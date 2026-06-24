AFP Habitat y AFP Integra descartan aportes obligatorios y proponen incentivos para el ahorro de jubilación de trabajadores independientes

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Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) plantearon que el próximo Gobierno priorice la creación de incentivos para promover el ahorro previsional entre los trabajadores independientes, en lugar de insistir en aportes obligatorios al sistema de pensiones.

La propuesta fue expuesta durante el Perú Markets & Investments Summit 2026, organizado por El Dorado, donde representantes de AFP Habitat y AFP Integra coincidieron en la necesidad de desarrollar mecanismos que hagan más atractivo el ahorro para la jubilación.

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El debate surge luego de que, en setiembre de 2025, la reglamentación de la Ley 32123 de reforma de pensiones estableciera inicialmente la obligación de que aportaran al sistema previsional. Sin embargo, tras el rechazo ciudadano, el Congreso eliminó dicha medida, manteniéndose actualmente la afiliación y contribución voluntaria para este segmento de trabajadores.

AFP plantean incentivos en lugar de aportes obligatorios

El CEO de AFP Habitat, Mariano Álvarez, sostuvo que históricamente se ha buscado incorporar a los trabajadores independientes mediante la obligatoriedad, pero consideró que es necesario desarrollar alternativas más atractivas para este grupo.

Durante su participación en el evento organizado por El Dorado, señaló que se deben crear mecanismos que permitan mostrar de manera más clara los beneficios que representa ahorrar para la jubilación.

Por su parte, el CEO de AFP Integra, Aldo Ferrini, afirmó que las personas suelen priorizar sus necesidades inmediatas antes que el ahorro de largo plazo, especialmente durante la juventud.

En ese contexto, indicó que el Estado debería implementar beneficios concretos para incentivar la participación previsional. Según explicó, estos incentivos podrían aplicarse inicialmente de manera focalizada para evaluar su efectividad antes de extenderlos a una mayor población.

Subsidios al ahorro previsional como alternativa para ampliar cobertura

La especialista en temas previsionales de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal, señaló que existen experiencias que evidencian que los trabajadores independientes sí están dispuestos a ahorrar para su jubilación cuando reciben información adecuada y beneficios concretos. Por ello, consideró que el próximo Gobierno debería impulsar “micro reformas” orientadas a incentivar la afiliación al sistema.

Bernal recordó estudios realizados con trabajadores independientes de distintos sectores en los que se aplicó el mecanismo denominado 'matching contribution', mediante el cual el Estado complementa una parte del aporte realizado por el afiliado.

Según explicó, cuando se brindó información sencilla sobre el funcionamiento del sistema y se incorporó este subsidio, 20 de cada 100 trabajadores contactados decidieron afiliarse. La especialista sostuvo que estos pilotos permiten identificar qué incentivos generan mejores resultados antes de implementar medidas permanentes.

Microaportes y billeteras digitales para trabajadores independientes

El exsuperintendente adjunto de AFP de la SBS, Elio Sánchez, indicó que ampliar la cobertura previsional requiere diseñar incentivos acordes con la realidad económica de los trabajadores independientes, quienes frecuentemente laboran en microempresas, tienen ingresos variables o perciben remuneraciones inferiores a las de los afiliados tradicionales.

Como alternativa, propuso desarrollar esquemas de “microaportes” que permitan realizar contribuciones de bajo monto de manera frecuente. Sánchez explicó que una persona con ingresos promedio de S/700 podría rechazar un aporte equivalente al 10% de sus ingresos, pero tendría una percepción distinta si se le planteara contribuir diariamente con montos reducidos.

Añadió que estos aportes podrían efectuarse mediante billeteras digitales, mecanismo ya contemplado en la reforma de pensiones y para el cual la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) viene elaborando el marco normativo correspondiente.

Asimismo, remarcó que estas iniciativas deben complementarse con educación previsional e información accesible para una población diversa, incluyendo comunidades con distintas lenguas maternas.