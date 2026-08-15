Petroperú crea Petroperú Invest: ¿qué hará la nueva empresa y cómo funcionará?

La nueva estructura financiera se implementará en paralelo al proceso de reorganización patrimonial que atraviesa la petrolera estatal. | Composición LR/Difusión

La nueva estructura financiera se implementará en paralelo al proceso de reorganización patrimonial que atraviesa la petrolera estatal. | Composición LR/Difusión

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El Directorio de Petroperú aprobó la formalización de Petroperú Invest S.A.C., una nueva sociedad que tendrá como único accionista a la petrolera estatal y que funcionará como vehículo de propósito especial (VPE). La decisión busca iniciar el mecanismo financiero establecido por el Decreto de Urgencia N.° 003-2026 para sostener las operaciones de la empresa.

La nueva compañía tendrá la forma de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio y su primer gerente general será Carlos Enriquez Cuéllar. Petroperú encargará a su Gerencia General completar los trámites necesarios para su formalización, inscripción y organización.

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¿Qué es Petroperú Invest y para qué servirá?

La creación de esta sociedad no supone, por sí misma, una nueva petrolera que vaya a operar refinerías, producir combustibles o desarrollar actividades comerciales independientes. Su función está vinculada al mecanismo financiero diseñado para canalizar recursos destinados a la continuidad operativa de Petroperú.

El Decreto de Urgencia, publicado en mayo, autorizó a Petroperú a participar en la constitución de un VPE, de manera individual o junto con terceros, incluidas entidades financieras nacionales o internacionales. La norma establece que esta estructura puede tener a Petroperú como único accionista, precisamente la fórmula adoptada para Petroperú Invest.

El esquema contempla que los recursos sean canalizados mediante uno o más fideicomisos. ProInversión tiene un papel central en la operación, pues la norma le encarga liderar, estructurar y acompañar la constitución e implementación del vehículo. Además, será la entidad autorizada para instruir la utilización de los recursos depositados en los fideicomisos.

¿De dónde saldrán los recursos?

El mecanismo está relacionado con una autorización para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asuma compromisos contingentes con entidades nacionales o internacionales por hasta US$2.000 millones, además de los costos financieros asociados.

El dinero tiene un destino específico. El decreto establece que debe utilizarse exclusivamente para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, incluyendo el financiamiento de capital de trabajo, la recomposición de inventarios de combustibles e insumos y los servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.

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El diseño es relevante porque Petroperú ha enfrentado durante los últimos años restricciones para acceder a financiamiento y dificultades para cubrir sus necesidades de capital de trabajo. El propio decreto reconoce el deterioro de la liquidez y del patrimonio de la compañía como parte del contexto que llevó al Ejecutivo a aprobar medidas extraordinarias.

La situación financiera, sin embargo, mostró una mejora en el primer semestre de 2026. Petroperú reportó una utilidad neta de US$121 millones entre enero y junio, frente a una pérdida de US$278 millones en el mismo periodo de 2025. Al cierre de junio, el déficit de capital de trabajo se ubicó en US$1.427 millones, menor a los US$2.296 millones registrados en diciembre del año pasado.

Esto significa que la creación de Petroperú Invest ocurre mientras la empresa presenta una recuperación en algunos indicadores, pero todavía mantiene una necesidad importante de financiamiento para sostener la compra de crudo, combustibles y otros insumos.

El papel del fideicomiso

Como parte de la operación, el Directorio también aprobó la designación de TMF Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria como fiduciario del fideicomiso de administración previsto en el Decreto de Urgencia N.° 003-2026. El encargo fue realizado a pedido de ProInversión y contempla que la Gerencia General de Petroperú suscriba el contrato correspondiente.

De esta manera, Petroperú Invest y el fideicomiso cumplen funciones distintas dentro de una misma estructura: la primera será el vehículo societario creado para la operación, mientras que el segundo permitirá administrar y canalizar los flujos bajo las condiciones establecidas por la norma.

La estructura también busca separar la administración de estos recursos de las operaciones financieras habituales de Petroperú. El decreto dispone que los fondos provenientes de la operación sean manejados a través de fideicomisos y establece controles sobre su utilización.

El plazo de vigencia del Decreto de Urgencia N.° 003-2026 llega hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ello, la constitución de Petroperú Invest forma parte de un mecanismo excepcional y vinculado a las medidas adoptadas este año para enfrentar las necesidades financieras de la petrolera y preservar el abastecimiento de hidrocarburos.

La nueva sociedad tendrá que completar ahora su inscripción y organización para que la estructura pueda operar. A partir de allí, el acceso efectivo a los recursos dependerá de la implementación del esquema financiero y de las condiciones que se establezcan con las entidades participantes.