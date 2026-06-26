SBS: proyecto plantea nuevos plazos para autorizar el ingreso de empresas financieras y de seguros, ¿qué cambios propone?
La SBS publicó un proyecto que propone nuevos plazos y modalidades para autorizar el ingreso de empresas financieras y de seguros al mercado peruano. La iniciativa estará en consulta pública hasta el 6 de julio.
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de modificación del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los sistemas financiero y de seguros, con el objetivo de optimizar y modernizar el proceso de autorización para el ingreso de nuevas empresas al mercado peruano.
La propuesta incorpora modalidades diferenciadas de autorización y nuevos plazos para evaluar las solicitudes de organización y funcionamiento, según el perfil de riesgo, la complejidad operativa y el modelo de negocio de cada entidad.
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El proyecto permanecerá en consulta pública hasta el 6 de julio para recibir comentarios y sugerencias. Para acceder, puedes ingresar en el siguiente enlace: https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/prepublicacion-de-proyectos-normativos.
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SBS propone modalidades de autorización según el nivel de riesgo
La propuesta se sustenta en un enfoque basado en riesgos y proporcionalidad, alineado con las mejores prácticas internacionales.
De acuerdo con la SBS, la finalidad es mantener estándares prudenciales adecuados, fortalecer la protección de los ahorristas y preservar la solidez del sistema financiero.
Como parte de los cambios, el proyecto plantea tres modalidades de autorización: estándar, empresas no captadoras y especial. Cada una responderá al perfil de riesgo y al modelo de negocio de la entidad que solicite su ingreso al mercado.
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Nuevos plazos para la autorización de empresas financieras y de seguros
El proyecto establece plazos diferenciados para la evaluación integral de las solicitudes de autorización de organización y funcionamiento, considerando la complejidad y el riesgo sistémico de cada caso.
Para la autorización de organización, el plazo máximo será de 120 días para la modalidad estándar, de 90 días para las empresas no captadoras y de 70 días para la modalidad especial.
En la etapa de autorización de funcionamiento, el plazo no excederá de 180 días para las modalidades estándar y especial, mientras que para las empresas no captadoras será de hasta 120 días.
Consulta pública estará abierta hasta el 6 de julio
Actualmente, el proceso de autorización aplica, en términos generales, un procedimiento uniforme para todas las empresas, independientemente de la naturaleza del negocio, el nivel de riesgo, la complejidad operativa o si captan recursos del público.
Según la SBS, ello implica que entidades de menor riesgo enfrenten exigencias y plazos similares a los de empresas más complejas.
El proyecto de modificación del reglamento se encuentra publicado en el portal institucional de la SBS y permanecerá disponible hasta el 6 de julio para que la industria y el público en general presenten comentarios y sugerencias sobre la propuesta.