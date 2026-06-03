Cómo calcular la gratificación de julio 2026: cuánto te toca recibir por Fiestas Patrias

Requisitos y normativa para recibir la gratificación laboral de julio en el sector privado. | Foto: La República

Requisitos y normativa para recibir la gratificación laboral de julio en el sector privado. | Foto: La República

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La gratificación de julio es un beneficio económico obligatorio que reciben los trabajadores del régimen laboral privado por Fiestas Patrias. Su pago está regulado por la Ley N.° 27735 y normas complementarias, supervisadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y fiscalizadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Este beneficio equivale a una remuneración ordinaria, siempre que el trabajador haya laborado el semestre completo correspondiente al periodo de cálculo establecido por la normativa. En caso contrario, el monto se paga de forma proporcional según los meses completos trabajados, conforme a la legislación laboral vigente.

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¿Cómo se calcula la gratificación de julio?

El cálculo de la gratificación de julio se basa en la remuneración mensual que percibe el trabajador al momento de acceder al beneficio. De acuerdo con la normativa vigente, se consideran la remuneración básica y los conceptos remunerativos habituales que forman parte del sueldo.

El MTPE establece que el pago debe realizarse tomando como referencia el periodo semestral correspondiente, y el empleador está obligado a cumplir con el depósito dentro del plazo legal. No se deben incluir conceptos no remunerativos, salvo disposición expresa de la ley laboral.

Requisitos para recibir la gratificación por Fiestas Patrias

Para acceder a la gratificación de julio, el trabajador debe encontrarse dentro del régimen laboral de la actividad privada y figurar en planilla electrónica. Además, debe mantener vínculo laboral vigente dentro del periodo de cálculo establecido por la normativa.

En caso de no haber trabajado todo el semestre, el beneficio se otorga de manera proporcional por los meses completos laborados. La Sunafil es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento del pago por parte de los empleadores.

Monto y base de cálculo de la gratificación laboral

La normativa establece que la gratificación equivale a una remuneración mensual completa cuando el trabajador laboró el periodo íntegro. Además, puede incluirse una bonificación extraordinaria por concepto de aportes a EsSalud o a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), según corresponda.

Este beneficio no está sujeto a aportes de seguridad social en la mayoría de casos, lo que incrementa el monto neto que recibe el trabajador. Sin embargo, la aplicación exacta depende del régimen de salud al que esté afiliado, conforme a las disposiciones del MTPE.