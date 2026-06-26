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Economía

SBS: proyecto plantea nuevos plazos para autorizar el ingreso de empresas financieras y de seguros, ¿qué cambios propone?

La SBS publicó un proyecto que propone nuevos plazos y modalidades para autorizar el ingreso de empresas financieras y de seguros al mercado peruano. La iniciativa estará en consulta pública hasta el 6 de julio.

Proyecto de la SBS busca optimizar proceso de autorización para nuevas empresas en el sector financiero y de seguros.
Proyecto de la SBS busca optimizar proceso de autorización para nuevas empresas en el sector financiero y de seguros. | Composición LR
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de modificación del Reglamento de autorización de empresas y representantes de los sistemas financiero y de seguros, con el objetivo de optimizar y modernizar el proceso de autorización para el ingreso de nuevas empresas al mercado peruano.

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La propuesta incorpora modalidades diferenciadas de autorización y nuevos plazos para evaluar las solicitudes de organización y funcionamiento, según el perfil de riesgo, la complejidad operativa y el modelo de negocio de cada entidad.

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El proyecto permanecerá en consulta pública hasta el 6 de julio para recibir comentarios y sugerencias. Para acceder, puedes ingresar en el siguiente enlace: https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/prepublicacion-de-proyectos-normativos.

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lr.pe

SBS propone modalidades de autorización según el nivel de riesgo

La propuesta se sustenta en un enfoque basado en riesgos y proporcionalidad, alineado con las mejores prácticas internacionales.

De acuerdo con la SBS, la finalidad es mantener estándares prudenciales adecuados, fortalecer la protección de los ahorristas y preservar la solidez del sistema financiero.

Como parte de los cambios, el proyecto plantea tres modalidades de autorización: estándar, empresas no captadoras y especial. Cada una responderá al perfil de riesgo y al modelo de negocio de la entidad que solicite su ingreso al mercado.

PUEDES VER: Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

lr.pe

Nuevos plazos para la autorización de empresas financieras y de seguros

El proyecto establece plazos diferenciados para la evaluación integral de las solicitudes de autorización de organización y funcionamiento, considerando la complejidad y el riesgo sistémico de cada caso.

Para la autorización de organización, el plazo máximo será de 120 días para la modalidad estándar, de 90 días para las empresas no captadoras y de 70 días para la modalidad especial.

En la etapa de autorización de funcionamiento, el plazo no excederá de 180 días para las modalidades estándar y especial, mientras que para las empresas no captadoras será de hasta 120 días.

Consulta pública estará abierta hasta el 6 de julio

Actualmente, el proceso de autorización aplica, en términos generales, un procedimiento uniforme para todas las empresas, independientemente de la naturaleza del negocio, el nivel de riesgo, la complejidad operativa o si captan recursos del público.

Según la SBS, ello implica que entidades de menor riesgo enfrenten exigencias y plazos similares a los de empresas más complejas.

El proyecto de modificación del reglamento se encuentra publicado en el portal institucional de la SBS y permanecerá disponible hasta el 6 de julio para que la industria y el público en general presenten comentarios y sugerencias sobre la propuesta.

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