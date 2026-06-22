Midagri: Perú elevó sus agroexportaciones a US$3.899 millones hasta abril con un crecimiento de 6,9%, ¿qué productos lideraron los envíos?

Exportaciones agrarias tradicionales crecen un 35,8% lideradas por el café en Perú. | Composición LR/IA

Exportaciones agrarias tradicionales crecen un 35,8% lideradas por el café en Perú. | Composición LR/IA

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Las agroexportaciones del Perú alcanzaron los US$3.899 millones entre enero y abril de 2026, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El resultado representó un crecimiento de 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior y consolidó la competitividad del sector en los mercados internacionales.

De acuerdo con la cartera, el desempeño estuvo impulsado por el avance de las exportaciones tradicionales y no tradicionales.

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Además, la balanza comercial agraria cerró el primer cuatrimestre con un superávit de US$1.615 millones, cifra que significó un incremento de 17,4% frente al mismo periodo de 2025.

Exportaciones agrarias tradicionales crecieron 35,8% impulsadas por el café

Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$200 millones durante los primeros cuatro meses del año, lo que representó un crecimiento de 35,8% en comparación con igual periodo del 2025.

Según detalló el Midagri, este resultado fue impulsado principalmente por el café sin tostar ni descafeinar, que alcanzó US$170 millones.

También destacaron el azúcar refinada con US$12 millones, la melaza de caña con US$4 millones y la lana sin cardar ni peinar con US$3,8 millones. Estos productos concentraron el 94,7% del valor de los envíos tradicionales.

Uvas y paltas lideraron las agroexportaciones no tradicionales

Las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron US$3.699 millones entre enero y abril de 2026, registrando un incremento de 5,7% respecto al mismo periodo de 2025.

Los principales productos exportados fueron las uvas frescas, con US$772 millones y una participación del 20,9% del total; seguidas por las paltas, con US$463 millones y una cuota de 12,5%.

También destacaron los arándanos frescos (US$340 millones), mangos frescos (US$266 millones), otras frutas frescas (US$126 millones), espárragos frescos (US$85 millones), cacao en grano (US$84 millones), mango congelado (US$77 millones), alimentos para animales (US$71 millones) y alcohol etílico (US$59 millones).

EE. UU. y Holanda concentraron los principales destinos de exportación

Estados Unidos y Holanda se mantuvieron como los principales mercados de destino para la oferta agropecuaria peruana durante el primer cuatrimestre del año.

El Midagri precisó que el grupo de los 10 principales destinos de exportación, integrado además por España, México, Chile, Ecuador, Inglaterra, Colombia, Canadá y China, concentró el 80,3% del valor total exportado por el sector agrario peruano.