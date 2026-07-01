Sunat alerta sobre 11 nuevas modalidades de posible elusión tributaria de empresas y eleva a 35 las de alto riesgo fiscal: ¿cómo funcionan?

Operaciones con empresas vinculadas y cooperativas en la mira de la Sunat.

Operaciones con empresas vinculadas y cooperativas en la mira de la Sunat.

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incorporó 11 nuevas modalidades a la versión 4.0 de su Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal, elevando a 35 el número de operaciones consideradas de posible riesgo para la recaudación tributaria.

Según la entidad, estos esquemas describen operaciones que podrían configurar elusión tributaria, simulación o uso indebido de beneficios fiscales.

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La administración tributaria señaló que, de corresponder, estos casos podrían ser evaluados bajo la Norma XVI del Código Tributario, además de otras normas antielusivas y de precios de transferencia.

Los nuevos esquemas comprenden operaciones con empresas vinculadas, cooperativas, reorganizaciones societarias y otras estructuras que podrían utilizarse para disminuir el pago del Impuesto a la Renta empresarial y del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Sunat incorpora 11 nuevos esquemas al Catálogo de Alto Riesgo Fiscal

Las modalidades que se incorporan al catálogo en su versión 4.0 son las siguientes:

Construcción de campus universitario a través de empresa vinculada sin sustancia y deducción de gastos por arrendamiento. Línea de crédito comercial bajo la apariencia de préstamos de una Cooperativa de Ahorro y Crédito. Compra apalancada de acciones (Leveraged Buy Out – LBO) con fusión inversa y traslado de gastos financieros. Enajenación directa de acciones mediante capitalización de prima. Préstamo encubierto por contribución a contrato de asociación en participación. Distribución de dividendos mediante capitalización de utilidades y posterior venta de acciones liberadas. Transferencia de inmuebles bajo un esquema de escisión y extinción del derecho de superficie. Transferencias de inmueble para posterior enajenación a fin de disminuir la carga fiscal. Préstamo dinerario bajo apariencia de aporte de capital en sociedad interpuesta y posterior reorganización societaria. Uso de arrendamiento financiero para depreciación acelerada y transferencia de inmueble a accionistas para su posterior arrendamiento. Préstamo dinerario bajo la apariencia de aporte de capital en trámite.

Empresas vinculadas, operaciones financieras y paraísos fiscales entre las señales de alerta

El intendente nacional de Estrategias y Riesgos de la Sunat, Carlos Rojas, explicó que la publicación de estos esquemas busca transparentar la forma en que la administración tributaria identifica nuevas modalidades de riesgo y alertar a los contribuyentes antes de que estas prácticas se generalicen.

Añadió que las operaciones suelen involucrar principalmente el IGV y el Impuesto a la Renta empresarial debido al volumen de las transacciones.

En declaraciones a RPP, Rojas indicó que, por lo general, en los casos de mayor complejidad los principales riesgos tributarios recaen sobre el IGV y el Impuesto a la Renta empresarial. Explicó que estos tributos suelen tener un alto impacto económico, por lo que las contingencias detectadas pueden involucrar sumas significativas.

Asimismo, explicó que entre los patrones identificados por la Sunat figuran el uso de empresas sin sustancia económica o empresas de fachada, la realización de operaciones entre empresas vinculadas con precios inusuales, la transferencia de rentas mediante empresas interpuestas y la utilización de compañías ubicadas en paraísos fiscales, mecanismos que podrían emplearse para reducir de manera indebida la carga tributaria.

Cooperativas y universidades figuran entre los casos expuestos por la Sunat

Uno de los esquemas descritos por la Sunat corresponde a empresas, como tiendas por departamento, que crean una entidad financiera bajo su control para ofrecer tarjetas de crédito a sus clientes.

Según la entidad, aunque los compradores eran inscritos formalmente como socios de la cooperativa, desconocían esa condición, mientras que los intereses eran registrados como ingresos de la cooperativa y no de la empresa que desarrollaba la actividad comercial. Con ello, la empresa podía evitar el pago del 29,5% del Impuesto a la Renta y del 18% del IGV.

La Sunat informó que identificó alrededor de 40 entidades financieras con aproximadamente S/31 millones en créditos otorgados bajo esta modalidad.

Otro de los casos corresponde a universidades que construyen campus mediante empresas vinculadas creadas para desarrollar el proyecto inmobiliario y luego arrendar el inmueble a la propia universidad. De acuerdo con la Sunat, esta estructura permitiría deducir pagos por arrendamiento en lugar de reconocer únicamente la depreciación de la edificación, reduciendo la carga del Impuesto a la Renta.

La entidad indicó que, según el Reporte Local de Precios de Transferencia, durante los últimos tres ejercicios, 1.788 contribuyentes registraron en promedio S/4.500 millones en egresos por arrendamientos con empresas vinculadas pertenecientes a su mismo grupo económico.