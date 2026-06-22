¿Podrás aportar a tu AFP desde Yape o Plin? SBS propone pagos previsionales por billeteras digitales

SBS plantea que aportes a AFP puedan realizarse mediante billeteras como Yape y Plin. | Composición LR/ Difusión

SBS plantea que aportes a AFP puedan realizarse mediante billeteras como Yape y Plin. | Composición LR/ Difusión

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó una propuesta que podría cambiar la forma en que millones de peruanos aportan a su jubilación. La entidad plantea permitir aportes previsionales a través de billeteras digitales, aplicativos móviles y otras plataformas tecnológicas, con el objetivo de facilitar el ahorro para la pensión desde el celular.

La medida forma parte de los cambios impulsados por la Ley N.° 32123 y apunta especialmente a trabajadores independientes e informales, que hoy tienen más dificultades para aportar de manera constante al sistema privado de pensiones.

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Aunque el proyecto no menciona aplicaciones específicas, abre la puerta a que los aportes previsionales puedan realizarse mediante billeteras digitales como Yape y Plin, además de otras plataformas de pago que ya utilizan a diario millones de peruanos.

La SBS dispuso la publicación del proyecto normativo en su sede digital para recoger comentarios y observaciones de la ciudadanía, entidades del sistema financiero y demás interesados. Las sugerencias podrán presentarse durante los 15 días calendario siguientes a la publicación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano.

SBS busca que los aportes previsionales sean más simples y digitales

La iniciativa permitirá que las AFP reciban aportes previsionales a través de plataformas tecnológicas e intermediarios financieros, lo que facilitará pagos desde aplicativos móviles, billeteras digitales y transferencias rápidas. El esquema deberá cumplir estándares de seguridad para asegurar que los fondos lleguen correctamente a las cuentas de los afiliados.

Uno de los principales objetivos es ampliar la cobertura previsional en Perú. Hoy existe una gran cantidad de trabajadores independientes que no cotizan regularmente y quedan fuera del sistema de pensiones. Con mecanismos más simples y accesibles, el regulador espera incentivar una mayor participación.

Además, el proyecto se conecta con la futura Plataforma de Acceso al Sistema Integrado Previsional Peruano (PAST), una herramienta que buscará centralizar y simplificar distintos servicios previsionales.

Para las administradoras de fondos, el cambio también representa una oportunidad para modernizar la experiencia de usuario y acercarse más al ecosistema digital y fintech que ya usan millones de personas.

AFP tendrán más libertad para invertir en mercados internacionales

Otro punto importante del anuncio tiene que ver con las inversiones de los fondos de pensiones, aunque se trata de una medida más técnica y enfocada en el mercado financiero.

La SBS publicó un proyecto que modifica las reglas de inversión de las AFP para darles mayores herramientas al momento de invertir recursos en mercados internacionales.

Según el organismo, los cambios buscan mejorar la gestión de los fondos previsionales y alinearse con estándares internacionales. Entre las medidas planteadas se encuentran una nueva metodología para definir inversiones en el exterior y mayores flexibilidades para ciertos instrumentos financieros internacionales.

También se propone ajustar algunos límites aplicables a las inversiones fuera del país, con el objetivo de que las administradoras puedan diversificar mejor sus portafolios y buscar mayores retornos de largo plazo para los afiliados.

Según la SBS, estos cambios forman parte de la implementación del nuevo esquema de benchmarking incluido en la reforma previsional. La idea es contar con referencias más claras para comparar el desempeño de los fondos de pensiones y medir con mayor transparencia si las AFP están obteniendo buenos resultados en sus inversiones a lo largo del tiempo.