMF Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria como fiduciario del fideicomiso de administración previsto en el Decreto de Urgencia N.° 003-2026. El encargo fue realizado a pedido de ProInversión y contempla que la Gerencia General de Petroperú suscriba el contrato correspondiente.

De esta manera, Petroperú Invest y el fideicomiso cumplen funciones distintas dentro de una misma estructura: la primera será el vehículo societario creado para la operación, mientras que el segundo permitirá administrar y canalizar los flujos bajo las condiciones establecidas por la norma.

La estructura también busca separar la administración de estos recursos de las operaciones financieras habituales de Petroperú. El decreto dispone que los fondos provenientes de la operación sean manejados a través de fideicomisos y establece controles sobre su utilización.

El plazo de vigencia del Decreto de Urgencia N.° 003-2026 llega hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ello, la constitución de Petroperú Invest forma parte de un mecanismo excepcional y vinculado a las medidas adoptadas este año para enfrentar las necesidades financieras de la petrolera y preservar el abastecimiento de hidrocarburos.

La nueva sociedad tendrá que completar ahora su inscripción y organización para que la estructura pueda operar. A partir de allí, el acceso efectivo a los recursos dependerá de la implementación del esquema financiero y de las condiciones que se establezcan con las entidades participantes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que Oliver Stark haya dado estas declaraciones como su primer mensaje al asumir la presidencia de Petroperú: el video está recortado y es de 2013

Es falso que Oliver Stark haya dado estas declaraciones como su primer mensaje al asumir la presidencia de Petroperú: el video está recortado y es de 2013

LEER MÁS
Petroperú: Fenpetrol cuestiona “cambio de rumbo” y pide revisar más de S/6.000 millones pendientes

Petroperú: Fenpetrol cuestiona “cambio de rumbo” y pide revisar más de S/6.000 millones pendientes

LEER MÁS
Directorio saliente de Petroperú niega haber aprobado acuerdos en su propio beneficio

Directorio saliente de Petroperú niega haber aprobado acuerdos en su propio beneficio

LEER MÁS
Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar en Perú hoy, sábado 15 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Precio del dólar en Perú hoy, sábado 15 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori anuncia subsidio de hasta 20% para transportistas ante alza de combustible

Gobierno de Keiko Fujimori anuncia subsidio de hasta 20% para transportistas ante alza de combustible

LEER MÁS
Comprar un departamento en Lima: internet, Metro y trabajo híbrido ganan peso en la decisión

Comprar un departamento en Lima: internet, Metro y trabajo híbrido ganan peso en la decisión

LEER MÁS
Tipo de cambio del dólar cierra al alza y llega a S/ 3,7850 este lunes 10 de abril

Tipo de cambio del dólar cierra al alza y llega a S/ 3,7850 este lunes 10 de abril

LEER MÁS
Ejecutivo propondrá una nueva Ley General de Minería

Ejecutivo propondrá una nueva Ley General de Minería

LEER MÁS
Millonario proyecto de US$1.582 millones en Perú unirá cinco regiones: gobierno busca adjudicación de corredor vial en 2025

Millonario proyecto de US$1.582 millones en Perú unirá cinco regiones: gobierno busca adjudicación de corredor vial en 2025

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025