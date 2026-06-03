HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Cómo calcular la gratificación de julio 2026: cuánto te toca recibir por Fiestas Patrias

La gratificación de julio 2026 por Fiestas Patrias es un beneficio laboral del sector privado regulado por la Ley de Gratificaciones. Su cálculo depende de la remuneración del trabajador y de aportes como EsSalud o EPS.

Requisitos y normativa para recibir la gratificación laboral de julio en el sector privado.
Requisitos y normativa para recibir la gratificación laboral de julio en el sector privado. | Foto: La República
Escuchar
Resumen
Compartir

La gratificación de julio es un beneficio económico obligatorio que reciben los trabajadores del régimen laboral privado por Fiestas Patrias. Su pago está regulado por la Ley N.° 27735 y normas complementarias, supervisadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y fiscalizadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Únete a nuestro canal de política y economía

Este beneficio equivale a una remuneración ordinaria, siempre que el trabajador haya laborado el semestre completo correspondiente al periodo de cálculo establecido por la normativa. En caso contrario, el monto se paga de forma proporcional según los meses completos trabajados, conforme a la legislación laboral vigente.

TE RECOMENDAMOS

ANÁLISIS DEL DEBATE: KEIKO VS. SÁNCHEZ ¿QUIÉN GANÓ? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

lr.pe

¿Cómo se calcula la gratificación de julio?

El cálculo de la gratificación de julio se basa en la remuneración mensual que percibe el trabajador al momento de acceder al beneficio. De acuerdo con la normativa vigente, se consideran la remuneración básica y los conceptos remunerativos habituales que forman parte del sueldo.

El MTPE establece que el pago debe realizarse tomando como referencia el periodo semestral correspondiente, y el empleador está obligado a cumplir con el depósito dentro del plazo legal. No se deben incluir conceptos no remunerativos, salvo disposición expresa de la ley laboral.

PUEDES VER: Sueldo de trabajadores nocturnos aumentaría si Congreso aprueba proyecto del recargo de 35% sobre la remuneración: ¿cuánto más recibirían?

lr.pe

Requisitos para recibir la gratificación por Fiestas Patrias

Para acceder a la gratificación de julio, el trabajador debe encontrarse dentro del régimen laboral de la actividad privada y figurar en planilla electrónica. Además, debe mantener vínculo laboral vigente dentro del periodo de cálculo establecido por la normativa.

En caso de no haber trabajado todo el semestre, el beneficio se otorga de manera proporcional por los meses completos laborados. La Sunafil es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento del pago por parte de los empleadores.

Monto y base de cálculo de la gratificación laboral

La normativa establece que la gratificación equivale a una remuneración mensual completa cuando el trabajador laboró el periodo íntegro. Además, puede incluirse una bonificación extraordinaria por concepto de aportes a EsSalud o a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), según corresponda.

Este beneficio no está sujeto a aportes de seguridad social en la mayoría de casos, lo que incrementa el monto neto que recibe el trabajador. Sin embargo, la aplicación exacta depende del régimen de salud al que esté afiliado, conforme a las disposiciones del MTPE.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministro de Comercio Exterior y Turismo renuncia en medio de polémica por retraso del TLC entre Perú y Brasil

Ministro de Comercio Exterior y Turismo renuncia en medio de polémica por retraso del TLC entre Perú y Brasil

LEER MÁS
Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

LEER MÁS
Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025